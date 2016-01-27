Genetik mühendisliğiyle ilk otistik maymunlar yetiştirildi

Biyoteknolojiden faydalanarak canlıların genetik yapılarını değiştirmekle uğraşan genetik mühendisliği, bilim dünyasının en tartışmaları alanları arasında yer alıyor. Canlı klonlamadan, genetiği değiştirilmiş gıdalara kadar birçok tartışmalı konuyla ilgilenen genetik mühendisliği, bilim dünyası için önemli gelişmelerin önünü açıyor olsa da, bu alandaki çalışmalar hem etik hem de ekolojik endişeleri beraberinde getiriyor.

Genetik mühendisliği ile ilgili endişeler bilim dünyasında tartışılmaya devam ederken, bu tartışmaları alevlendirecek yeni bir araştırmaya imza atıldı. Otizmin tedavisinde yeni bir yol arayışında olan Çinli genetik mühendisler, bu amaç doğrultusunda ilk otistik maymunları geliştirdiler.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan araştırmada, otizme benzer hastalıkları olan fareler üzerinde yıllardır yapılan araştırmalarla, bugüne kadar kayda değer bir ilerleme sağlanamadığına dikkat çekildi. Bunun en önemli nedeni, farelerin insanlardan çok daha farklı beyin yapılarına sahip olması. Örneğin, birçok psikolojik rahatsızlığın merkezi olan prefrontal korteks, farelerde bulunmuyor.





Öte yandan maymunların beyni ise insanlara çok daha benzer bir yapıya sahip. Bu durum, maymunları, otizmin araştırılması ve tedavisinin bulunması için çok daha kullanışlı denekler yapıyor. Araştırmayı yürüten genetik mühendisler, otistik maymunların davranışlarının gerçekten otizm hastalarının davranışlarıyla oldukça benzer olduğuna dikkat çekiyorlar.

Otistik maymunlar, diğer maymunlarla pek etkileşime geçmiyorlar ve uzun süre gözlerine bakıldığında rahatsız oluyorlar. Ayrıca otistik maymunlar, sık sık amaçsız bir şekilde daireler çizerek dolaşıyorlar. Otistik maymunlarda görülen rahatsızlıklar, insanlarda görülenlerle birebir örtüşmese de, oldukça yakın oldukları belirtiliyor.

Şanghay Biyolojik Bilimler Enstitüsü'nde görevli genetik mühendislerin bu araştırması otizmin tedavisi yolunda yeni yollar açıyor olsa da, birçok konuda hararetli tartışmaları beraberinde getireceğine şüphe yok.

http://bgr.com/2016/01/25/autistic-monkeys-genetically-engineered-china/