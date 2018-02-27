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General Mobile GM8 GO "GM'nin Android GO macerası"

1 yıl
12,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videoda GM'nin Android GO programı kapsamındaki ilk telefonu GM8 GO'ya göz atıyoruz.

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profecco 1 yıl en beğenilen
Tüm şartları onaylıyorum :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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empire1530 1 yıl
StoreOID has stopped --->


En iyi telefonuna 5 aydır Oreo veremeyen firmadan bunu düzeltmesini beklemek ise
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Class 1 yıl
Bu telefon insanı sinir hastası yapar.
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serty23 1 yıl
Donanıma bakınca telefon çöp olarak gözüküyor özellikle 1 gb ram düşündürücü fakat telefondaki oreo sürümünün bu telefona özel olacağı söylenmekte ... Kullanıcı deneyimini beklemek lazım bence belki sadece arama whatsap ve basit oyunlar oynayan müşteri kitlesini memnun eder...
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Symbianist 1 yıl
Bir Nokia 1'e bakıyorum bir de GM8 GO'ya. Arada uçurum var. Nokia 1 bundan çok daha iyi bir cihaz. GM sen Android Go'ya bulaşma bir zahmet. Nasıl cihaz yapılır minimum donanımla nasıl optimum performans sağlanır görsünler.
mini.donanimhaber.com/...
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cosica 1 yıl
Lumia 620'yi hatırladım.
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YnSs58 1 yıl
Bugün Saat 20.00 de #dolandırıcıGeneralMobile hashtag iyle General Mobile ile ilgili şikayetlerimizi dile getirelim. Uğradığımız haksızlıkları yazalım.
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Tensi 1 yıl
6 yillik Galaxy S3 Nougat 7.1.2 ile daha hizli calisiyor. Adamlar bu telefonu uretmek icin bildigin copluk karistirip parca toplamis herhalde.
youtube.com/...
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cronaldo2 1 yıl
Mesut bey guncelleme konusunu anlatmadan once keske forumda gm 5plus konusuna goz atsaydnızı
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martin palermo 1 yıl
1Mart Saat 17:00 Twitter etkinliği...
#kandırıldıkGeneralMobile
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crazywinner3 1 yıl
Yanıbaşımdaki 5 yıllık optimus 4x daha seri çalışıyor
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oskurrr 1 yıl
1Mart Saat 17:00 Twitter etkinliği...
#kandırıldıkGeneralMobile
Lütfen herkes katılsın... Sesimizi duyuralım Oreo için şimdide mart sonu diyorlar....
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kill_them_all 1 yıl
Telefon ayarlar menüsünü açamayacak zannettim bir an

yazık günah 500 lira bile olsa verdiğin paraya yazık ya, işkence çekmek için üste para verdiriyolar.
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