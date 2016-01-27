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Genetik mühendisliğiyle ilk otistik maymunlar yetiştirildi

Şanghay Biyolojik Bilimler Enstitüsü'nde görevli genetik mühendisler, otizmin tedavisi için yürüttükleri araştırma kapsamında ilk otistik maymunları geliştirdiler.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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38
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Genetik mühendisliğiyle ilk otistik maymunlar yetiştirildi

 Biyoteknolojiden faydalanarak canlıların genetik yapılarını değiştirmekle uğraşan genetik mühendisliği, bilim dünyasının en tartışmaları alanları arasında yer alıyor. Canlı klonlamadan, genetiği değiştirilmiş gıdalara kadar birçok tartışmalı konuyla ilgilenen genetik mühendisliği, bilim dünyası için önemli gelişmelerin önünü açıyor olsa da, bu alandaki çalışmalar hem etik hem de ekolojik endişeleri beraberinde getiriyor.
Genetik mühendisliği ile ilgili endişeler bilim dünyasında tartışılmaya devam ederken, bu tartışmaları alevlendirecek yeni bir araştırmaya imza atıldı. Otizmin tedavisinde yeni bir yol arayışında olan Çinli genetik mühendisler, bu amaç doğrultusunda ilk otistik maymunları geliştirdiler.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan araştırmada, otizme benzer hastalıkları olan fareler üzerinde yıllardır yapılan araştırmalarla, bugüne kadar kayda değer bir ilerleme sağlanamadığına dikkat çekildi. Bunun en önemli nedeni, farelerin insanlardan çok daha farklı beyin yapılarına sahip olması. Örneğin, birçok psikolojik rahatsızlığın merkezi olan prefrontal korteks, farelerde bulunmuyor.

Öte yandan maymunların beyni ise insanlara çok daha benzer bir yapıya sahip. Bu durum, maymunları, otizmin araştırılması ve tedavisinin bulunması için çok daha kullanışlı denekler yapıyor. Araştırmayı yürüten genetik mühendisler, otistik maymunların davranışlarının gerçekten otizm hastalarının davranışlarıyla oldukça benzer olduğuna dikkat çekiyorlar.
Otistik maymunlar, diğer maymunlarla pek etkileşime geçmiyorlar ve uzun süre gözlerine bakıldığında rahatsız oluyorlar. Ayrıca otistik maymunlar, sık sık amaçsız bir şekilde daireler çizerek dolaşıyorlar. Otistik maymunlarda görülen rahatsızlıklar, insanlarda görülenlerle birebir örtüşmese de, oldukça yakın oldukları belirtiliyor.
Şanghay Biyolojik Bilimler Enstitüsü'nde görevli genetik mühendislerin bu araştırması otizmin tedavisi yolunda yeni yollar açıyor olsa da, birçok konuda hararetli tartışmaları beraberinde getireceğine şüphe yok.

http://bgr.com/2016/01/25/autistic-monkeys-genetically-engineered-china/ Yorum Yaz
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ceo-tr 3 yıl en beğenilen
partyboy
Tek kelimeyle irenç , kendini maymunun yerine koysun bilim adamları.

peki sen kendini otistik çocuğu olan bir babanın yerine koysana. bilim adamları bununla ilgili araştırma yaparken senin oğlunu mu kullansınlar yoksa maymunlarımı?
benim 15 aylık oğlumda bu sorun var. en ufak bir gelişme bile benim için çok değerli. bazı şeylere de empati kurmaya çalışın bence. tabiki hayvanlarında yaşama hakkı var. ama burada zevk için araştırma yapmıyorlar.
partyboyTek kelimeyle irenç , kendini maymunun yerine koysun bilim adamları.peki sen kendini otistik çocuğu olan bir babanın yerine k...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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Das Boot 3 yıl partyboy
partyboy

Tek kelimeyle irenç , kendini maymunun yerine koysun bilim adamları.

Kullandığın ilaçlar, kozmetik ürünleri vs hepsi hayvanların üzerinde denenerek test ediliyor.
Çok dert ediyorsan git gönüllü ol tutan yok.
partyboyTek kelimeyle irenç , kendini maymunun yerine koysun bilim adamları.Kullandığın ilaçlar, kozmetik ürünleri vs h...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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Lotusx 3 yıl
Etik endişelermiş, tartışmalarmış...

