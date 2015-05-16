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General Mobile 4G akıllı telefon kutudan çıkıyor

4 yıl
114,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google ve General Mobile iş birliği ile hazırlanan akıllı telefonu kutudan çıkarıyor ve beraberinde gelenlere göz atıyoruz. İki yıl boyunca her yeni Android güncellemesini bizzat Google'dan alacak olan General Mobile 4G'nin detayları videoda.
 

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Guhong01 4 yıl en beğenilen Toplum Dusmani
Toplum Dusmani

bu telefonun kronik sorunları mutlaka olacak ve general mobile'dan güncelleme beklemeyin.

hatırlayın, geçen sene bi kamera arızasını bile 6 ayda zor düzelttiler, üstelik onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar.

giderim zenfone alırım veya 200 lira daha fazla para veririm Huawei, Samsung vs. alırım, insan muamelesi görürüm. paramla rezil olmam.

ve ayrıca madem Türk malı olsun diyorsunuz, gidin t60 veya e8 alın en kötü, onlar bundan daha iyi.

Güncelleme beklemeyin diyerek cehaletini ortaya koymuşsun
gerisini okuma gereği duymadım
Toplum Dusmanibu telefonun kronik sorunları mutlaka olacak ve general mobile'dan güncelleme beklemeyin.hatırlayın, geçen...
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swat882 4 yıl Toplum Dusmani
Toplum Dusmani
Bu telefona vereceğiniz paraya yazık, 3 ay sonra menüsü bile 4-5 saniyede açılmaya başlayacak, üstüne 2000 lira daha koyun iPhone alın bence.

Haydi gençler yaylanın buradan, burası troll konusu değil, iki gram aklınız varsa telefona yorum yapın,

Saf android in ios tan daha stabil çalıştığını herkes biliyor, buraya kahve muhabbetleri ile gelmeyin, senin 3000 tl bayıldığın iphone dan kat ve kat fazlasını ve hızlısını yapıyor bu 700 liralık cihaz, Google in saf android lisansını verdiği bir telefon bu ve güvence verdiği bir marka, yazılımsal hiçbir sorunu olmayacak, en az 2 yıl tüm yazılımları nexuslar ile birlikte alacak.

Markayi bilemem, diğer cihazlardan sonra kendilerini malzeme kalitesi ve teknik servis yönü ile geliştirdilerse, şu anda bu telefona, hiçbir marka, bu fiyat bu donanım ve bu yazılım ile rakip olamaz.
Toplum DusmaniBu telefona vereceğiniz paraya yazık, 3 ay sonra menüsü bile 4-5 saniyede açılmaya başlayacak, üstüne 2000 lira daha koyun iPho...
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B0rd061Mavi 4 yıl Toplum Dusmani
Toplum Dusmani

Bu telefona vereceğiniz paraya yazık, 3 ay sonra menüsü bile 4-5 saniyede açılmaya başlayacak, üstüne 2000 lira daha koyun iPhone alın bence.

