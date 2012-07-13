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Genius'tan oyuncular için kulaklık: Lychas HS-G550

6 yıl
5,2b
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6
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Bilgisayarlar için tasarladığı çevre birimleri ile gayet yakından tanıdığımız Genius, oyunculara özel kulaklığı Lychas HS-G550'nin duyurusunu gerçekleştirdi.
20 Hz - 20 KHz frekans tepkisi, 32 ohm empedans değeri ve 102 dB +/- 3 dB hassasiyet sunan kulaklık, 50 mm'lik neodmiyum sürücüleri bünyesinde barındırıyor. Hareketli mikrofonun hassasiyeti 56 dB +/-3 dB, frekans tepkisi ise 100 Hz - 10 KHz olarak açıklanmış. Kafa yapınıza göre kafa bandı uzunluğunu ayarlayabildiğiniz kulaklığın kablo uzunluğu 2.5 metre.
Son olarak altın kaplama 3.5 mm jack girişine sahip Lychas HS-G550'nin ABD'deki tavsiye edilen perakende satış fiyatı 49.99$ olarak belirlenmiş.

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DH Misafiri 6 yıl
nerden alabiliriz?
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Recharged 6 yıl
Tasarım olarak iyi.Fiyatıda bence abartı değil.Türkiye'de ne olur bilinmez ancak alınabilir bir ürün.
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pijama61 6 yıl
cemal okka oldun çıktın, her paylaşımın altındasın tebrikler.
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-technology4ever- 6 yıl
Arkadaşlar konuyla hiç alakası olmadığını biliyorum ama size bir şey sormak istiyorum. chillingo.com/... adresli sitenin uygulama mağazasında clickgamer.com yazan bir yayımcı tarafından yayınlanan bir angry birds oyunu var. Bu angry birds oyununun sahte ve virüslü olarak hazırlanmış bir uygulama olup olmadığını sormak istedim çünkü angry birds ün asıl yayımcısı rovio iken aynı oyunun başka bir yayımcıda da olmasını garipsedim. Yardım edecek olanlara şimdiden çok teşekkür ederim..
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