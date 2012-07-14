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Geliştiricilerin BlackBerry 10'a olan ilgisi diğer platformlara yöneliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,1b
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14
Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 RIM'in yeni nesil işletim sistemi BlackBerry 10'daki gecikmeler bu işletim sistemini bekleyen kullanıcıları üzdüğü gibi geliştiricilerin de ilgisini başka platformlara yönlendirmesine neden oldu.

Baird Equity Research tarafından düzenlenen ve geliştiricilerin işletim sistemlerine olan ilgisini ölçen araştırmada, BlackBerry 10'a olan geliştirici ilgisinin %17 oranında azaldığı ve 10 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 4,6'dan 3,8'e düştüğü görülüyor. Sıralamada geliştirici ilgisi bakımından BlackBerry 10'un geride bırakabildiği işletim sistemleri ise BlackBerry 7, Bada OS, Flash/Air ve webOS oldu. Araştırmalara göre, BlackBerry için yazılım geliştiren geliştiricilerinin %22'si çalışmalarının bir kısmını Android platformuna kaydırırken, tamamen Android'e yönelik çalışmaya başlayanların oranı ise %9. BlackBerry 10 ve Android uyumluluğu göz önüne alındığında söz konusu geçiş çok önemli gibi görünmese de, zor günler geçiren RIM için bu durumun pekte iç açıcı bir durum olmadığı kesin. Aynı araştırmanın üç ay önce ki tablosuna bakıldığında ise Android'e geçiş oranının azalmış olması BlackBerry'nin markasına bağlı bir kitlesini koruduğunu gösteriyor. Yine araştırmalara göre iOS ve Android'in pozisyonlarını koruduklarını görünürken, Windows Phone'nun da kan kaybı yaşaması oldukça dikkat çekiyor.

Büyük sıkıntılar yaşadığı bilinen RIM'in geçikme yaşayan BlackBerry 10 işletim sistemini kullanıcılara sunmasıyla eski geliştirici desteğini kazanıp kazanamayacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 

http://allthingsd.com/20120713/rim-is-bleeding-developers/?mod=atdtweet Yorum Yaz
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Onuncu Köyü Arıyorum 7 yıl en beğenilen mansurmarsak
mansurmarsak

E Allah aşkına 1 senedir ha Blacberry 10 diye bekliyoruz ama adamlarda tık yok. Android ve İOS almış başını gidiyor, WP8 zaten başlı başına ayrı bir şey, e yani bu saatten sonra kim Blacberry e bakar :D

Liseliler.
mansurmarsakE Allah aşkına 1 senedir ha Blacberry 10 diye bekliyoruz ama adamlarda tık yok. Android ve İOS almış başını gidiyor, WP8 zat...
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hashus1099 7 yıl
Blackberry, kendi ozgun ozelligi olan saglam iletisim ile nereye kadar gidecek? Yani bir onceki modelden ekstra ne kadar farki olacak?

Pazardan pay alma konusunda hakli bir caba icindeler tabi, ama bu cabaya once kendileri inanmiyorlar. Android ve ios varken piyasada, biraz daha ciddi calismalarini beklerdim.
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410 7 yıl
Rim isi bilmiyor. Buyuk oynamasi lazim.. Hic parasi olmayan adam taksit erteletmeyle iphone aliyor. Hem saglam hemde bol ozellikli ve stabil calisiyor.
Bi kere yazilimlari dandik. Buyuk butce ayirmasi gerek gelistiricilere. Hic mi hayal gucleri yok nasil bi sirketse :) aldigim gunede lanet olsun..
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South Korea 7 yıl 410
410

Rim isi bilmiyor. Buyuk oynamasi lazim.. Hic parasi olmayan adam taksit erteletmeyle iphone aliyor. Hem saglam hemde bol ozellikli ve stabil calisiyor.

