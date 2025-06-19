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Otomotiv sektörü, yılın ilk 5 ayında 16 milyar 581 milyon 107 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs dönemi ihracatını gerçekleştirdi. Bu dönemde otomotiv sektörünün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarken, sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 17,2 olarak hesaplandı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Tam Boyutta Gör Yılın ocak-mayıs döneminde, otomotivde en fazla ihracat 2,6 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 1,8 milyar dolarla Fransa, 1,7 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1,5 milyar dolarla İspanya ve 1,3 milyar dolarla İtalya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında da Almanya zirvede yer aldı. Bu dönemde otomotiv sektörünün ülkeye ihracatı 528,9 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi, 460,8 milyon dolarla İspanya, 354,6 milyon dolarla Slovenya, 178,1 milyon dolarla Romanya, 149,6 milyon dolarla Belçika izledi.

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Otomotiv sektörü, Slovenya'ya 913,1 milyon dolarlık, Romanya'ya 601,7 milyon dolarlık ve Belçika'ya 699,8 milyon dolarlık ihracat yaptı.

En fazla ihracat Kocaeli'den

İl bazında bakıldığında, bahsedilen dönemde otomotiv sektöründe en fazla ihracat 5,2 milyar dolarla Kocaeli'den gerçekleşti. Aynı dönemde İstanbul'dan 3 milyar 572,3 milyon dolar, Bursa'dan 3 milyar 564,5 milyon dolar, Sakarya'dan 1,8 milyar dolar, Ankara'dan 642,7 milyon dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

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Otomotiv ihracatı geçen yıla göre yüzde 10 arttı

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