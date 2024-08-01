General Mobile'ın yeni telefon serisi tanıtıldı: GM Era 30 ve Era 50 özellikleri ve fiyatı!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör General Mobile yeni akıllı telefon serisi Era’yı başlattı. General Mobile Era serisinin ilk modelleri GM Era 30 ve GM Era 50 tanıtıldı.

Şirketten yapılan açıklamada "Era" ismi ile yeni bir dönemin başlangıcının simgelendiği ifade ediliyor. Yeni seri için “Senin Çağın” sloganı kullanılıyor.

GM Era 30 Fiyatı ve Özellikleri

General Mobile Era 30, 7.599 TL’lik fiyatı ile ön siparişe açıldı. Ön sipariş döneminde satın alanlara GM Pods 3 TWS kulaklık hediye ediliyor.

Tam Boyutta Gör GM Era 30’a MediaTek’in Helio G36 işlemcisi güç veriyor. 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza bulunan Era 30’da yazılımsal genişletme ile 8 GB’a kadar RAM elde ediliyor. 6,6 inç boyutunda, 720p çözünürlüğünde, 90 Hz yenileme hızına sahip IPS ekran ile geliyor.

Telefonda AI sahne algılama özellikli 50 MP çözünürlüğünde, f/1,8 diyafram açıklığına sahip ana kameraya yer veriliyor. İkinci arka kamera 2 MP çözünürlük ve f/2,4 diyafram açıklığı verilerine, üçüncü arka kamera ise 0,08MP ve f/2,8 diyafram açıklığı verilerine sahip. Arka kamera ile 1080p çözünürlüğünde 30 FPS video kaydı yapılıyor. Önde ise 88 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasına yer veriliyor.

POCO M6 Plus 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 sa. önce eklendi

5.000 mAh büyüklüğünde batarya ile gelen Era 30’da 18W hızlı şarj desteği bulunuyor. FM Radyo ve NFC desteği sunulan telefonda 5G desteği bulunmuyor. Telefon Android 14 işletim sistemi ile geliyor. Telefonların kutu içeriğinin azaltıldığı şu günlerde GM Era 30 oldukça dolu kutu içeriğine sahip. Kutudan kulaklık, silikon kılıf, şarj cihazı ve USB-C kablo çıkıyor.

GM Era 50 Fiyatı ve Özellikleri

General Mobile Era 50’nin 128 GB versiyonu 9.599 TL, 256 GB verssiyonu ise 9.999 TL’lik fiyatı ile ön siparişe açıldı. Ön sipariş döneminde satın alanlara GM Pods 3 Pro TWS kulaklık hediye ediliyor.

Tam Boyutta Gör GM Era 50, MediaTek Helio G88 yonga seti ve 6 GB RAM’den güç alıyor. Yazılımsal genişletme ile RAM kapasitesi 12 GB’a kadar artırılabiliyor. Ekran tarafına baktığımızda 6,78 inç boyutunda, 1080p çözünürlüğünde, 90 Hz yenileme hızına sahip IPS ekran kullanıldığını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Arkada 50 MP çözünürlüğünde ana kameraya, 2 MP çözünürlüğünde ikinci kameraya ve 0,08 MP çözünürlüğünde üçüncü kameraya yer veriliyor. Yapay zeka destekli Süper Piksel özelliği sayesinde yazılımsal olarak 108 MP fotoğraf modu sunan telefonun tanıtım görsellerinde 50 MP yerine 108 MP çözünürlük ibaresine yer verildiğini görüyoruz. Önde ise 32 MP çözünürlüğünde bir kamera bizleri karşılıyor.

5.000 mAh büyüklüğünde batarya ile gelen Era 50’de 33W hızlı şarj desteği sunuluyor. Tıpkı Era 30’da olduğu gibi FM Radyo ve NFC bulunan telefonda 5G desteği mevcut değil. GM Era 50’nin kutusundan kulaklık, silikon kılıf, şarj cihazı ve USB-C kablo çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

General Mobile'dan yeni seri: GM Era 30 ve Era 50 özellikleri