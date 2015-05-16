General Mobile 4G akıllı telefon kutudan çıkıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|4G kutudan çıktığında üzerinde ekran koruyucu jelatin oluyor mu? yeni aldık sanki var gibi duruyor emin olamadık, kutudan 2 tane yedek çıktı.
|arkadaşlar telefonumumn ön kamerası çalışmıyor bu olay aldıktan 3 ay sonra bu oldu güncelleme olduktan sonra bu yüzden fabrika ayarlarına döndüm ama yinede olmadı ne yapmalıyım
|İkinci hattının müzik sesini değiştiremiyorum var mı bunun bir yolu arkadaşlar
|Bu telefon REHBERİNİ guruplara ayıramıyorum arkadaşlar bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.Yoksa özellik olarak yokmu teşekkürler.
|Slm arkadaşlar ceneral mobile 4g aldım 3g görüntülü görüşme nasıl yapılıyor veya var mı bilen varmı şimdiden tsk ederim
|Goruntulu gorusme yok ancak internet uzerinden skype vb uygulamalardan gorusebilirsib
|Arkadaşlar ben de bu telefonu 1 aydır kullanıyorum ses sorununa gelecek olursak telefon 3g kartları desteklemiyor 4g kart alin
|evt arkadaşlar daha öncede sorulmuş ama bir yanıt olmadığı için bende sormak istiyorum bu telefonda istediğimiz müziği zil sesi nasıl yapabiliriz acaba????
|Yaklaşık 3 hafta önce aldım 4g yi ama zil sesi yapamıyorum ve müzik programı yok galerisi de yoktu ilk başlarda pişman olmuştum ama sonraları sevmeye başladım telefonu tek problem zil sesi ve müzik programı bilgisi olan varsa cevaplayabilir mi
|Yaklaşık 3 hafta önce aldım 4g yi ama zil sesi yapamıyorum ve müzik programı yok galerisi de yoktu ilk başlarda pişman olmuştum ama sonraları sevmeye başladım telefonu tek problem zil sesi ve müzik programı bilgisi olan varsa cevaplayabilir mi
| General Mobile 4G yle ilgili problemleriniz varsa buyrun yardımlaşalım
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|selam arkadaşlar yaklaşık 1 aydır bizdede var gm 4g modeli eşime aldım öncelikle bilenler varsa şöyle bir sorum olacak bu cihazı şarj ederken google'ın bir tanıtım animasyonu var onu iptal etmek istiyorum nasıl yapabilirim acaba? çünkü cihaz şarj olurken devamlı bu animasyon çalıştığından dolayı hem daha geç şarj oluyor hemde cihaz daha fazla ısınıyor.birde şarjını tam inceleyen biri varmı acaba pili 2500 amper bir telefon için az gidiyor gibime geldi? bunların dışında telefon bu paraya gayet iyi ama bir arkadaş lg g2'den daha iyi diyerek resmen saçmalamış!!!!! diğer arkadaşların dediklerinede sakın aldanmayın sanki biz samsungun pil ve donma sorunlarını bilmiyoruz!! evt herhalde piyasadaki en iyi telefon bu olmayabilir ama fiyatına göre gayet iyi daha iyi bir telefon varsa bu fiyata gidip onu alabilir beğenmeyenler,,, bu arada soranlara bildireyim radyo yok zaten türkiye distrübütörlüğü adı altında satılan çoğu cihazda radyo yok bandrol vergisi yüzünden.
|arkadaşalr general mobıl 4 karsı tarfa sesı gitmiyor bence alınmayacak bır telefon jarz yerı bozuluyor ve tmaırı kendınden pahalı uctane aldım su ana kadar bu telden ama kesınlıkleee tavsiye etmiyorum general mobıl yada genarlın tum telını. servısını baykot edıyorum verdıgımız paralar yazık bu ınsnalr ayazık bır telfnun jarz yerı bır yılda bozulurmu yaa...650 tl genral mobılın tamırıne servıs 279tl ısıtıyo bole bsıe olabılırmı yaa
Güncelleme beklemeyin diyerek cehaletini ortaya koymuşsun gerisini okuma gereği duymadım
Haydi gençler yaylanın buradan, burası troll konusu değil, iki gram aklınız varsa telefona yorum yapın,
Saf android in ios tan daha stabil çalıştığını herkes biliyor, buraya kahve muhabbetleri ile gelmeyin, senin 3000 tl bayıldığın iphone dan kat ve kat fazlasını ve hızlısını yapıyor bu 700 liralık cihaz, Google in saf android lisansını verdiği bir telefon bu ve güvence verdiği bir marka, yazılımsal hiçbir sorunu olmayacak, en az 2 yıl tüm yazılımları nexuslar ile birlikte alacak.
Markayi bilemem, diğer cihazlardan sonra kendilerini malzeme kalitesi ve teknik servis yönü ile geliştirdilerse, şu anda bu telefona, hiçbir marka, bu fiyat bu donanım ve bu yazılım ile rakip olamaz.
Nick - Mesaj uyumu