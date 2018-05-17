Gençlere yönelik Honor 7X'i inceledik

Bu videoda Huawei'nin gençlere yönelik alt markasından Honor 7X'in tasarımını ele alıyor, bileşenlerinin detayına iniyor, ekranını, kameralarını, sesini, sentetik ve pratik testlerle sınıyoruz.

Honor, Huawei’nin Fiyat/Performans odaklı, söylediklerine göre de gençlere yönelik bir alt markası, kısaca Huawei’nin güvencesi altında ama bir yandan da bağımsız. Honor, Türkiye piyasası için heyecanlı, daha bir sürü model gelecek ama biz 7X ile başlayalım.



Mavi, sade kutusundan telefonun kendisi, 5V 2A hızlı şarj adaptörü, diri bir şarj kablosu, bizim kutumuzda yok ama şeffaf bir kılıf ve kulaklık da çıkıyor.



Honor 7X’in üç renk seçeneği var, Mavi, Altın ve Siyah, elimizdeki sınırlı sayıdaki kırmızı rengi. 15.6cm boyunda, 7.5cm eninde ve 7.6mm kalınlığındaki telefon 165 gram ağırlığında. 2.5D ekranının kasasına oranı %77, gayet iyi, alt üst boşluklar dengeli. Yekpare metal gövdesindeki işçilik, verdiği hissiyat harika, soğuk metal hissiyatı güçlü. Kavisli yapısıyla ele oturuyor telefon ama kaygan ve büyük olduğu için ikinci eli isteyebilecek bir telefon bir telefon.



Üst barda çok renkli bildirim LED’i, yakınlık sensörü, ahize ve özçekim kamerası var, altta kapasitif buton yok, şık görünen bir Honor logosu konumlandırılmış.



Sağda orta sertlikte, klikli güç ve ses ayarı butonu var, erişmesi zor değil, geri dönütleri hoş, solda da SIM ve hafıza kartı girişi var.



Yukarıda bir mikrofon, altta sırasıyla mono hoparlör, Micro USB girişi ve 3.5mm jack’ı görüyoruz, umarım Honor jack’tan vazgeçmez, böyle devam eder.



Arkada solda yan yana iki kameramız, hafif çıkıntılılar, masada yalpalatmıyorlar ve beyaz LED flaşı görüyoruz. Sinyal geçişi için plastik şeritler kullanılmış ama hiç sırıtmamışlar. Parmak izi okuyucusu yerli yerinde, işaret parmağına cuk diye oturuyor ve şu ana kadar gördüğüm en hızlı parmak izi okuyucularından biri kesinlikle, nadiren ikinci kez denettiriyor.



Genel olarak 7X’in önü siyah, arkası siyah elimdeki versiyonu gerçekten çok şık görünüyor, tabiri caizse tav oldum ama Türkiye’de daha oturaklı görünen siyah rengi var, o da şık ama zevk-renk meselesi. Metal gövdesinin verdiği his, görünümü, duruşu, eleştirebilecek bir şey bırakmamışlar.



5.93 inç 5.93 inç 18:9 formatlı 2160x1080 FHD+ çözünürlükteki IPS LCD ekranda 407PPI piksel yoğunluğu yakalanmış, cam gibi net, Honor bu ekrana FullView diyor. Corning Gorilla Glass ile korunduğu söylenmiş ama hangisi, onun bilgisi yok. Renk ayrımı fena değil ama renkler biraz biraz soluk, siyahlar da pek derin değil, hafif de olsa arkadan ışık vuruluyormuş hissi var. Dizi-film tüketilir ama fiyat segmentinde ben daha iyi bir ekran beklerdim.



Maksimum parlaklığı yeterli düzeyinde, güneş altında görünür kalıyor ama bir iki tık daha yüksek olmalıydı. Bakış açılarına göre hissedilir renk sapması var ama günlük açılarda sorun oluşturacak bir şey değil.



Ekrana Huawei’nin özelleştirdiği 16nm HiSilicon Kirin 659 yongası güç veriyor. Tasarruf odaklı 8 Cortex A53 çekirdeğinin 4’ü 2.36, 4’ü 1.7GHz’e kadar çıkabiliyor, tam yükte çekirdek kapamadan gücünün %82’sini koruyabiliyor, gayet iyi. GPU tarafında Mali T830’un çift çekirdekli versiyonu var. LTE CAT 6 modemiyle 300Mbit indirme ve 50Mbit yükleme hızı destekli, ülkemizdeki 4.5G potansiyeli için iyi.



Çift çekirdekli Mali T830’un performansı Real Racing 3 için yeterli düzeyinde, ama ortalık biraz karışınca kare/saniye düşüyor, oynanır düzeyde mi, oynanır düzeyde. Modern Combat 5’te ise durum biraz daha iyi. PUBG’yi düşük grafik ayarlarında oynadım, yeterli bir akıcılıkla oynanabiliyor ama ortalık karışınca, özellikle de dürbün açınca kare/saniye ciddi düşüyor, nişan almak zorlaşıyor açıkçası. Telefonun üst kısımları ısındı, ekrana da yansıyor ama rahatsız edici bir düzeyde değil, hissedilir bir performans düşüşü olmadı.



4GB RAM ve 64GB dahili depolamayla gelen telefona 256GB’a kadar Micro SD kart takabiliyorsunuz. Dahili depolamanın hızı, okuma tamam ama özellikle yazmada gayet iyi.



Arkada 16MP çözünürlüğünde f/2.2 diyaframlı ana kamera ve bokeh efekti için 2MP çözünürlüğünde ikinci kamera, önde de 8MP f/2.0 diyaframlı özçekim kamerası var. İki kamera da 1080P 30 kare/saniye video çekebiliyor.