Bu tipler her zaman için yapılan çalışmalara dini, ahlaki zırvalarla karşı çıkar, engellemeye çalışır; gelişme sağlandığında da başlıca destekçileri ve müşterileri olurlar.

Dünya'da her şey çok güzel bir durumdaymış, hiç iğrençlikler yaşanmıyormuş, dibimizde millet zevk için boğaz kesmiyormuş gibi, DH üyesi aklı evvel bir dostumuzda; bu Tıp çalışması için iğrenç tanımlamasında bulunmuş. Dünya'ya, insanlığa, geleceğe bir yararımız yok; hiç değilse olana laf etmeyin.
Etik endişelermiş, tartışmalarmış...Bu tipler her zaman için yapılan çalışmalara dini, ahlaki zırvalarla karşı çıkar, engellemeye çalışır; gelişme sa...
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Yanıtla +6
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kadirirdem 3 yıl
bir zamanlar bir tane sözde bilim adamı insanlar maymunlardan geliyor filan demişti aklıma o geldi böyle bir kanıya varmasınlar da :D....
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serkan78689 3 yıl kadirirdem
kadirirdem
bir zamanlar bir tane sözde bilim adamı insanlar maymunlardan geliyor filan demişti aklıma o geldi böyle bir kanıya varmasınlar da :D....

şakirt haberin olsun bilim insanlar primattan geliyor demez asla böyle birşey de dememiştir araştırmadığınız sallamaya meyilli olduğunuz için kendi fantazi dünyanızda uydurduğunuz birşey bu. özet geçiyim bilim insanlar hani homo sapiens kuyruksuz bir primattır der. eğer bu konuda araştırma istiyorsan türkçe kaynak evrim ağacına bak derim. ama yohh ben sizin yazdığınıza inanmam diyip yobazlık yapıcaksan ingilizcede biliyorsan ki sanmıyorum tonla yabancı kaynak var aç oku izle boş konuşma.
Yanıtla +2
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serkan78689 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

bir zamanlar bir tane sözde bilim adamı insanlar maymunlardan geliyor filan demişti aklıma o geldi böyle bir kanıya varmasınlar da :D....

şakirt haberin olsun bilim insanlar primattan geliyor demez asla böyle birşey de dememiştir araştırmadığınız sallamaya meyilli olduğunuz için kendi fantazi dünyanızda uydurduğunuz birşey bu. özet geçiyim bilim insanlar yani homo sapiens kuyruksuz bir primattır der. eğer bu konuda araştırma istiyorsan türkçe kaynak evrim ağacına bak derim. ama yohh ben sizin yazdığınıza inanmam diyip yobazlık yapıcaksan ingilizcede biliyorsan ki sanmıyorum tonla yabancı kaynak var aç oku izle boş konuşma.
2 Yanıt Yanıtla +3
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OverClocK1ng 3 yıl
Bence iyi bir gelişme. Bu noktadan reverse engineering ile otistik olmaya sebep olan şeyi takip ederek bulurlar inşallah...
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
Tamam bizde istemeyiz bizden farklı canlıların üzerinde deneyler yapılmasını ama bu seninde başına gelebilir. Çözüm için elimizdeki imkanları harcamamız gerek. Bu sadece bu konuda değil bir çok tedavi konusunda hayvanlar deney olarak kullanılıyor. Arkadaşın dediği gibi çok üzülüyorsan kobay olabilirsin.
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Patren 3 yıl
inşallah bulurlar tedavisini
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ceo-tr 3 yıl
serafon
ceo-tr
partyboyTek kelimeyle irenç , kendini maymunun yerine koysun bilim adamları.
peki sen kendini otistik çocuğu olan bir babanın yerine koysana. bilim adamları bununla ilgili araştırma yaparken senin oğlunu mu kullansınlar yoksa maymunlarımı?benim 15 aylık oğlumda bu sorun var. en ufak bir gelişme bile benim için çok değerli. bazı şeylere de empati kurmaya çalışın bence. tabiki hayvanlarında yaşama hakkı var. ama burada zevk için araştırma yapmıyorlar.
Allah şifa versin benim de yakınımda var çok zor bir durum. Küçükten bilinçli müdahale işleri biraz daha iyileştiriyor. Devletin yabancı ülkelerdeki gibi merkezler açması şart bu konuda. Ailelere ciddi yük getiriyor. Onlar aşıdan şüpheleniyorlar biraz sizin bu konudaki görüşünüz nedir?