Bi kere yazilimlari dandik. Buyuk butce ayirmasi gerek gelistiricilere. Hic mi hayal gucleri yok nasil bi sirketse :) aldigim gunede lanet olsun..

bu mesajını adamlara mail attım kardeş okursa rim köşeyi döner
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Bothrops 7 yıl
ios ve android varken digerlerine kus ucurtmaz
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DH Misafiri 7 yıl
şu meego da olupta wp8 olmayan ne var sürekli meego'yu yüceltmeler wp8'i küçültmeler var ilginç...
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cagataykoroglu 7 yıl
myhotyro
...Windows Phonenun da kan kaybı yaşaması oldukça dikkat çekiyor...Bunlar şaşırtıcı sonuçlar değil. iOS ve Android ile baş edebilme şansı olan tek sistem MeeGo idi, sağolsun onuda Nokia gömdü. BlackBerry 10 muş Windows Phone 8 miş bunlar marjinal kalmatan kurtulma şansaları olmayan sistemler, çünkü arkalarında vizyon sahibi olmayan, değil uzun kısa vadeli geleceği bile göremeyen firmalar. var.

wp8 çıktığında win8 uyumluluğu ve yeni modellerle Wp yükselecektir.
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myhotyro 7 yıl
"...Windows Phone'nun da kan kaybı yaşaması oldukça dikkat çekiyor..."
Bunlar şaşırtıcı sonuçlar değil. iOS ve Android ile baş edebilme şansı olan tek sistem MeeGo idi, sağolsun onuda Nokia gömdü. BlackBerry 10 muş Windows Phone 8 miş bunlar marjinal kalmatan kurtulma şansaları olmayan sistemler, çünkü arkalarında vizyon sahibi olmayan, değil uzun kısa vadeli geleceği bile göremeyen firmalar. var.
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mansurmarsak 7 yıl
E Allah aşkına 1 senedir ha Blacberry 10 diye bekliyoruz ama adamlarda tık yok. Android ve İOS almış başını gidiyor, WP8 zaten başlı başına ayrı bir şey, e yani bu saatten sonra kim Blacberry e bakar :D
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Onuncu Köyü Arıyorum 7 yıl mansurmarsak
mansurmarsak

E Allah aşkına 1 senedir ha Blacberry 10 diye bekliyoruz ama adamlarda tık yok. Android ve İOS almış başını gidiyor, WP8 zaten başlı başına ayrı bir şey, e yani bu saatten sonra kim Blacberry e bakar :D

Liseliler.
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bluegozler 7 yıl
Strateji yanlış ayır adam gibi bir bütçe geliştiricilere bak nasıl yapıyorlar tonlarca uygulama. Sanırım 4 milyon dolar gibi basit bir rakam ayırcaklardı bunun için bu da bence yetersiz çünkü belli bir yüksek seviyesi olmadığı için daha fazla bütçe ayırmalı ve geliştiricilere ek ücretler vererek platformu zengin çeşitlilik haline getirebilirler.
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Onuncu Köyü Arıyorum 7 yıl
Gene yarım saate açılış yapıyorsa.
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Zordion 7 yıl
Blackberry cihazları tamamen iletişim ve yüksek güvenliğe odaklı cihazlar. Aslında iOS ve Android ile karşılaştırılmaları yanlış. BB cihazları istediğiniz mail adresini puan mail yapıyor, kendi dosyalarınıza 256 bit şifrelere koymanızı sağlıyor vb.

Ancak bu tür cihazlara ilgi azaldığından RİM de iOS ve Android cihazları gibi cihazlar çıkarmak istiyor. Ama çuvalladı-çuvallayacak gibi.
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Stanislas Xavier 7 yıl
Açıkçası bu pek de şaşırtıcı bir olay değil.Blackberry iyi bir yazılım firması ve playbookta qnx ile gördük ki çok güzel şeyler olabilir.Fakat yanlış olan bence fazla yavaş ilerlenmesi.Yazılımsal anlamda benim merakla beklediğim iki işletim sistemi vardı.Biri WPhone diğer BB10.Wp8 oldukça iyi bir giriş yaptı.BB10 ise giderek şansını azaltmakta.Neler olur bilmem ama Qnx ile yoğurulmuş kaliteli bir os nin araya gitmesini istemem.
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