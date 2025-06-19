Tesla’nın robotaksi “startına” siyasetten “fren” çağrısı

Tesla için iyi olabilir
Hazırlanan mektupta vekiller, Tesla’nın otonom sürüş hizmetlerini 1 Eylül 2025’ten önce başlatmamasını önerdi. Gerekçe olarak ise kamu güvenliği ve halkın Tesla’ya duyduğu güvenin artırılması gösterildi. Eğer Tesla lansmanı ertelemeden devam etmeyi planlıyorsa, şirketten yasa ile tam uyumlu olduğuna dair detaylı bilgi talep edildi.
Aslında Teksas’ta otonom sürüş konusunda katı düzenlemeler bulunmuyor. Ancak yeni yasa, şirketlerin federal standartlara uyumunu zorunlu kılacak ve SAE otonomi seviyelerine doğrudan atıfta bulunacak. Bu çerçevede yasal netlik sağlanması bekleniyor.
Öte yandan Tesla, yıllardır geciken otonom sürüş vaatleri sonrasında 22 Haziran’daki lansmanı stratejik bir kazanım olarak sunmaya hazırlanıyordu. Ancak daha önceki raporlar gösteriyor ki Tesla, aslında Austin’deki robotaksi hizmeti için çok da hazır değil. Dolayısıyla Tesla, bu mektubu gerekçe göstererek zaten “geçici” statüsündeki 22 Haziran tarihini erteleyebilir ve hizmetini lansmana kadar daha fazla geliştirebilir. CEO Elon Musk, Austin hizmetinin 10 veya 20 Model Y araç ile yola çıkacağını ve şirketin sadece Austin'in en güvenli kısımlarında faaliyete başlayacağını söylemişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: