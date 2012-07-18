Genius'tan Bluetooth 3.0 destekli hoparlör: SP-900BT

Haber Editörü
Genius, akıllı telefonlar ve tabletler için hazırladığı Bluetooth 3.0 destekli portatif hoparlörü SP-900BT'yi duyurdu.
2 watt ses çıkış gücü, 200 Hz - 20 KHz frekans tepki aralığı ve 4 ohm (+/- 10%) empedans değeri sunan hoparlörde 700 mAh'lik şarj edilebilir lityum iyon bataryaya yer verilmiş. USB kablosu aracılığıyla 3 saatte şarj olan batarya, tam şarj durumunda 10 saate varan çalışma süresi iddiası taşıyor.
Yaklaşık 10 metre kapsama alanına sahip hoparlör, üzerindeki mikrofon donanımı sayesinde iletişim amacıyla da kullanılabiliyor. Akıllı telefonunuz çaldığında hoparlör sesli uyarı veriyor ve hoparlörün üzerindeki cevaplandırma tuşuna basarak konuşmayı başlatabiliyorsunuz.
Genius SP-900BT'nin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 49.99$ olarak belirlenmiş.
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