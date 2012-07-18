Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Genius'tan Bluetooth 3.0 destekli hoparlör: SP-900BT

6 yıl
5,5b
1
2
Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Genius, akıllı telefonlar ve tabletler için hazırladığı Bluetooth 3.0 destekli portatif hoparlörü SP-900BT'yi duyurdu.

2 watt ses çıkış gücü, 200 Hz - 20 KHz frekans tepki aralığı ve 4 ohm (+/- 10%) empedans değeri sunan hoparlörde 700 mAh'lik şarj edilebilir lityum iyon bataryaya yer verilmiş. USB kablosu aracılığıyla 3 saatte şarj olan batarya, tam şarj durumunda 10 saate varan çalışma süresi iddiası taşıyor.
Yaklaşık 10 metre kapsama alanına sahip hoparlör, üzerindeki mikrofon donanımı sayesinde iletişim amacıyla da kullanılabiliyor. Akıllı telefonunuz çaldığında hoparlör sesli uyarı veriyor ve hoparlörün üzerindeki cevaplandırma tuşuna basarak konuşmayı başlatabiliyorsunuz.
Genius SP-900BT'nin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 49.99$ olarak belirlenmiş.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IceRulez 6 yıl
Genius :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mangdasire 6 yıl
eski aterilerim geldi aklıma :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Android göklerde, Galaxy S III 64GB, konsol seviyesinde mobil grafik ve daha fazlası... 6 yıl Huawei Ascend P1 video inceleme "En ince Android ile tanışın." Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim