Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Gençlere yönelik Honor 7X'i inceledik

1 yıl
5,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videoda Huawei'nin gençlere yönelik alt markasından Honor 7X'in tasarımını ele alıyor, bileşenlerinin detayına iniyor, ekranını, kameralarını, sesini, sentetik ve pratik testlerle sınıyoruz.
Honor, Huawei’nin Fiyat/Performans odaklı, söylediklerine göre de gençlere yönelik bir alt markası, kısaca Huawei’nin güvencesi altında ama bir yandan da bağımsız. Honor, Türkiye piyasası için heyecanlı, daha bir sürü model gelecek ama biz 7X ile başlayalım.

Mavi, sade kutusundan telefonun kendisi, 5V 2A hızlı şarj adaptörü, diri bir şarj kablosu, bizim kutumuzda yok ama şeffaf bir kılıf ve kulaklık da çıkıyor.

Honor 7X’in üç renk seçeneği var, Mavi, Altın ve Siyah, elimizdeki sınırlı sayıdaki kırmızı rengi. 15.6cm boyunda, 7.5cm eninde ve 7.6mm kalınlığındaki telefon 165 gram ağırlığında. 2.5D ekranının kasasına oranı %77, gayet iyi, alt üst boşluklar dengeli. Yekpare metal gövdesindeki işçilik, verdiği hissiyat harika, soğuk metal hissiyatı güçlü. Kavisli yapısıyla ele oturuyor telefon ama kaygan ve büyük olduğu için ikinci eli isteyebilecek bir telefon bir telefon.

Üst barda çok renkli bildirim LED’i, yakınlık sensörü, ahize ve özçekim kamerası var, altta kapasitif buton yok, şık görünen bir Honor logosu konumlandırılmış.

Sağda orta sertlikte, klikli güç ve ses ayarı butonu var, erişmesi zor değil, geri dönütleri hoş, solda da SIM ve hafıza kartı girişi var.

Yukarıda bir mikrofon, altta sırasıyla mono hoparlör, Micro USB girişi ve 3.5mm jack’ı görüyoruz, umarım Honor jack’tan vazgeçmez, böyle devam eder.

Arkada solda yan yana iki kameramız, hafif çıkıntılılar, masada yalpalatmıyorlar ve beyaz LED flaşı görüyoruz. Sinyal geçişi için plastik şeritler kullanılmış ama hiç sırıtmamışlar. Parmak izi okuyucusu yerli yerinde, işaret parmağına cuk diye oturuyor ve şu ana kadar gördüğüm en hızlı parmak izi okuyucularından biri kesinlikle, nadiren ikinci kez denettiriyor. 

Genel olarak 7X’in önü siyah, arkası siyah elimdeki versiyonu gerçekten çok şık görünüyor, tabiri caizse tav oldum ama Türkiye’de daha oturaklı görünen siyah rengi var, o da şık ama zevk-renk meselesi. Metal gövdesinin verdiği his, görünümü, duruşu, eleştirebilecek bir şey bırakmamışlar.

5.93 inç 18:9 formatlı 2160x1080 FHD+ çözünürlükteki IPS LCD ekranda 407PPI piksel yoğunluğu yakalanmış, cam gibi net, Honor bu ekrana FullView diyor. Corning Gorilla Glass ile korunduğu söylenmiş ama hangisi, onun bilgisi yok. Renk ayrımı fena değil ama renkler biraz biraz soluk, siyahlar da pek derin değil, hafif de olsa arkadan ışık vuruluyormuş hissi var. Dizi-film tüketilir ama fiyat segmentinde ben daha iyi bir ekran beklerdim.

Maksimum parlaklığı yeterli düzeyinde, güneş altında görünür kalıyor ama bir iki tık daha yüksek olmalıydı. Bakış açılarına göre hissedilir renk sapması var ama günlük açılarda sorun oluşturacak bir şey değil.

