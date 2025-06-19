Fransız girişimden şehir trafiğini unutturacak elektrikli araç

Direksiyon yerine gidonla kontrol edilen araçta sürücü önde, yolcu ise hemen arkasında oturuyor. Kapalı kabin yapısı, makas kapılar ve çatıyla birlikte yağmur gibi dış etkenlere karşı koruma sağlıyor. Ayrıca ön ve arka çarpışma koruma yapıları ile emniyet kemerleri de mevcut.
Aracın maksimum hızı saatte 115 km’ye ulaşıyor ve virajlarda en fazla 35 dereceye kadar yatabiliyor. Batarya seçenekleri arasında 200 km menzil sunan sabit batarya ile 70 km menzil sunan değiştirilebilir, hafif batarya yer alıyor.
Fransa’da bu aracı kullanabilmek için otomobil ehliyeti (Permis B) gerekiyor. Şirket henüz satış fiyatını açıklamasa da, aylık 200 Euro’luk bir abonelik modeliyle piyasaya sunmayı planlıyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
firma 7 yıl dayanırsa :D