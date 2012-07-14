Geliştiricilerin BlackBerry 10'a olan ilgisi diğer platformlara yöneliyor





RIM'in yeni nesil işletim sistemi BlackBerry 10'daki gecikmeler bu işletim sistemini bekleyen kullanıcıları üzdüğü gibi geliştiricilerin de ilgisini başka platformlara yönlendirmesine neden oldu.





Baird Equity Research tarafından düzenlenen ve geliştiricilerin işletim sistemlerine olan ilgisini ölçen araştırmada, BlackBerry 10'a olan geliştirici ilgisinin %17 oranında azaldığı ve 10 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 4,6'dan 3,8'e düştüğü görülüyor. Sıralamada geliştirici ilgisi bakımından BlackBerry 10'un geride bırakabildiği işletim sistemleri ise BlackBerry 7, Bada OS, Flash/Air ve webOS oldu. Araştırmalara göre, BlackBerry için yazılım geliştiren geliştiricilerinin %22'si çalışmalarının bir kısmını Android platformuna kaydırırken, tamamen Android'e yönelik çalışmaya başlayanların oranı ise %9. BlackBerry 10 ve Android uyumluluğu göz önüne alındığında söz konusu geçiş çok önemli gibi görünmese de, zor günler geçiren RIM için bu durumun pekte iç açıcı bir durum olmadığı kesin. Aynı araştırmanın üç ay önce ki tablosuna bakıldığında ise Android'e geçiş oranının azalmış olması BlackBerry'nin markasına bağlı bir kitlesini koruduğunu gösteriyor. Yine araştırmalara göre iOS ve Android'in pozisyonlarını koruduklarını görünürken, Windows Phone'nun da kan kaybı yaşaması oldukça dikkat çekiyor.





Büyük sıkıntılar yaşadığı bilinen RIM'in geçikme yaşayan BlackBerry 10 işletim sistemini kullanıcılara sunmasıyla eski geliştirici desteğini kazanıp kazanamayacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://allthingsd.com/20120713/rim-is-bleeding-developers/?mod=atdtweet