Ekrana Huawei’nin özelleştirdiği 16nm HiSilicon Kirin 659 yongası güç veriyor. Tasarruf odaklı 8 Cortex A53 çekirdeğinin 4’ü 2.36, 4’ü 1.7GHz’e kadar çıkabiliyor, tam yükte çekirdek kapamadan gücünün %82’sini koruyabiliyor, gayet iyi. GPU tarafında Mali T830’un çift çekirdekli versiyonu var. LTE CAT 6 modemiyle 300Mbit indirme ve 50Mbit yükleme hızı destekli, ülkemizdeki 4.5G potansiyeli için iyi.

Çift çekirdekli Mali T830’un performansı Real Racing 3 için yeterli düzeyinde, ama ortalık biraz karışınca kare/saniye düşüyor, oynanır düzeyde mi, oynanır düzeyde. Modern Combat 5’te ise durum biraz daha iyi. PUBG’yi düşük grafik ayarlarında oynadım, yeterli bir akıcılıkla oynanabiliyor ama ortalık karışınca, özellikle de dürbün açınca kare/saniye ciddi düşüyor, nişan almak zorlaşıyor açıkçası. Telefonun üst kısımları ısındı, ekrana da yansıyor ama rahatsız edici bir düzeyde değil, hissedilir bir performans düşüşü olmadı.

4GB RAM ve 64GB dahili depolamayla gelen telefona 256GB’a kadar Micro SD kart takabiliyorsunuz. Dahili depolamanın hızı, okuma tamam ama özellikle yazmada gayet iyi.

Arkada 16MP çözünürlüğünde f/2.2 diyaframlı ana kamera ve bokeh efekti için 2MP çözünürlüğünde ikinci kamera, önde de 8MP f/2.0 diyaframlı özçekim kamerası var. İki kamera da 1080P 30 kare/saniye video çekebiliyor.

Ses kısmına çift basıyorsunuz, yaklaşık bir saniyede açılıyor kamera. Ayarlar sade ve anlaşılır, modlar da kullanışlı şeyler, tam kontrollü pro fotoğraf ve EV ayarlayabildiğiniz pro video modu var.
Bol ışıkta 16MP kamera detay ve netlik anlamında farkını ortaya koyuyor. Işık çoğu zaman dengeli ama bazen biraz kaçıyor, özellikle eğilimli olduğu bir renk yok, dengeli renk konusunda. Az ışıkta açıkçası fena iş çıkarmadı, noise var ama rahatsız edici değil.
Çift kamera var sonuçta, bokeh efektindeki alan derinliği, öğe ayrımı gayet başarılı, Huawei bu konudaki deneyimlerini aktarmış anlaşılan. Video tarafında yeterli düzeyinde detay var, yeterince net, dinamik aralığı iyi açıkçası ama otomatik odaklamıyor, odaklamıyor hatırlatmanız gerek.

Güneşli bir havada arka kameradaki gibi ışık bazen patlıyor. 8MP olup daha net fotoğraflar çeken kameralar gördüm açıkçası, arka planda hissedilir bir keskinleştirme uygulanıyor gördüğüm kadarıyla. Dinamik aralığı iş görür, renk dengesi sorunsuz. Video tarafında öne çıkan bir performansı yok, fotoğrafla benzer, 1080P için yeterince net, sosyal medyada paylaşılabilecek şeyler alabiliyorsunuz.

Android 7.0 üzerine EMUI 5.1 giydirilmiş, özelleştirilmiş bir arayüz. Uygulama çekmecesi yok, simgelerin hepsi ana ekranda, çekmeceli moda da geçilebiliyor. Simgeler özelleştirilmiş, yukarıdan aşağı çekince sık kullanılanları görebileceğiniz, uygulama kişi araya bileceğiniz bir ekran eklenmiş, sanal butonları düzenlenebiliyorsunuz gibi gibi. Alışılmayacak bir arayüz değil, ağır bir arayüz değil, o yüzden seri ve takılmadan çalışabiliyor.
Ufak jestlerde VPN desteği, kolay erişim düğmesi, çift dokunuşla ekran açma ki sorunsuz çalışıyor, çift pencere, tek elle kullanım arayüzü, iki hesap için iki ayrı uygulamayı mümkün kılan ikiz uygulama gibi şeyler var. Fiyatı segmentinde bir elin parmakları kadar bile Android 8.0’lı telefon yok ama Honor’un güncelleme tarafını güçlü tutması gerekiyor, ilerisi için “Yazılım anlamında da telefonun arkadasındayız” algısını oluşturması gerek.

