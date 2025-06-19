Tam otonom Volkswagen ID. Buzz AD, seri üretime hazır

Bu plan doğrultusunda önemli bir adım da ID. Buzz AD modelinin seri üretime hazır hale gelmesiyle atıldı. Otonom sürüş anlamına gelen "AD" takısını taşıyan bu araç, bireysel kullanıcılara değil, otonom ulaşım hizmeti sunmak isteyen kamu ve özel operatörlere yönelik geliştirildi.
ID. Buzz AD, seviye 4 otonom sürüş yeteneğine sahip. Yani legal sınırlar içerisinde sürücüsüz olarak çalışabiliyor. Araçta 13 kamera, 9 LiDAR ve 5 radar olmak üzere toplam 27 sensör bulunuyor. Bu sistemler sayesinde çevresini 360 derece algılayabiliyor.
Almanya’daki ilk uygulama Hamburg’da başlıyor. Moia’nın da dahil olduğu ALIKE projesi kapsamında, şehirde sürücüsüz, talebe göre çalışan araçlar hizmet verecek. Bu araçlardan biri ID. Buzz AD olurken, projede Holon Urban adlı farklı bir otonom model de kullanılacak.
Moia'nın yaptığı analizlere göre, Almanya genelinde 300 bin otonom araçla günde 12 milyon yolculuk yapılabilir ve yılda 5 milyon ton CO2 tasarrufu sağlanabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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