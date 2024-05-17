General Mobile’ın yeni telefonları GM Era 30 ve GM Era 50 ortaya çıktı

GM Era 30 ve GM Era 50 geliyor
"G318" ve "G518" model numaralarına sahip olan GM Era 30 ve GM Era 50 modelleri hakkında şimdilik teknik özellikler veya çıkış tarihi noktasında bir bilgi bulunmuyor. Ancak veritabanı kayıtları telefonların çok da uzakta olmayacağına işaret ediyor.
Öte yandan General Mobile'ın GM 25 serisini tanıtması bekleniyor. Bu serinin mevcutta olan GM 24 serisinin yerini alacağı düşünülüyordu. Yeni GM Era 30 ve GM Era 50 ile bu beklentiler boşa çıkacak gibi duruyor. Ek olarak GM Era 30’un kardeş modelinin biraz daha uygun fiyatlı ve özellikleri kırpılmış bir varyant olması bekleniyor. Bununla birlikte GM 25 serisi de daha önce Nisan ayında gündeme gelmişti. Muhtemelen firma, bir marka değişikliğine gidecek.
Bu yeni modellerin üst seviyeye hitap etmesi beklenmiyor zira General Mobile, ağırlıklı olarak tüm ürün gamında orta seviye telefonları sunmayı tercih ediyor. Elbette şimdilik bilgiler sınırlı ve şirket tamamıyla farklı temellere odaklanan yeni bir seri üzerinde de çalışıyor olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.