Nick - Mesaj uyumu
Toplum DusmaniBu telefona vereceğiniz paraya yazık, 3 ay sonra menüsü bile 4-5 saniyede açılmaya başlayacak, üstüne 2000 lira daha koyun...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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whitELF 2 yıl
4G kutudan çıktığında üzerinde ekran koruyucu jelatin oluyor mu? yeni aldık sanki var gibi duruyor emin olamadık, kutudan 2 tane yedek çıktı.
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DH Misafiri 2 yıl
arkadaşlar telefonumumn ön kamerası çalışmıyor bu olay aldıktan 3 ay sonra bu oldu güncelleme olduktan sonra bu yüzden fabrika ayarlarına döndüm ama yinede olmadı ne yapmalıyım
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DH Misafiri 2 yıl
İkinci hattının müzik sesini değiştiremiyorum var mı bunun bir yolu arkadaşlar
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DH Misafiri 3 yıl
Bu telefon REHBERİNİ guruplara ayıramıyorum arkadaşlar bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.Yoksa özellik olarak yokmu teşekkürler.
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DH Misafiri 3 yıl
Slm arkadaşlar ceneral mobile 4g aldım 3g görüntülü görüşme nasıl yapılıyor veya var mı bilen varmı şimdiden tsk ederim
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mutalvarol 3 yıl DH Misafiri
Goruntulu gorusme yok ancak internet uzerinden skype vb uygulamalardan gorusebilirsib
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Guest-90C5E3A26 3 yıl
Arkadaşlar ben de bu telefonu 1 aydır kullanıyorum ses sorununa gelecek olursak telefon 3g kartları desteklemiyor 4g kart alin
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ubtatto 3 yıl
evt arkadaşlar daha öncede sorulmuş ama bir yanıt olmadığı için bende sormak istiyorum bu telefonda istediğimiz müziği zil sesi nasıl yapabiliriz acaba????
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DH Misafiri 3 yıl
Yaklaşık 3 hafta önce aldım 4g yi ama zil sesi yapamıyorum ve müzik programı yok galerisi de yoktu ilk başlarda pişman olmuştum ama sonraları sevmeye başladım telefonu tek problem zil sesi ve müzik programı bilgisi olan varsa cevaplayabilir mi
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DH Misafiri 3 yıl
Yaklaşık 3 hafta önce aldım 4g yi ama zil sesi yapamıyorum ve müzik programı yok galerisi de yoktu ilk başlarda pişman olmuştum ama sonraları sevmeye başladım telefonu tek problem zil sesi ve müzik programı bilgisi olan varsa cevaplayabilir mi
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KaanKulahli 3 yıl

General Mobile 4G yle ilgili problemleriniz varsa buyrun yardımlaşalım

facebook.com/... {Reklam Amaçlı Değildir . Hatta Reklam Yapanları Sevmem. Bizzat size ben yardımcı olacağım buyrun :) }
Bunu 1000 yerede atsam reklam değil yardım edicem söz veriyorum :)
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ubtatto 3 yıl
selam arkadaşlar yaklaşık 1 aydır bizdede var gm 4g modeli eşime aldım öncelikle bilenler varsa şöyle bir sorum olacak bu cihazı şarj ederken google'ın bir tanıtım animasyonu var onu iptal etmek istiyorum nasıl yapabilirim acaba? çünkü cihaz şarj olurken devamlı bu animasyon çalıştığından dolayı hem daha geç şarj oluyor hemde cihaz daha fazla ısınıyor.birde şarjını tam inceleyen biri varmı acaba pili 2500 amper bir telefon için az gidiyor gibime geldi? bunların dışında telefon bu paraya gayet iyi ama bir arkadaş lg g2'den daha iyi diyerek resmen saçmalamış!!!!! diğer arkadaşların dediklerinede sakın aldanmayın sanki biz samsungun pil ve donma sorunlarını bilmiyoruz!! evt herhalde piyasadaki en iyi telefon bu olmayabilir ama fiyatına göre gayet iyi daha iyi bir telefon varsa bu fiyata gidip onu alabilir beğenmeyenler,,, bu arada soranlara bildireyim radyo yok zaten türkiye distrübütörlüğü adı altında satılan çoğu cihazda radyo yok bandrol vergisi yüzünden.
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşalr general mobıl 4 karsı tarfa sesı gitmiyor bence alınmayacak bır telefon jarz yerı bozuluyor ve tmaırı kendınden pahalı uctane aldım su ana kadar bu telden ama kesınlıkleee tavsiye etmiyorum general mobıl yada genarlın tum telını. servısını baykot edıyorum verdıgımız paralar yazık bu ınsnalr ayazık bır telfnun jarz yerı bır yılda bozulurmu yaa...650 tl genral mobılın tamırıne servıs 279tl ısıtıyo bole bsıe olabılırmı yaa
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