Ses kısmına çift basıyorsunuz, yaklaşık bir saniyede açılıyor kamera. Ayarlar sade ve anlaşılır, modlar da kullanışlı şeyler, tam kontrollü pro fotoğraf ve EV ayarlayabildiğiniz pro video modu var.

Bol ışıkta 16MP kamera detay ve netlik anlamında farkını ortaya koyuyor. Işık çoğu zaman dengeli ama bazen biraz kaçıyor, özellikle eğilimli olduğu bir renk yok, dengeli renk konusunda. Az ışıkta açıkçası fena iş çıkarmadı, noise var ama rahatsız edici değil.

Çift kamera var sonuçta, bokeh efektindeki alan derinliği, öğe ayrımı gayet başarılı, Huawei bu konudaki deneyimlerini aktarmış anlaşılan. Video tarafında yeterli düzeyinde detay var, yeterince net, dinamik aralığı iyi açıkçası ama otomatik odaklamıyor, odaklamıyor hatırlatmanız gerek.



Güneşli bir havada arka kameradaki gibi ışık bazen patlıyor. 8MP olup daha net fotoğraflar çeken kameralar gördüm açıkçası, arka planda hissedilir bir keskinleştirme uygulanıyor gördüğüm kadarıyla. Dinamik aralığı iş görür, renk dengesi sorunsuz. Video tarafında öne çıkan bir performansı yok, fotoğrafla benzer, 1080P için yeterince net, sosyal medyada paylaşılabilecek şeyler alabiliyorsunuz.



Android 7.0 üzerine EMUI 5.1 giydirilmiş, özelleştirilmiş bir arayüz. Uygulama çekmecesi yok, simgelerin hepsi ana ekranda, çekmeceli moda da geçilebiliyor. Simgeler özelleştirilmiş, yukarıdan aşağı çekince sık kullanılanları görebileceğiniz, uygulama kişi araya bileceğiniz bir ekran eklenmiş, sanal butonları düzenlenebiliyorsunuz gibi gibi. Alışılmayacak bir arayüz değil, ağır bir arayüz değil, o yüzden seri ve takılmadan çalışabiliyor.

Ufak jestlerde VPN desteği, kolay erişim düğmesi, çift dokunuşla ekran açma ki sorunsuz çalışıyor, çift pencere, tek elle kullanım arayüzü, iki hesap için iki ayrı uygulamayı mümkün kılan ikiz uygulama gibi şeyler var. Fiyatı segmentinde bir elin parmakları kadar bile Android 8.0’lı telefon yok ama Honor’un güncelleme tarafını güçlü tutması gerekiyor, ilerisi için “Yazılım anlamında da telefonun arkadasındayız” algısını oluşturması gerek.



7.6mm’de 3340mAh batarya. Rakiplerine bakınca daha fazlasını bekliyorsunuz ama telefon rakiplerinden ince bir telefon, bataryadan çok inceliğe kafa yorulmuş. Hücresel veri ve otomatik ekran ışığıyla, oyun harici günlük kullanımda 5 saatin üzerinde bir ekran süresi elde ettim, günü çıkarmaktan fazlası.



Mono hoparlörünün maksimum sesi düşük, detay ayrımı fena değil, tok seslere pek değinmiyor, telefon çaldığında duyuyor musunuz, duyuruyor kendisini, dizi-film izlerken de iş görür. Xiaomi Mi Pro HD ile test ettim jack’ı, maksimum ses olarak gayet iyi diyebileceğim bir raddede doyurdu kulaklığı, bası tizi ayrımı iyi, dinamik aralığı o da iyi, müzik dinlenir keyifle.

802.11n modemiyle, ki fiyat segmentinde AC standardını beklerdim, 2.4GHz bandında menzil ve stabilitede sorun yok. Bluetooth 4.1 ile geliyor, GPS de sorunsuz, sevenleri için FM radyo destekli.



Honor 7X. Tasarım ve malzeme kalitesi anlamında memnun kalırsınız, işçiliğini bir amiral gemisi kadar başarılı buldum. Resmi sitesinde Mavi, Altın ve Siyah renk seçenekleri de var denmesine rağmen ben piyasada bulamadım, siz bulabildiyseniz yorum olarak düşün lütfen. Yonga performansı sentetik testlerde rakibi Snapdragon 625’ten %10-15 daha iyi, Türkiye garantili fiyatı segmenti telefonların büyük bir kısmıyla benzer performans gösteriyor. Sony Xperia XZ, eski nesillerden Z5, biraz kumar ama LG V10, bunlar gibi önceki veya eski nesil amiral gemisi sınıfı telefonlardan, bir de fiyatı segmentindeki paralel ithalat garantili telefonlardan zayıf kalıyor.

Bu arada paralel ithalat garantisiyle iyi anılarım yok, sizin fikirlerinizi de mutlaka duymak isterim. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla Honor 7X’in fiyatı 1699 lira. Önce Huawei telefonlarla marka algısı olarak yarışmak durumunda kalıyor Honor. Neredeyse aynı donanımlı ama çift ön kameralı Mate 10 Lite, daha küçük ekranlı, depolaması RAM’i düşük, daha uygun fiyatlı ama Android 8.0’lı Huawei P Smart ile, en önemlisi de indirimle şununla bununla 2000-2100 lira civarına Huawei P20 Lite bulunabiliyor ki donanım olarak hemen hemen aynılar, performansları, kamera performansları da öyle ama tasarımıyla, ekranıyla 300 lira kadar daha pahalı olmasına rağmen Honor 7X’in mücadele gücünü kırıyor bence.