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    General Mobile'ın yeni telefon serisi tanıtıldı: GM Era 30 ve Era 50 özellikleri ve fiyatı!

    General Mobile'ın Era isimli yeni akıllı telefon serisinin ilk üyeleri GM Era 30 ve GM Era 50 tanıtıldı. GM Era 30 ve GM Era 50 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    General Mobile'dan yeni seri: GM Era 30 ve Era 50 özellikleri Tam Boyutta Gör
    General Mobile yeni akıllı telefon serisi Era’yı başlattı. General Mobile Era serisinin ilk modelleri GM Era 30 ve GM Era 50 tanıtıldı.

    Şirketten yapılan açıklamada "Era" ismi ile yeni bir dönemin başlangıcının simgelendiği ifade ediliyor. Yeni seri için “Senin Çağın” sloganı kullanılıyor.

    GM Era 30 Fiyatı ve Özellikleri

    General Mobile Era 30, 7.599 TL’lik fiyatı ile ön siparişe açıldı. Ön sipariş döneminde satın alanlara GM Pods 3 TWS kulaklık hediye ediliyor.

    General Mobile'dan yeni seri: GM Era 30 ve Era 50 özellikleri Tam Boyutta Gör
    GM Era 30’a MediaTek’in Helio G36 işlemcisi güç veriyor. 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza bulunan Era 30’da yazılımsal genişletme ile 8 GB’a kadar RAM elde ediliyor. 6,6 inç boyutunda, 720p çözünürlüğünde, 90 Hz yenileme hızına sahip IPS ekran ile geliyor.

    Telefonda AI sahne algılama özellikli 50 MP çözünürlüğünde, f/1,8 diyafram açıklığına sahip ana kameraya yer veriliyor. İkinci arka kamera 2 MP çözünürlük ve f/2,4 diyafram açıklığı verilerine, üçüncü arka kamera ise 0,08MP ve f/2,8 diyafram açıklığı verilerine sahip. Arka kamera ile 1080p çözünürlüğünde 30 FPS video kaydı yapılıyor. Önde ise 88 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasına yer veriliyor.

    5.000 mAh büyüklüğünde batarya ile gelen Era 30’da 18W hızlı şarj desteği bulunuyor. FM Radyo ve NFC desteği sunulan telefonda 5G desteği bulunmuyor. Telefon Android 14 işletim sistemi ile geliyor. Telefonların kutu içeriğinin azaltıldığı şu günlerde GM Era 30 oldukça dolu kutu içeriğine sahip. Kutudan kulaklık, silikon kılıf, şarj cihazı ve USB-C kablo çıkıyor.

    GM Era 50 Fiyatı ve Özellikleri

    General Mobile Era 50’nin 128 GB versiyonu 9.599 TL, 256 GB verssiyonu ise 9.999 TL’lik fiyatı ile ön siparişe açıldı. Ön sipariş döneminde satın alanlara GM Pods 3 Pro TWS kulaklık hediye ediliyor.

    General Mobile'dan yeni seri: GM Era 30 ve Era 50 özellikleri Tam Boyutta Gör
    GM Era 50, MediaTek Helio G88 yonga seti ve 6 GB RAM’den güç alıyor. Yazılımsal genişletme ile RAM kapasitesi 12 GB’a kadar artırılabiliyor. Ekran tarafına baktığımızda 6,78 inç boyutunda, 1080p çözünürlüğünde, 90 Hz yenileme hızına sahip IPS ekran kullanıldığını görüyoruz.
    General Mobile'dan yeni seri: GM Era 30 ve Era 50 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Arkada 50 MP çözünürlüğünde ana kameraya, 2 MP çözünürlüğünde ikinci kameraya ve 0,08 MP çözünürlüğünde üçüncü kameraya yer veriliyor. Yapay zeka destekli Süper Piksel özelliği sayesinde yazılımsal olarak 108 MP fotoğraf modu sunan telefonun tanıtım görsellerinde 50 MP yerine 108 MP çözünürlük ibaresine yer verildiğini görüyoruz. Önde ise 32 MP çözünürlüğünde bir kamera bizleri karşılıyor.

    5.000 mAh büyüklüğünde batarya ile gelen Era 50’de 33W hızlı şarj desteği sunuluyor. Tıpkı Era 30’da olduğu gibi FM Radyo ve NFC bulunan telefonda 5G desteği mevcut değil. GM Era 50’nin kutusundan kulaklık, silikon kılıf, şarj cihazı ve USB-C kablo çıkıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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