7.6mm’de 3340mAh batarya. Rakiplerine bakınca daha fazlasını bekliyorsunuz ama telefon rakiplerinden ince bir telefon, bataryadan çok inceliğe kafa yorulmuş. Hücresel veri ve otomatik ekran ışığıyla, oyun harici günlük kullanımda 5 saatin üzerinde bir ekran süresi elde ettim, günü çıkarmaktan fazlası.

Mono hoparlörünün maksimum sesi düşük, detay ayrımı fena değil, tok seslere pek değinmiyor, telefon çaldığında duyuyor musunuz, duyuruyor kendisini, dizi-film izlerken de iş görür. Xiaomi Mi Pro HD ile test ettim jack’ı, maksimum ses olarak gayet iyi diyebileceğim bir raddede doyurdu kulaklığı, bası tizi ayrımı iyi, dinamik aralığı o da iyi, müzik dinlenir keyifle.
802.11n modemiyle, ki fiyat segmentinde AC standardını beklerdim, 2.4GHz bandında menzil ve stabilitede sorun yok. Bluetooth 4.1 ile geliyor, GPS de sorunsuz, sevenleri için FM radyo destekli.

Honor 7X. Tasarım ve malzeme kalitesi anlamında memnun kalırsınız, işçiliğini bir amiral gemisi kadar başarılı buldum. Resmi sitesinde Mavi, Altın ve Siyah renk seçenekleri de var denmesine rağmen ben piyasada bulamadım, siz bulabildiyseniz yorum olarak düşün lütfen. Yonga performansı sentetik testlerde rakibi Snapdragon 625’ten %10-15 daha iyi, Türkiye garantili fiyatı segmenti telefonların büyük bir kısmıyla benzer performans gösteriyor. Sony Xperia XZ, eski nesillerden Z5, biraz kumar ama LG V10, bunlar gibi önceki veya eski nesil amiral gemisi sınıfı telefonlardan, bir de fiyatı segmentindeki paralel ithalat garantili telefonlardan zayıf kalıyor.
Bu arada paralel ithalat garantisiyle iyi anılarım yok, sizin fikirlerinizi de mutlaka duymak isterim. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla Honor 7X’in fiyatı 1699 lira. Önce Huawei telefonlarla marka algısı olarak yarışmak durumunda kalıyor Honor. Neredeyse aynı donanımlı ama çift ön kameralı Mate 10 Lite, daha küçük ekranlı, depolaması RAM’i düşük, daha uygun fiyatlı ama Android 8.0’lı Huawei P Smart ile, en önemlisi de indirimle şununla bununla 2000-2100 lira civarına Huawei P20 Lite bulunabiliyor ki donanım olarak hemen hemen aynılar, performansları, kamera performansları da öyle ama tasarımıyla, ekranıyla 300 lira kadar daha pahalı olmasına rağmen Honor 7X’in mücadele gücünü kırıyor bence.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
terliktengiiriyorum 1 yıl en beğenilen
Şaka gibi... Düşünsenize bu telefonu 200TL'ye alıyorsunuz. Tuşlu telefonları bile 200 liraya zor buluruz biz.
Telefon amazonda 200 dolara satılıyor. Artık ne oluyorsa ülkemizde 1700TL'ye geliyor.
amazon.com/...
Şaka gibi... Düşünsenize bu telefonu 200TL'ye alıyorsunuz. Tuşlu telefonları bile 200 liraya zor buluruz biz.Telefon amazonda 200 dolara satılıyor. Artık ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JackWondo 1 yıl
Performans ve kamera olarak aynı fiyata satılan Mi Note 3 ün yanından teğet geçemez.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bay Robot 1 yıl
Çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lumibrite 1 yıl
Huawei tepe modelleri dışında Mali T830'a takmış vaziyette...Kaç model eskitti(yeni modelleri de dahil) hepsinde aynı gpu!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Bu fiyata xiaomi redmi 5 Pro çok ama çok daha mantıklı bana göre.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axesis 1 yıl
dolar olmuş 4.5 nesine şaşırıyorsunuz 1700 tl nin anlamış değilim . İthal ürün.Alışın bence bu fiyatlara artık .. Telefona gelince kırpılmış bir huawei telefon .. kaç yıl önceki galaxy s5 seviyesine bile ulaşamıyolar hayret etiğim o . ne farkı var galaxy s5 den üstün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufuk-34JD58 1 yıl
telefonmu alıyoz arabamı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JackWondo 1 yıl
Performans ve kamera olarak aynı fiyata satılan Mi Note 3 ün yanından teğet geçemez.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasanandnexus 1 yıl JackWondo
JackWondo
Performans ve kamera olarak aynı fiyata satılan Mi Note 3 ün yanından teğet geçemez.

