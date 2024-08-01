General Mobile'ın yeni telefon serisi tanıtıldı: GM Era 30 ve Era 50 özellikleri ve fiyatı!

Şirketten yapılan açıklamada "Era" ismi ile yeni bir dönemin başlangıcının simgelendiği ifade ediliyor. Yeni seri için “Senin Çağın” sloganı kullanılıyor.
GM Era 30 Fiyatı ve Özellikleri
General Mobile Era 30, 7.599 TL’lik fiyatı ile ön siparişe açıldı. Ön sipariş döneminde satın alanlara GM Pods 3 TWS kulaklık hediye ediliyor.
Telefonda AI sahne algılama özellikli 50 MP çözünürlüğünde, f/1,8 diyafram açıklığına sahip ana kameraya yer veriliyor. İkinci arka kamera 2 MP çözünürlük ve f/2,4 diyafram açıklığı verilerine, üçüncü arka kamera ise 0,08MP ve f/2,8 diyafram açıklığı verilerine sahip. Arka kamera ile 1080p çözünürlüğünde 30 FPS video kaydı yapılıyor. Önde ise 88 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasına yer veriliyor.
5.000 mAh büyüklüğünde batarya ile gelen Era 30’da 18W hızlı şarj desteği bulunuyor. FM Radyo ve NFC desteği sunulan telefonda 5G desteği bulunmuyor. Telefon Android 14 işletim sistemi ile geliyor. Telefonların kutu içeriğinin azaltıldığı şu günlerde GM Era 30 oldukça dolu kutu içeriğine sahip. Kutudan kulaklık, silikon kılıf, şarj cihazı ve USB-C kablo çıkıyor.
GM Era 50 Fiyatı ve Özellikleri
General Mobile Era 50’nin 128 GB versiyonu 9.599 TL, 256 GB verssiyonu ise 9.999 TL’lik fiyatı ile ön siparişe açıldı. Ön sipariş döneminde satın alanlara GM Pods 3 Pro TWS kulaklık hediye ediliyor.
5.000 mAh büyüklüğünde batarya ile gelen Era 50’de 33W hızlı şarj desteği sunuluyor. Tıpkı Era 30’da olduğu gibi FM Radyo ve NFC bulunan telefonda 5G desteği mevcut değil. GM Era 50’nin kutusundan kulaklık, silikon kılıf, şarj cihazı ve USB-C kablo çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.