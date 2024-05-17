General Mobile’ın yeni telefonları GM Era 30 ve GM Era 50 ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Bir süredir sessizliğe gömülen General Mobile, çok yakından yepyeni bir akıllı telefon serisiyle karşımıza çıkabilir. General Mobile'ın yaklaşan akıllı telefonlarının lansman tarihi henüz açıklanmamış olsa da aktarılanlara göre şirket halihazırda GM Era 30 ve GM Era 50 olmak üzere iki farklı model üzerinde çalışıyor.

GM Era 30 ve GM Era 50 geliyor

"G318" ve "G518" model numaralarına sahip olan GM Era 30 ve GM Era 50 modelleri hakkında şimdilik teknik özellikler veya çıkış tarihi noktasında bir bilgi bulunmuyor. Ancak veritabanı kayıtları telefonların çok da uzakta olmayacağına işaret ediyor.

Öte yandan General Mobile'ın GM 25 serisini tanıtması bekleniyor. Bu serinin mevcutta olan GM 24 serisinin yerini alacağı düşünülüyordu. Yeni GM Era 30 ve GM Era 50 ile bu beklentiler boşa çıkacak gibi duruyor. Ek olarak GM Era 30’un kardeş modelinin biraz daha uygun fiyatlı ve özellikleri kırpılmış bir varyant olması bekleniyor. Bununla birlikte GM 25 serisi de daha önce Nisan ayında gündeme gelmişti. Muhtemelen firma, bir marka değişikliğine gidecek.

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Bu yeni modellerin üst seviyeye hitap etmesi beklenmiyor zira General Mobile, ağırlıklı olarak tüm ürün gamında orta seviye telefonları sunmayı tercih ediyor. Elbette şimdilik bilgiler sınırlı ve şirket tamamıyla farklı temellere odaklanan yeni bir seri üzerinde de çalışıyor olabilir.

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General Mobile GM Era 30 ve GM Era 50 ortaya çıktı