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Tam Boyutta Gör Fransız girişim ÆMotion, şehir içi ulaşım için geliştirdiği dikkat çekici yeni elektrikli aracını tanıttı. Dört tekerlekli bu araç, motosiklet gibi yana yatabilen yapısıyla virajları alabiliyor ve sadece 790 mm genişliğiyle oldukça dar bir gövdeye sahip. Bu özelliği sayesinde şehir trafiğinde kolayca manevra yapabiliyor.

Direksiyon yerine gidonla kontrol edilen araçta sürücü önde, yolcu ise hemen arkasında oturuyor. Kapalı kabin yapısı, makas kapılar ve çatıyla birlikte yağmur gibi dış etkenlere karşı koruma sağlıyor. Ayrıca ön ve arka çarpışma koruma yapıları ile emniyet kemerleri de mevcut.

Aracın maksimum hızı saatte 115 km’ye ulaşıyor ve virajlarda en fazla 35 dereceye kadar yatabiliyor. Batarya seçenekleri arasında 200 km menzil sunan sabit batarya ile 70 km menzil sunan değiştirilebilir, hafif batarya yer alıyor.

Tam Boyutta Gör ÆMotion, dört tekerlekli yapısı sayesinde geleneksel motosikletlere göre daha dengeli ve güvenli olduğunu belirtiyor. Ancak araç dururken yere ayak koyma ihtiyacı olmamasına rağmen, bacakların açıkta kalması dikkat çekiyor.

Fransa’da bu aracı kullanabilmek için otomobil ehliyeti (Permis B) gerekiyor. Şirket henüz satış fiyatını açıklamasa da, aylık 200 Euro’luk bir abonelik modeliyle piyasaya sunmayı planlıyor.

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Fransız girişimden şehir trafiğini unutturacak elektrikli araç

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