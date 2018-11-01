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General Mobile GM 9 Pro'da, Android 9 deneyimi

6 ay
47,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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General Mobile GM 9 Pro henüz Android 9 Pie güncellemesini almadı ancak beta sürüm üzerindeki testler devam ediyor. Biz de General Mobile GM 9 Pro'ya kurduk ve Android 9'u deneyimledik.
General Mobile'ın yeni telefonu GM 9 Pro'ya henüz kullanılma sunulmayan Android 9 Pie'ın testleri devam eden beta sürümünü kurduk ve gelen yeniliklere sizler için göz attık. Bakalım yeni Android sürümü, GM 9 Pro kullanıcılarına neler getiriyor. 

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ymhaslaman 6 ay en beğenilen
Eşşeğe altın semer giydirmişler eşşek gene eşşek.
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Y-ZiyA 6 ay
Mal fiyatına göre değerlendirilir. Yiğidi öldürüp hakkını yemeyelim.
Daha iyi işlemci, daha iyi batarya (kamera kısmından çok anlamıyorum hangisi daha iyi) ve 500 TL daha ucuza.
epey.com/...
Mal fiyatına göre değerlendirilir. Yiğidi öldürüp hakkını yemeyelim.Daha iyi işlemci, daha iyi batarya (kamera kısmından çok anlamıyorum hangisi daha iyi) v...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Bloodin 6 ay Y-ZiyA
Fakat GM'dan ağzı yandı bir kere insanların, tamam ilk Discovery ile güzel performansı geniş kitlelere ulaştıran ve ülkede makul güçteki telefonları ucuzlaştıran marka idi GM, o kadar sorunu olmasına rağmen o kadar ucuzdu ki laf etmedik, fakat Elite ile dünyanın o zamanki en güçlü telefonlarından biri olan Elife E7'nin nasıl berbat edilebileceğine şahit olduk, Discovery 2 serisini kullananların tamamı telefonunu farklı sebeplerden en az 4 kere garantiye gönderdi ki ilk Discovery problemli olmasına rağmen en azından 2'ye göre daha sağlamdı. Son zamanlarda çıkan cihazlarda daha az problemle karşılaşılmasına rağmen yine de problem oranı diğer markalara göre hep daha yüksek kaldı, şimdi Zenfone alacak olan adam biliyor ki kafası rahat olacak, zırt pırt anakart hatası, şarj soketi hatası vs vs...den dolayı garantiye yollamayacak, belki GM 9 Pro da gerçekten az sorunlu bir cihazdır, sonuçta adamların üretim hatlarını detaylı gördük, devreleri (PCB, Anakart) Türkiye'de yapılan ve çizilen, üretimi için büyük yatırım yapılmış ve fabrika açılmış bir cihaz var ortada, saygı duyuyorum fakat sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer...
Fakat GM'dan ağzı yandı bir kere insanların, tamam ilk Discovery ile güzel performansı geniş kitlelere ulaştıran ve ülkede makul güçteki telefonları ucuzlaştır...
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DH Misafiri 3 ay
Bence gayet güzel yerli firma Türkiye ye para kazandırıyor alanında keyfi bilir niye bu kadar elestiriyonuz ki üstelik tasarım ve özellikler gayet iyi niye yerliye bu kadar kininiz var?
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intel7mix 6 ay
Beta güncellemesi bu kadar sorunlu ise, normal güncelleme çok hatasız olacağını sanmam.
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TITAN 6 ay
Çöp bir kullanıcı arayüzü
O kadar para veriyorsun arayüz 500 tl lik telefonlardaki arayüz gibi dandik
Resmen fakir telefonu UI'si

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__Nikolaus__ 6 ay TITAN
Bu sadece gm e özel değil saf android telefon kullanan her cihaz aynı.Arayüz özellikleri bakımından Xiaomi ve Samsung cok iyi sırf bu yüzden baska cihazlara bakmıyorum bile.
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turuncukafali 6 ay
android üstüne koyacağına tasarımı yine berbat etmiş, altta navigasyon çubuğuna ne gerek var, xiaomi aynı işleri navigasyon çizgisi olmadan da hallediyor, saçma sapan birşey
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kymelria 6 ay
Satılmıyor işte arkadaş zorlamayın
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by_todd 6 ay
Keşke bi sakal trajı olsanız Erdi bey, :)
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Greylights 6 ay
tasarım leş. Yenilik dedikleri navigasyon butonu eski nesil sanal tuşlarla aynı alanı kaplıyor, nasıl bir mantık bu? Bari ekranın en altına koysalar ekranı full kullansak. Öyle de olmalı. üstteki çekmece simgeleri yine leş. Ayarlar leş. Aaa ne güzel olmuş dediğim tek şey güç butonu menüsü. Ses yanda olup şeffaf olmayacaksa sıkıntı. Hele şu kart tasarımını kim yaptıysa gözlerde sıkıntı var sanıyorum. Klasik android arayüzünden giderek dahada soğuyor insan. Geliştirmek yerine hep sıfırdan salak saçma işler yapıyorlar.
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Y-ZiyA 6 ay
Mal fiyatına göre değerlendirilir. Yiğidi öldürüp hakkını yemeyelim.
Daha iyi işlemci, daha iyi batarya (kamera kısmından çok anlamıyorum hangisi daha iyi) ve 500 TL daha ucuza.
epey.com/...
1 Yanıt Yanıtla +6
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Bloodin 6 ay Y-ZiyA
Fakat GM'dan ağzı yandı bir kere insanların, tamam ilk Discovery ile güzel performansı geniş kitlelere ulaştıran ve ülkede makul güçteki telefonları ucuzlaştıran marka idi GM, o kadar sorunu olmasına rağmen o kadar ucuzdu ki laf etmedik, fakat Elite ile dünyanın o zamanki en güçlü telefonlarından biri olan Elife E7'nin nasıl berbat edilebileceğine şahit olduk, Discovery 2 serisini kullananların tamamı telefonunu farklı sebeplerden en az 4 kere garantiye gönderdi ki ilk Discovery problemli olmasına rağmen en azından 2'ye göre daha sağlamdı. Son zamanlarda çıkan cihazlarda daha az problemle karşılaşılmasına rağmen yine de problem oranı diğer markalara göre hep daha yüksek kaldı, şimdi Zenfone alacak olan adam biliyor ki kafası rahat olacak, zırt pırt anakart hatası, şarj soketi hatası vs vs...den dolayı garantiye yollamayacak, belki GM 9 Pro da gerçekten az sorunlu bir cihazdır, sonuçta adamların üretim hatlarını detaylı gördük, devreleri (PCB, Anakart) Türkiye'de yapılan ve çizilen, üretimi için büyük yatırım yapılmış ve fabrika açılmış bir cihaz var ortada, saygı duyuyorum fakat sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer...
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ymhaslaman 6 ay en beğenilen
Eşşeğe altın semer giydirmişler eşşek gene eşşek.
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