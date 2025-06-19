Nissan, katı hal bataryalı ilk otomobilini 2028'de piyasaya sürecek

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç pazarında eski günlerine dönmek isteyen Nissan, çığır açması beklenen katı hal batarya teknolojisine büyük yatırım yapıyor. Şirket, bu yeni nesil bataryaların elektrikli araçlara daha uzun menzil, daha hızlı şarj süresi ve daha düşük maliyet sağlayacağını belirtiyor. İlk Nissan modelinin 2028’de bu teknolojiyle yollarda olması bekleniyor.

Japon üretici, geçen yıl Yokohama tesisinde katı hal batarya pilot üretim hattını tanıtmıştı. Ardından gelen açıklamalarla birlikte bu teknolojinin ticarileşmeye bir adım daha yaklaştığı duyuruldu. Nissan Avrupa Ürün Planlama Direktörü Christop Ambland, Auto Express’e yaptığı açıklamada “Evet, katı hal bataryalar için 2028’de hazır olacağız” dedi. Ambland, sürecin aceleye getirilmeden, dayanıklılık ve müşteri beklentilerini karşılama önceliğiyle ilerlediğini vurguladı.

Katı hal bataryaların, geleneksel lityum iyon bataryalara göre enerji yoğunluğunu %30’a kadar artırabileceği ve şarj sürelerini üçte bir oranında azaltabileceği belirtiliyor. Ayrıca üretim maliyetlerinin de önemli ölçüde düşmesi bekleniyor.

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Nissan, bu teknolojiyi ilk etapta tamamen elektrikli araçlarında kullanmayı planlıyor. Ancak ilerleyen dönemde şarj edilebilir hibrit modellerde de değerlendirilebileceği belirtiliyor. Ekim ayında tanıtılan Hyper Force konsepti, 1.300 beygir gücündeki elektrikli süper otomobil tasarımıyla dikkat çekmişti. Bu konseptin ön ızgarasında yer alan bulanıklaştırılmış GT-R logosu, markanın gelecekte elektrikli bir GT-R modeli üzerinde çalıştığının da sinyali olabilir.

Nissan’ın 2028 hedefi, bu alanda Toyota, Volkswagen, Stellantis, BYD ve CATL gibi rakiplerinin gerisinde kalabileceğini gösteriyor. Söz konusu markaların çoğu, 2027 itibarıyla katı hal bataryalı modellerini piyasaya sürmeyi planlıyor.

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Nissan, katı hal bataryalı ilk otomobilini 2028'de satışa sunacak

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