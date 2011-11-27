General Mobile e-tab 799 TL fiyatıyla satışa sunuldu

Tablet pazarının dünyada hızla büyüdüğü günümüzde ülkemizde de tablet üretimi için firmaların yatırımları devam ediyor. Parçaları yerli üretim olmayan ancak birleştirme işlemlerinin ülkemizde yapıldığı tabletlerden birisi olan General Mobile e-tab dün yapılan basın toplantısıyla resmi olarak satışa sunuldu.





Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer'in de katıldığı toplantıda e-tab modeli 899 TL fiyat etiketiyle lanse edildi. Ancak Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım önceki gün firma yetkililerine fiyat konusunda indirim yapmaları talimatını verdiği için son fiyat 799TL'ye çekildi.





General Mobile Genel Müdürü Muzaffer Gölcü toplantıda e-tab modelinin yüzde 26 oranında yerli üretim parçalardan oluştuğunu belirtti. Yeteri kadar üretim yapılmadığı için tamamen yerli bir tablet yapmanın zorluğuna dikkat çeken Gölcü, 2013 yılında yüzde 70-80 oranında yerli parça kullanmayı hedeflediklerini belirtti. Bu doğrultuda General Mobile bir batarya üreticisiyle görüşmelere başladı.





General Mobile e-tab'ın genel özellikleri; Android 2.3.4 Gingerbread işletim sistemi, 1GHz hızında Cortex A8 işlemci, 8.9 inç 1280 x 768 5 noktadan dokunmatik IPS LCD ekran, 380 nit parlaklık, 32GB depolama, 32GB'a kadar microSD desteği, 6000mAh batarya, Bluetooth, WiFi, 10.8mm incelik ve 550gr ağırlık şeklinde sayılabilir. Ice Cream Sandwich güncellemesi e-tab kullanıcılarına da sunulacak.













