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    Renault Symbioz ve Espace'a yeni tam hibrit motor desteği

    Fransız üretici, SUV modellerinin başarısını desteklemek için yeni nesil E-Tech tam hibrit motorlarını devreye alıyor. Bu kapsamda Symbioz E-Tech 160, Espace ise E-Tech 200 motorla donatıldı.

    Fransız üretici Renault, tam hibrit E-Tech motor ailesinin başarısından mutlu. 2021'de yüzde 10 olan hibrit pazar payı, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 45'e yaklaştı. Renault da bu kapsamda ürün gamındaki hibrit motorları güncellemeye devam ediyor. Symbioz ve Espace modellerine entegre edilen yeni E-Tech 160 ve 200 motorlar, Renault, Geely ve Aramco ortaklığındaki Horse Powertrain tarafından geliştirildi.

    Renault Symbioz'a yeni E-Tech 160 motor

    Renault Symbioz ve Espace'a yeni tam hibrit motor desteği Tam Boyutta Gör
    Markanın C segment SUV modeli Renault Symbioz, yeni 1.8 litrelik E-Tech 160 tam hibrit motorla donatıldı. İçten yanmalı motorun 1.6 litreden 1.8 litreye çıkarılması, 15 beygirlik güç ve 22 Nm tork artışı sağladı. Yeni motor, yüksek basınçlı doğrudan enjeksiyon ve Atkinson çevrimi sayesinde yakıt tüketimini düşürürken performansı artırıyor. E-Tech 160'da güncellenmiş akıllı multi-mode debriyajsız dogbox şanzıman kullanılıyor.

    Söz konusu sistemde iki elektrik motoru bulunuyor. 36 kW'lık motor tekerleklere güç verme ve frenleme sırasında bataryayı şarj etme görevini üstlenirken 15 kW'lık küçük motor ise yüksek voltajlı marj jeneratörü görevi görüyor. Eski 1.2 kWsa'lik batarya yerine 1.4 kWsa'lik bataryadan güç alan sistem, yüzde 20 oranında artırılan kullanılabilir kapasite sayesinde elektrik modunda daha fazla kullanım vadediyor.

    Bu yeni hibrit sistemle birlikte Renault Symbioz'un 0-100 km/s hızlanma süresi 10.6 saniyeden 9.1 saniyeye kadar düşüyor. Birleşik yakıt tüketimi de 100 km'de 4.3 litreye kadar düşen C-SUV'un menzili 1000 kilometreye ulaşıyor. Son olarak, yeni motor seçeneğiyle Symbioz'un çekme kapasitesi de 750 kg'dan 1000 kg'a çıkarılmış durumda.

    Renault Symbioz ve Espace'a yeni tam hibrit motor desteği Tam Boyutta Gör
    Renault Espace ise artık E-Tech 200 tam hibrit sistemin optimize edilmiş versiyonuyla donatılıyor. Seriye katıldığı ilk günden bu yana geliştirmelere tabi tutulan sistem, şimdi de otomatik dogbox şanzıman için yeni bir yazılım güncellemesi aldı. Bu sayede ani hızlanmalarda güç kesintisi yaşanmıyor ve sürüş daha tepkisel hale geliyor. Sonuç olarak, özellikle 40 ila 80 km/s arasındaki hızlanmalarda daha akıcı, daha dinamik ve daha keyifli bir sürüş sağlanıyor.

    E-Tech 200 tam hibrit sistem, 130 beygir güç ve 205 Nm tork üreten üç silindirli 1.2 litre turbo benzinli motor ve iki elektrik motorundan güç alıyor. 50 kW'lık ana elektrik motoru 2 kWsa'lik (400V) lityum iyon bataryadan güç alıyor ve elektrikli sürüş için kullanılıyor. Küçük motor ise yüksek voltajlı marş jeneratörü göreviyle içten yanmalı motoru çalıştırmanın yanı sıra vites geçişlerini yönetmekten sorumlu. Bu motorla birlikte Espace'ın birleşik yakıt tüketimi 100 km'de 4.8 litre olarak açıklandı.

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