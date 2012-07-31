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Genius'dan Bluetooth 3.0'lı kablosuz hoparlör; SP-900BT

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,4b
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Diğer Elektronik Cihazlar
Shady
Haber Editörü
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Genius'dan Bluetooth 3.0'lı kablosuz hoparlör; SP-900BT
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Bilgisayar çevre birimleri ve aksesuarları konusunda yakından tanınan Genius, sportif çizgileriyle göz dolduran yeni kablosuz hoparlörünü satışa sundu.

İspanya'da yaklaşık 33 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Genius SP-900BT'nin çıkış gücü 2W ve empendansı ise 4 ohm mertebelerinde. Bluetooth 3.0 üzerinden kablosuz çalışması esnasında ihtiyaç duyduğu enerjiyi 700 mAh'lik bataryasından karşılayan hoparlör, üzerinde çeşitli fonksiyonlara atanmış 4 tuşa sahip iken; batarya dolumunu ise USB arayüzü üzerinden yaklaşık 3 saatte tamamlıyor.

Şimdilik İspanya'ya merhaba diyen SP-900BT'nin ilerleyen dönemlerde Avrupa'nın diğer pazarlarında da satışa sunulması bekleniyor.

Genius'dan Bluetooth 3.0'lı kablosuz hoparlör; SP-900BT
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http://news.softpedia.com/news/Genius-True-Wireless-Speakers-Officially-Available-283898.shtml Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 7 yıl
İncelemeden almam. 2W düşük geldi.. Ayrıca 3 saatte şarj ne ya.
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Panthera Tigris 7 yıl
Markanın ismi güzelmiş:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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