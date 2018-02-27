General Mobile GM8 GO "GM'nin Android GO macerası"

Genel Yayın Yönetmeni
|Donanıma bakınca telefon çöp olarak gözüküyor özellikle 1 gb ram düşündürücü fakat telefondaki oreo sürümünün bu telefona özel olacağı söylenmekte ... Kullanıcı deneyimini beklemek lazım bence belki sadece arama whatsap ve basit oyunlar oynayan müşteri kitlesini memnun eder...
| Bir Nokia 1'e bakıyorum bir de GM8 GO'ya. Arada uçurum var. Nokia 1 bundan çok daha iyi bir cihaz. GM sen Android Go'ya bulaşma bir zahmet. Nasıl cihaz yapılır minimum donanımla nasıl optimum performans sağlanır görsünler.
mini.donanimhaber.com/...
|Lumia 620'yi hatırladım.
|Bugün Saat 20.00 de #dolandırıcıGeneralMobile hashtag iyle General Mobile ile ilgili şikayetlerimizi dile getirelim. Uğradığımız haksızlıkları yazalım.
|6 yillik Galaxy S3 Nougat 7.1.2 ile daha hizli calisiyor. Adamlar bu telefonu uretmek icin bildigin copluk karistirip parca toplamis herhalde.
youtube.com/...
|Mesut bey guncelleme konusunu anlatmadan once keske forumda gm 5plus konusuna goz atsaydnızı
|1Mart Saat 17:00 Twitter etkinliği...
#kandırıldıkGeneralMobile
|Yanıbaşımdaki 5 yıllık optimus 4x daha seri çalışıyor
|1Mart Saat 17:00 Twitter etkinliği...
#kandırıldıkGeneralMobile
Lütfen herkes katılsın... Sesimizi duyuralım Oreo için şimdide mart sonu diyorlar....
| Telefon ayarlar menüsünü açamayacak zannettim bir an
yazık günah 500 lira bile olsa verdiğin paraya yazık ya, işkence çekmek için üste para verdiriyolar.
En iyi telefonuna 5 aydır Oreo veremeyen firmadan bunu düzeltmesini beklemek ise