amin. Allah razı olsun. ilk ay aşıları ile ilgili söyleyenler var fakat bir bağlantı bulunmuş değil. hamilelik döneminde stres ve üzüntüden kaynaklı olabilir diyorlar genelde.
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arel.gr 3 yıl
neyse bu ciddi konuya kadirirdem izi degmemis !

not: yaziyi gonderdigim an patren yoktu.............
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serafon 3 yıl
ceo-tr
partyboyTek kelimeyle irenç , kendini maymunun yerine koysun bilim adamları.
peki sen kendini otistik çocuğu olan bir babanın yerine koysana. bilim adamları bununla ilgili araştırma yaparken senin oğlunu mu kullansınlar yoksa maymunlarımı?benim 15 aylık oğlumda bu sorun var. en ufak bir gelişme bile benim için çok değerli. bazı şeylere de empati kurmaya çalışın bence. tabiki hayvanlarında yaşama hakkı var. ama burada zevk için araştırma yapmıyorlar.
Allah şifa versin benim de yakınımda var çok zor bir durum. Küçükten bilinçli müdahale işleri biraz daha iyileştiriyor. Devletin yabancı ülkelerdeki gibi merkezler açması şart bu konuda. Ailelere ciddi yük getiriyor. Onlar aşıdan şüpheleniyorlar biraz sizin bu konudaki görüşünüz nedir?
Yanıtla +3
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Lotusx 3 yıl
Etik endişelermiş, tartışmalarmış...

Bu tipler her zaman için yapılan çalışmalara dini, ahlaki zırvalarla karşı çıkar, engellemeye çalışır; gelişme sağlandığında da başlıca destekçileri ve müşterileri olurlar.

Dünya'da her şey çok güzel bir durumdaymış, hiç iğrençlikler yaşanmıyormuş, dibimizde millet zevk için boğaz kesmiyormuş gibi, DH üyesi aklı evvel bir dostumuzda; bu Tıp çalışması için iğrenç tanımlamasında bulunmuş. Dünya'ya, insanlığa, geleceğe bir yararımız yok; hiç değilse olana laf etmeyin.
Yanıtla +6
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ceo-tr 3 yıl en beğenilen
partyboy
Tek kelimeyle irenç , kendini maymunun yerine koysun bilim adamları.

peki sen kendini otistik çocuğu olan bir babanın yerine koysana. bilim adamları bununla ilgili araştırma yaparken senin oğlunu mu kullansınlar yoksa maymunlarımı?
benim 15 aylık oğlumda bu sorun var. en ufak bir gelişme bile benim için çok değerli. bazı şeylere de empati kurmaya çalışın bence. tabiki hayvanlarında yaşama hakkı var. ama burada zevk için araştırma yapmıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +31
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partyboy 3 yıl ceo-tr
zevk için araştırma yapıyorlar....Kendi zevkleri yada başkabirinin zevkleri...Buna acıyı bastıracak hertürlü şeyde dahil.
Okadar kale alanlar dernekler kuruyolar evlere ziyaretlere geliyorlar ücretsiz tiyatrolar düzenliyorlar.
Acınızı kale alanlar acı vermeme hassasiyetine sahip olanlar oluyor.Ne yazkki artık ortada öyle insanlarda pek kalmadı..
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partyboy 3 yıl
Tek kelimeyle irenç , kendini maymunun yerine koysun bilim adamları.
2 Yanıt Yanıtla +4
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Das Boot 3 yıl partyboy
partyboy

Tek kelimeyle irenç , kendini maymunun yerine koysun bilim adamları.

Kullandığın ilaçlar, kozmetik ürünleri vs hepsi hayvanların üzerinde denenerek test ediliyor.
Çok dert ediyorsan git gönüllü ol tutan yok.
Yanıtla +9
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Kartal Göz 3 yıl partyboy
partyboy

Tek kelimeyle irenç , kendini maymunun yerine koysun bilim adamları.

Peki çözüm sun desek ne sunabilirdin parti çocuğu?
2 Yanıt Yanıtla +1
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Tantum.35 3 yıl
Umarım ilerlemeler kaydedilir de boşu boşuna hayvanlara eziyet edilmemiş olur
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