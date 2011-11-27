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General Mobile e-tab 799 TL fiyatıyla satışa sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
27,2b
1
48
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tablet pazarının dünyada hızla büyüdüğü günümüzde ülkemizde de tablet üretimi için firmaların yatırımları devam ediyor. Parçaları yerli üretim olmayan ancak birleştirme işlemlerinin ülkemizde yapıldığı tabletlerden birisi olan General Mobile e-tab dün yapılan basın toplantısıyla resmi olarak satışa sunuldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer'in de katıldığı toplantıda e-tab modeli 899 TL fiyat etiketiyle lanse edildi. Ancak Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım önceki gün firma yetkililerine fiyat konusunda indirim yapmaları talimatını verdiği için son fiyat 799TL'ye çekildi.

General Mobile Genel Müdürü Muzaffer Gölcü toplantıda e-tab modelinin yüzde 26 oranında yerli üretim parçalardan oluştuğunu belirtti. Yeteri kadar üretim yapılmadığı için tamamen yerli bir tablet yapmanın zorluğuna dikkat çeken Gölcü, 2013 yılında yüzde 70-80 oranında yerli parça kullanmayı hedeflediklerini belirtti. Bu doğrultuda General Mobile bir batarya üreticisiyle görüşmelere başladı.

General Mobile e-tab'ın genel özellikleri; Android 2.3.4 Gingerbread işletim sistemi, 1GHz hızında Cortex A8 işlemci, 8.9 inç 1280 x 768 5 noktadan dokunmatik IPS LCD ekran, 380 nit parlaklık, 32GB depolama, 32GB'a kadar microSD desteği, 6000mAh batarya, Bluetooth, WiFi, 10.8mm incelik ve 550gr ağırlık şeklinde sayılabilir. Ice Cream Sandwich güncellemesi e-tab kullanıcılarına da sunulacak.





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Stanislas Xavier 8 yıl en beğenilen
özellikleri yeterli sayılır ama fiyat 599 hatta 499 gibi bir seviyeye inmeli bu fiyat oldukça yüksek..
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DarthLuca 8 yıl
Hemre_
Merak ediyorum herkes birşeyler demiş... kimisi biraz daha para koyar ipad2 alırım demiş, kimisi fiyatı çok pahalı demiş... Arkadaşlar şu soruyu hiç kendinize sordunuz mu?Eğer Türkiyede üretilen cihazı biz almayacaksak bizim ülkemiz nasıl kazanacak?YadaTürk müdendislerinin yaptığı bu başarıyı görmezden gelip ürettikleri bu ürünleri almazsak müdendislerimiz kendilerine şu soruyu sormaz mı? Biz üretsek bile bizim halkımız yinede yabancı ürünlere yönelecek bırakalım biz ülkemizi kalkındırmayı boşverin dostlar ülkemiz için yapıyoruz ama yinede yaranamıyoruz kapatsak mı fabrikayı?Veyahut Ülkemizin kalkınması için ve müdendislerimizin daha bir hevesle daha iyi ürünler çıkarmasını sağlamak yine bizim elimizde değil mi?