Katılıyorum. Garanti takıntısı olmayan biri için en iyi tercihlerden biri olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quard 1 yıl
Tek renk seçeneği, fiyatının 300-400 lira daha fazla olması ve öğrendiğim kadarıyla kutu içeriğinde kulaklık yokmuş.Sanırım tek bir yerde satışa sunuluyor, bu da iyi bir şey değil. Bence bu fiyata yakın ve buna benzer veya daha iyi özelliklere sahip telefonlara bakmakta fayda var.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
terliktengiiriyorum 1 yıl en beğenilen
Şaka gibi... Düşünsenize bu telefonu 200TL'ye alıyorsunuz. Tuşlu telefonları bile 200 liraya zor buluruz biz.
Telefon amazonda 200 dolara satılıyor. Artık ne oluyorsa ülkemizde 1700TL'ye geliyor.
amazon.com/...
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silenforce 1 yıl terliktengiiriyorum
Gümrükten geçerken bizim için okutıp üfletiyorlar.Hırsızlığa karşı,biri birşey çalıcaksa onu da biz çalarız diyorlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Curb 1 yıl
Fiyat/performans ve 1700 TL?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:05
Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı
2,3b izlenme · 14 sa. yeni video
08:16
Honor Play | Fiyat Performans şampiyonu ön inceleme
19,6b izlenme · 8 ay
09:34
Honor'dan ekrana gömülü kamera | View 20 elimizde
14,9b izlenme · 4 ay
08:48
Honor 7X ve 9 Lite'ın kutusunu açtık "Yakan renkli telefonlar"
16,3b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,7b izlenme · 1 hf.
18:14
Fiyat ve Android 9.0 Pie güncellemesi işe yaradı mı? "GM 9 Pro incelemesi"
17,2b izlenme · 4 ay
07:31
Parasının hakkını veriyor mu? "GM 8 Go incelemesi"
15,5b izlenme · 11 ay
08:23
Xiaomi Redmi S2'i kullandık / kutu açma ilk izlenim
9,3b izlenme · 9 ay
10:26
Xiaomi Redmi S2 incelemesi "Aradığımız ilaç mı?"
25,1b izlenme · 9 ay
06:17
Infrared en güvenlisi mi? Casper VIA A3 Plus'takini test ettik
8,7b izlenme · 7 ay
06:26
Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700
1,2b izlenme · 5 sa. yeni video
16:14
Honor 8X'i kullandık | İlk izlenimler
9,1b izlenme · 6 ay
19:56
LG G7 ThinQ F/P telefonu mu oldu? "LG G7 ThinQ incelemesi"
13,1b izlenme · 8 ay
10:11
Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey
1,5b izlenme · 9 sa. yeni video
13:26
Bu telefon çok iddialı | Honor Magic 2
15,9b izlenme · 4 ay
16:48
Herkes ders alsın! "Oppo Find X incelemesi"
23,3b izlenme · 9 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,9b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim