General Mobile 4G akıllı telefon kutudan çıkıyor

Google ve General Mobile iş birliği ile hazırlanan akıllı telefonu kutudan çıkarıyor ve beraberinde gelenlere göz atıyoruz. İki yıl boyunca her yeni Android güncellemesini bizzat Google'dan alacak olan General Mobile 4G'nin detayları videoda.

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