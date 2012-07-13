Genius'tan oyuncular için kulaklık: Lychas HS-G550

Haber Editörü
Bilgisayarlar için tasarladığı çevre birimleri ile gayet yakından tanıdığımız Genius, oyunculara özel kulaklığı Lychas HS-G550'nin duyurusunu gerçekleştirdi.
20 Hz - 20 KHz frekans tepkisi, 32 ohm empedans değeri ve 102 dB +/- 3 dB hassasiyet sunan kulaklık, 50 mm'lik neodmiyum sürücüleri bünyesinde barındırıyor. Hareketli mikrofonun hassasiyeti 56 dB +/-3 dB, frekans tepkisi ise 100 Hz - 10 KHz olarak açıklanmış. Kafa yapınıza göre kafa bandı uzunluğunu ayarlayabildiğiniz kulaklığın kablo uzunluğu 2.5 metre.
Son olarak altın kaplama 3.5 mm jack girişine sahip Lychas HS-G550'nin ABD'deki tavsiye edilen perakende satış fiyatı 49.99$ olarak belirlenmiş.
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