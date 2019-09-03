Gelmiş geçmiş en güçlü Lamborghini tanıtıldı: İşte hibrit motorlu süper otomobil Sian

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Dün ipucu görseline bakış atmakla yetindiğimiz Lamborghini Sian üzerindeki örtü bugün kaldırıldı. Lamborghini Sian, İtalyan markanın ilk hibrit üretim modeli ve şimdiye kadarki en güçlü süper otomobili olarak karşımıza çıktı.

Sınırlı sayıda üretilmesi planlanan Lamborghini Sian, Aventador modelinin platformu üzerine inşa edilmiş. İtalyan hibrit süper otomobilin kaputu altında 6.5 litre V12 atmosferik motor bulunuyor. Emme subapları titanyumdan yapılan ünite artık 785 beygir güç üretiyor. Hafif hibrit sistemle birlikte bu güç 819 beygire çıkıyor. Bu sayede en güçlü Lamborghini olmayı başaran Sian’ın 0-100 km/s hızlanması 2.8 saniye, maksimum hızı ise 350 km/s olarak ölçülüyor.

Lamborghini Sian’ın hafif hibrit sisteminde 34 beygir güç üreten 48 volt elektrik motoru kullanılıyor. Söz konusu motor, daha hızlı tepki ve daha iyi performans elde etmek için şanzımana entegre edilmiş. Lamborghini, elektrik motoru ve tekerlekler arasındaki bu doğrudan bağlantının hafif hibrit sistemler içerisinde bir ilk olduğunu belirtiyor. Söz konusu elektrik motoru düşük hızlarda yapılan hareketleri tek başına sağlayabiliyor. Bu sayede Lamborghini Sian’ı yalnızca elektrik motorunu kullanarak park etmek mümkün oluyor.

Lityum iyon batarya yerine süper kapasitör

Lamborghini Sian ile gelen ilklerden biri de hibrit sistemin enerji depolama biriminde karşımıza çıkıyor. Zira İtalyan markanın ilk hibrit otomobilinde lityum iyon batarya yerine süper kapasitörden faydalanılıyor. Bu sistemin aynı kapasitedeki bir bataryadan üç kat daha güçlü ve hafif olduğu söyleniyor. Söz konusu süper kapasitörün en uygun ağırlık dengesini oluşturmak adına kabin ve motor arasında bir bölmeye yerleştirildiği belirtiliyor. Şirketin belirttiğine göre elektrik motoru ve süper kapasitörün ağırlığı yalnızca 34 kg. Bu da aracın elektrik sistemindeki güç ağırlık oranının 1.0 kg/hp olmasını sağlıyor.

Lamborghini Sian’da şirketin kendi bünyesinde geliştirilen rejeneratif fren sistemi kullanılıyor. Bu sayede frenleme esnasında enerji geri kazanımı sağlanıyor. Sürücü, depolanan enerjiyi 130 km/s hıza kadar performansa destek amaçlı kullanabiliyor. Viteste hızlanma sürelerinin de önemli derecede iyileştirildiği söylenen Lamborghini Sian, 70-120 km/s hızlanmasını SVJ’dan 1.2 saniye önce tamamlıyor.

Lamborghini Sian’daki spoyler’ın kanatçıkları üzerinde 63 sayısını görüyoruz. Bu sayı, hibrit süper otomobilden yalnızca 63 adet üretileceğini gösteriyor. Lamborghini, tüm araçların satıldığını ve her bir aracın sahibinin istekleri doğrultusunda farklı stile sahip olacağını belirtti. Aracın fiyatı ise opsiyonlar hariç 3.3 milyon euro olarak açıklandı