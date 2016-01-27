Genetik mühendisliğiyle ilk otistik maymunlar yetiştirildi

Haber Editörü
Biyoteknolojiden faydalanarak canlıların genetik yapılarını değiştirmekle uğraşan genetik mühendisliği, bilim dünyasının en tartışmaları alanları arasında yer alıyor. Canlı klonlamadan, genetiği değiştirilmiş gıdalara kadar birçok tartışmalı konuyla ilgilenen genetik mühendisliği, bilim dünyası için önemli gelişmelerin önünü açıyor olsa da, bu alandaki çalışmalar hem etik hem de ekolojik endişeleri beraberinde getiriyor.
Genetik mühendisliği ile ilgili endişeler bilim dünyasında tartışılmaya devam ederken, bu tartışmaları alevlendirecek yeni bir araştırmaya imza atıldı. Otizmin tedavisinde yeni bir yol arayışında olan Çinli genetik mühendisler, bu amaç doğrultusunda ilk otistik maymunları geliştirdiler.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan araştırmada, otizme benzer hastalıkları olan fareler üzerinde yıllardır yapılan araştırmalarla, bugüne kadar kayda değer bir ilerleme sağlanamadığına dikkat çekildi. Bunun en önemli nedeni, farelerin insanlardan çok daha farklı beyin yapılarına sahip olması. Örneğin, birçok psikolojik rahatsızlığın merkezi olan prefrontal korteks, farelerde bulunmuyor.
Öte yandan maymunların beyni ise insanlara çok daha benzer bir yapıya sahip. Bu durum, maymunları, otizmin araştırılması ve tedavisinin bulunması için çok daha kullanışlı denekler yapıyor. Araştırmayı yürüten genetik mühendisler, otistik maymunların davranışlarının gerçekten otizm hastalarının davranışlarıyla oldukça benzer olduğuna dikkat çekiyorlar.
Otistik maymunlar, diğer maymunlarla pek etkileşime geçmiyorlar ve uzun süre gözlerine bakıldığında rahatsız oluyorlar. Ayrıca otistik maymunlar, sık sık amaçsız bir şekilde daireler çizerek dolaşıyorlar. Otistik maymunlarda görülen rahatsızlıklar, insanlarda görülenlerle birebir örtüşmese de, oldukça yakın oldukları belirtiliyor.
Şanghay Biyolojik Bilimler Enstitüsü'nde görevli genetik mühendislerin bu araştırması otizmin tedavisi yolunda yeni yollar açıyor olsa da, birçok konuda hararetli tartışmaları beraberinde getireceğine şüphe yok.
http://bgr.com/2016/01/25/autistic-monkeys-genetically-engineered-china/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
peki sen kendini otistik çocuğu olan bir babanın yerine koysana. bilim adamları bununla ilgili araştırma yaparken senin oğlunu mu kullansınlar yoksa maymunlarımı?
benim 15 aylık oğlumda bu sorun var. en ufak bir gelişme bile benim için çok değerli. bazı şeylere de empati kurmaya çalışın bence. tabiki hayvanlarında yaşama hakkı var. ama burada zevk için araştırma yapmıyorlar.
Kullandığın ilaçlar, kozmetik ürünleri vs hepsi hayvanların üzerinde denenerek test ediliyor. Çok dert ediyorsan git gönüllü ol tutan yok.
Bu tipler her zaman için yapılan çalışmalara dini, ahlaki zırvalarla karşı çıkar, engellemeye çalışır; gelişme sağlandığında da başlıca destekçileri ve müşterileri olurlar.
Dünya'da her şey çok güzel bir durumdaymış, hiç iğrençlikler yaşanmıyormuş, dibimizde millet zevk için boğaz kesmiyormuş gibi, DH üyesi aklı evvel bir dostumuzda; bu Tıp çalışması için iğrenç tanımlamasında bulunmuş. Dünya'ya, insanlığa, geleceğe bir yararımız yok; hiç değilse olana laf etmeyin.