Türkiyede üretilen cihaz nedir acaba veya mühendisler ne gibi bir başarıya imza atmış? Sanki cihazdaki devreleri kapasitorleri işlemcileri hatta yazılımı mühendisler tasarlayıp başarmışlar. Piyasada 300-400TL fiyat etiketi ile satılan çin malı tabletlerden hiçbir farkı yok bu cihazın. Bide tamamen yerli üretim yapmanın zorluğundan behsedip kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Bu bahsettiğiniz "üstün başarılı" mühendisler acaba Türkiye toplu olarak işlemci nand vs üreten fabrika olduğunu bilmiyormu??? Bunların tek farkı işin içine duygu sömürüsü katılıp, yerli tablet türk ekonomisi kalkınsın palavraları var. Cihazın muadilleri ile arasındaki fiyat farkına bakınca kimin kalkınacağı belli oluyor. Donanım Haber'in taraffsız ve reklam yapar gibi haber yapmamasını dilerdim. Haberde ICS güncellemesi alacak bile yazılmış. Daha HTC Samsung LG gibi markaların tek çekirdekli cihazları için güncelleme kesinleşmemişken bu bilgiyi nereden aldıklarınıda merak etmiyor değilim. Birde 2.3.4 sürümle gelmesi sebebi nedir acaba. General Mobile Honeycomb'u beğenmedi de nasıl olsa ICS'ye güncellicez boşverelim Honeycomb'u mu dediler.
Baştan aşağı hatta haberine varana kadar şaka gibi tablet.
Hemre_Merak ediyorum herkes birşeyler demiş... kimisi biraz daha para koyar ipad2 alırım demiş, kimisi fiyatı çok pahalı demiş... Arkadaşlar şu...
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OneAboveAll 5 yıl
uzak durun
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar bende general mobile e- tab 10 var sadece 2 ay kullandım süper ama satmak istiyorum ilgilenenler varsa kunuşalım bu siteden ( tabletim okuldan alma fiyat : 250 tl )
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DH Misafiri 7 yıl
Öğrencilere de bu tabletlerden ve Samsung gt-p7500 tabletlerden vereceklermiş. Teknoloji özürlüsü biri bile gidip de bunu almaz açıkçası. Milletçe ucuza kaçan bi milletiz. Kimse gelip de burada bunu inkâr edemez. Ancak general mobile'da küçümsenencek bi marka değil doğruya doğru. Bunun yanı sıra özenilen tarafları da olacaktır elbet. Kim yapmaz ki.. "türk mühendislerin de bunda emeği var." diyenler.. Sanki aldığınız telefonlarda hiç Türk mühendis emeği yok.. Bence gidip de bu alınmaz. Bu benim kendi kanaatim arkadaşlar. Ha isteyen gidip alır buna diyecek bi şey yok.
Windows, Apple ve Android meselesine gelince.. Apple, gerçekten yaptığının hakkını alan bi marka. Gerek çıkardığı ürünler gerekse teknolojisi.. Kendini benimsetmiş bi marka. Android hakkında en ufak bi fikrim yok. Çünkü hiç kullanmadım. Windows ise şu anda en fazla kullanılan ve kendini hep geliştiren bir teknoloji. Uzun zaman piyasada kalacaktır buna eminim. Tablet çıkarırsa (ki çıkardımı onu da bilmiyorum. :P ) eminim tablet dünyasını derinden sarsar.
[ Okudum da çok uzun yazmışım. :D :) ]
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DH Misafiri 7 yıl
ürün birkere çok pahalı.. general mobile kullanmış biri olarak kesinlikle tafsiye etmem.. çünkü bu fiyat kesinlikle etmez... çindeki ürünleri parçalar halinde getirtip (bunda amaç daha az vergi ödemektir) sonra istanbulda birleştirip marka basip satmakla olmuyor.. 230 usd ye aynı özelliklerde bire bir.. bu tabletin orjinal markasını getirttirmek varken.. heleki müşteri desteği sıfır olan bir firma.. bir senede 10 kere servise verdim cihazımı habire parça değişti.. bu firmadan alırken dikkat edin sonra tüketici hakları vs uğraşırsınız benim gibi.. ama sonucundada kazanırsınız
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uçan tekme 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ürün birkere çok pahalı.. general mobile kullanmış biri olarak kesinlikle tafsiye etmem.. çünkü bu fiyat kesinlikle etmez... çindeki ürünleri parçalar halinde getirtip (bunda amaç daha az vergi ödemektir) sonra istanbulda birleştirip marka basip satmakla olmuyor.. 230 usd ye aynı özelliklerde bire bir.. bu tabletin orjinal markasını getirttirmek varken.. heleki müşteri desteği sıfır olan bir firma.. bir senede 10 kere servise verdim cihazımı habire parça değişti.. bu firmadan alırken dikkat edin sonra tüketici hakları vs uğraşırsınız benim gibi.. ama sonucundada kazanırsınız

bence montajınıda çinliler yapıyordur.işgücü daha ucuz.hatta cenırıl mobayl yazısınıda çinliler yazıp hazır şekilde postalıyorlardır.

malzeme kalitesi yerlerde.
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DigitalWorld 7 yıl
draconist
müntekim 2013 yılında yüzde 70-80 oranında yerli parça kullanmayı hedeflediklerini Memlekette hangi elektronik parça üretiliyorki bu oranda yerli üreti yapacaklar.Yüzde olarak plastik kasayı hesaba katarsan o ayrı konu tabi:D
Bir ekleme de ben yapayım, 2013e kalmadan bir aksilik çıkmazsa 2012de Windows 8 işletim sistemli tabletler piyasaya girecek. Bu durumda genel kanı masa üstü pcde kullandığım programları tablette de kullanırım mantığı şeklinde olursa zaten büyük bir satış grafiği olmayan Android tabletlerin satışına iyice darbe vurur. Aynı şekilde ipad satışları da azalacaktır. Her ne kadar Windows Phone, cep telefonu sektöründe henüz bir yere varamamış olsa da, tablet piyasasında Windows kesinlikle iş yapar. Eğer bu fiyat ayarında ve en az bu özelliklerde Windows tabletler satılabilirse, çoğu insanın ilk tercihi Windows tablet yönünde olur diye düşünüyorum. Lafın kısası, belki bu şirket şu anda bu fiyattan bu tableti satabilir, ama 2013e kadar ortam Windows 8 tabletlerle dolduğunda, bana bu şirketin tabletini satabilmesi için W8 den en az 300 lira daha ucuza sunması gerek. O yüzden daha fazla tablet piyasasında gelecek planı yapmasınlar bence, yapacaklarsa da daha uygun fiyatlarda bunu yapsınlar. Yoksa ben ürünlerimde %70-80 yerli malı kullanıyorum deyip, ürünleri tamamı dışarıdan gelen markalarla aynı fiyattan satacaklarsa bir anlamı yok. Madem ürününün çoğu parçasını burada üreteceksin, herkesden ucuz satacaksın, artık bekleyip göreceğiz.

Gerçekten X86 bir işlemci kullanılamdan yani ARM tabanlı bir işlemci ile Windows8 de masaüstü programlarını kullanabileceğinizi mi sanıyorsunuz?
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DH Misafiri 7 yıl
aytaç suyun reklamından bile daha saçma bi götvertising çalışması olmuş. bu firmanın teknoloji namına birşeyler yaptığını görmedik. dünya markası gibi çıktılar piyasaya sonra millet uyandı yerli üretim dediler amerikan markası türkiyeye yatırım yapmışta falan filan işte. bu firmayı yönetenler kan emicidir ve halkı aptal yerine koyup bu fahiş fiyatlarla piyasada güçlü bir dağıtım ağına sahip para babalarıdır. Teknolojiden anlamaz bunlar. üretemez düşünemez araştıramaz sadece ithal ederler 100'e satarlar önce 400 e yemedi mi türk halkı sonra işte fiyat düşer falan filan. ah nerde regülasyon nerde bilinçlenme bizde. baksanıza turk milleti olarak düştüğümüz hallere para babalarının kölesi olduk yıllardır hep aynı. allah başımızdan eksik etmesin rte babayı o olmasaydı ne boyle firmalardan olur muydu hiç. teknolojiyi destekliyorlarda böyle general mobile gibi safsatalarının biti kanlanıyor aq.
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fatmalik 7 yıl
yani gerçekten yorumları okuduğumda ne diyeceğimi bilemedim. kimse itiraz etmesin bir özentiliğimiz var illa ki ipad olsun vs olsun. ama şimdi ne oluyor, android iphone un da ipad in de pabucunu birkaç seneye dama atacak. o yüzden olur da tablet veya telefon alacak olursanız tutup da androidsiz almayın bence. general mobile e-tab a gelince, yerli üretime bu kadar ateş püskürmek de niye? whirlpool ya da Bosch yerine gidip Arçelik alıyoruz ve Koç'u zengin etmiş olmuyoruz di mi ozaman? burada neden e-tab'a bilmeden ürünü incelemeden laf söylüyoruz. ipad'iniz yere düşse camını bi iPad parasına yaptırırsınız. ama yerli üretimin avantajı da burada yatar zaten. arkadaşlar ben ürünü kullandım ve burada bilmeden kullanmadan yazanlar adına üzüldüm. bir de teknoloji üzerine yazıyorsunuz. denemeden nasıl bu kadar bol keseden atıyorsunuz anlamadım. neyse, bence başarılı bir ürün. açıkcası ben netbook u bile (istediğim özelliklerde) 800 liradan aşağı bulamamıştım ki bu tablet. o sizin 300-500 dediğiniz tabletleri çocuklara oyuncak diye verirsiniz. kimseyi kandırmayalım.
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DH Misafiri 7 yıl
eee bu hani yerli üretimdi, hani yazılımları türk yazılımcılar yapıyordu.
düpedüz kandırılıyoruz... linkten Geinal neral mobile etab in orjinalini görebilirsiniz...
illuminus.co.kr/...
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emirhanasci 7 yıl
oluru en fazla 599 tl dir. Daha fazla verilmez
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DH Misafiri 7 yıl
Multi touch Özelliği varmı acaba
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Silent Guardian 8 yıl
Exper Easypad 599 lira der çekilirim
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ZZ RAT 8 yıl
o paraya piyasada cok daha iyi cihazlar alinir,
yazik gunah 800 TL'ye.
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