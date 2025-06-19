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    Tam otonom Volkswagen ID. Buzz AD, seri üretime hazır

    Volkswagen’in teknoloji iştiraki Moia, ID. Buzz modelinin tam otonom versiyonu üzerinde çalışıyor. Araç Hamburg, Münih, Oslo ve Teksas'taki Austin kentinde test edildi ve artık seri üretime hazır.

    Tam otonom Volkswagen ID. Buzz AD, seri üretime hazır Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, Nisan ayında Uber ile yaptığı iş birliğiyle otonom araçlar alanındaki iddiasını netleştirmişti. Şirket, teknoloji iştiraki Moia ile birlikte önümüzdeki 10 yıl içinde ABD'de binlerce robotaksiden oluşan bir filo kurmayı hedefliyor. Bu adım, halihazırda San Francisco, Phoenix, Los Angeles ve Austin gibi şehirlerde hizmet veren Waymo’ya ciddi bir rakip oluşturuyor.

    Bu plan doğrultusunda önemli bir adım da ID. Buzz AD modelinin seri üretime hazır hale gelmesiyle atıldı. Otonom sürüş anlamına gelen "AD" takısını taşıyan bu araç, bireysel kullanıcılara değil, otonom ulaşım hizmeti sunmak isteyen kamu ve özel operatörlere yönelik geliştirildi.

    ID. Buzz AD, seviye 4 otonom sürüş yeteneğine sahip. Yani legal sınırlar içerisinde sürücüsüz olarak çalışabiliyor. Araçta 13 kamera, 9 LiDAR ve 5 radar olmak üzere toplam 27 sensör bulunuyor. Bu sistemler sayesinde çevresini 360 derece algılayabiliyor.

    Tam otonom Volkswagen ID. Buzz AD, seri üretime hazır Tam Boyutta Gör
    Moia, bu aracı sadece bir taşıma aracı olarak değil, kapsamlı bir mobilite çözümünün parçası olarak sunuyor. Yazılım platformu sayesinde filo yönetimi, yolcu desteği, güvenlik izleme ve rezervasyon sistemleri tek çatı altında sunuluyor. Operatörler için eğitim, simülasyon ve canlı takip gibi destekler de sağlanıyor.

    Almanya’daki ilk uygulama Hamburg’da başlıyor. Moia’nın da dahil olduğu ALIKE projesi kapsamında, şehirde sürücüsüz, talebe göre çalışan araçlar hizmet verecek. Bu araçlardan biri ID. Buzz AD olurken, projede Holon Urban adlı farklı bir otonom model de kullanılacak.

    Moia'nın yaptığı analizlere göre, Almanya genelinde 300 bin otonom araçla günde 12 milyon yolculuk yapılabilir ve yılda 5 milyon ton CO2 tasarrufu sağlanabilir.

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    C
    curufperlit 5 saat önce

    firma 7 yıl dayanırsa :D

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