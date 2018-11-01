General Mobile GM 9 Pro'da, Android 9 deneyimi

General Mobile GM 9 Pro henüz Android 9 Pie güncellemesini almadı ancak beta sürüm üzerindeki testler devam ediyor. Biz de General Mobile GM 9 Pro'ya kurduk ve Android 9'u deneyimledik.

General Mobile'ın yeni telefonu GM 9 Pro'ya henüz kullanılma sunulmayan Android 9 Pie'ın testleri devam eden beta sürümünü kurduk ve gelen yeniliklere sizler için göz attık. Bakalım yeni Android sürümü, GM 9 Pro kullanıcılarına neler getiriyor.