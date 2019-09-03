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Gelmiş geçmiş en güçlü Lamborghini tanıtıldı: İşte hibrit motorlu süper otomobil Sian

Lamborghini için ilkleri ve enleri bir araya toplayan Sian isimli hibrit süper otomobilden sınırlı sayıda üretilecek. Aventador platformunu kullanan araçta elektrik destekli V12 motor kullanılıyor.
2 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Gelmiş geçmiş en güçlü Lamborghini tanıtıldı: İşte hibrit motorlu süper otomobil Sian
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Dün ipucu görseline bakış atmakla yetindiğimiz Lamborghini Sian üzerindeki örtü bugün kaldırıldı. Lamborghini Sian, İtalyan markanın ilk hibrit üretim modeli ve şimdiye kadarki en güçlü süper otomobili olarak karşımıza çıktı.

Sınırlı sayıda üretilmesi planlanan Lamborghini Sian, Aventador modelinin platformu üzerine inşa edilmiş. İtalyan hibrit süper otomobilin kaputu altında 6.5 litre V12 atmosferik motor bulunuyor. Emme subapları titanyumdan yapılan ünite artık 785 beygir güç üretiyor. Hafif hibrit sistemle birlikte bu güç 819 beygire çıkıyor. Bu sayede en güçlü Lamborghini olmayı başaran Sian’ın 0-100 km/s hızlanması 2.8 saniye, maksimum hızı ise 350 km/s olarak ölçülüyor.

Lamborghini Sian’ın hafif hibrit sisteminde 34 beygir güç üreten 48 volt elektrik motoru kullanılıyor. Söz konusu motor, daha hızlı tepki ve daha iyi performans elde etmek için şanzımana entegre edilmiş. Lamborghini, elektrik motoru ve tekerlekler arasındaki bu doğrudan bağlantının hafif hibrit sistemler içerisinde bir ilk olduğunu belirtiyor. Söz konusu elektrik motoru düşük hızlarda yapılan hareketleri tek başına sağlayabiliyor. Bu sayede Lamborghini Sian’ı yalnızca elektrik motorunu kullanarak park etmek mümkün oluyor.

Lityum iyon batarya yerine süper kapasitör

Lamborghini Sian ile gelen ilklerden biri de hibrit sistemin enerji depolama biriminde karşımıza çıkıyor. Zira İtalyan markanın ilk hibrit otomobilinde lityum iyon batarya yerine süper kapasitörden faydalanılıyor. Bu sistemin aynı kapasitedeki bir bataryadan üç kat daha güçlü ve hafif olduğu söyleniyor. Söz konusu süper kapasitörün en uygun ağırlık dengesini oluşturmak adına kabin ve motor arasında bir bölmeye yerleştirildiği belirtiliyor. Şirketin belirttiğine göre elektrik motoru ve süper kapasitörün ağırlığı yalnızca 34 kg. Bu da aracın elektrik sistemindeki güç ağırlık oranının 1.0 kg/hp olmasını sağlıyor.

Lamborghini Sian’da şirketin kendi bünyesinde geliştirilen rejeneratif fren sistemi kullanılıyor. Bu sayede frenleme esnasında enerji geri kazanımı sağlanıyor. Sürücü, depolanan enerjiyi 130 km/s hıza kadar performansa destek amaçlı kullanabiliyor. Viteste hızlanma sürelerinin de önemli derecede iyileştirildiği söylenen Lamborghini Sian, 70-120 km/s hızlanmasını SVJ’dan 1.2 saniye önce tamamlıyor.

Lamborghini Sian’daki spoyler’ın kanatçıkları üzerinde 63 sayısını görüyoruz. Bu sayı, hibrit süper otomobilden yalnızca 63 adet üretileceğini gösteriyor. Lamborghini, tüm araçların satıldığını ve her bir aracın sahibinin istekleri doğrultusunda farklı stile sahip olacağını belirtti. Aracın fiyatı ise opsiyonlar hariç 3.3 milyon euro olarak açıklandı



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200ugececekaga 2 gün en beğenilen
Bizlik bi durum yok dağılabiliriz.
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clarq26 2 gün yeni yorumcu
neyse menemene 4 yumurta kırcaktım 2 tane kıramda lambo alam :D
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Holy Templar 2 gün SaB0
genelde limited edition zımbırtısı olsun diye belirli sayıda üretim yapıyorlar. alanlarda dünyada şu kadar var, biride benim garajda demek için alıyordur diye düşünüyorum.
genelde limited edition zımbırtısı olsun diye belirli sayıda üretim yapıyorlar. alanlarda dünyada şu kadar var, biride benim garajda demek için alıyordur diye ...
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manisa_tr 22 sa.
trameri yoksa alınır.
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OverClocK1ng 1 gün
Si An ın açılımı ne olabilir demeyin. Töbe töbeee..
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Tolgá 1 gün
bu motoru birde turbolayıp 1200-1600 hp yapmak var.
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xml-arif 1 gün
ferrariye iç tasarım nasıl olur göstermişler
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DH Misafiri 1 gün
bi supra getirsek içinden geçer bu arabanın
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balcis 2 gün
"Şirketin belirttiğine göre elektrik motoru ve süper kapasitörün ağırlığı yalnızca 34 kg. Bu da araçtaki güç ağırlık oranının 1.0 kg/hp olmasını sağlıyor."
aracın değil elektrik sisteminin ağırlığı 1kg/hp. yanlış çeviri. bu aracın 1kg/hp olması için 800 kg falan olması lazım ki devrim olur. bu tarz bir otomobil için 1400kg bile çok iyi olurdu.
1 Yanıt Yanıtla +1
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brscnk17 1 gün balcis
Haklısınız o kısımda hata olmuş kusura bakmayın. Uyarı için teşekkürler
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Paetzold 2 gün
Geldik ve gördük çıkabiliriz
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hazarRS 2 gün
Sarı kafalı baş tasarımcı geldiğinden beri lamborghini uçuk araçlar üretmeye başladı. Sade ve şık tasarımlı araçlar vardı eskiden, şimdiki araçların her yerinde gereksiz çizgiler, detaylar, hava girişleri mevcut. Aventadorun ve sesto elementonun güzelliği yeni araçlarda artık yok bence.
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MrKattchup 2 gün
Aventador’un amma ekmeğini yediler be, sınırlı üretim ayağına çıkan 4. Veya 5. Seri sanırım.
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DesertEagle67 2 gün
Çöp , egea bunu çalım manyağı yapar
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