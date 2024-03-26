Derece işareti (sembolü) nasıl yapılır? Klavyede santigrat derece (C°) yazma

Derece işareti klavyede olmayan semboller arasındadır. Geometri hesaplamaları yaparken, coğrafi koordinatları girerken ya da sıcaklık bilgisi verirken derece sembolüne (°) ihtiyaç duyulur. Özellikle Word ve Excel’de santigrat derece işareti nasıl yapılır merak konusu olmuştur. Peki, telefon ve bilgisayar klavyelerinde derece işareti nasıl yazılır?

Klavye Kısayolları Listesi 2 yıl önce eklendi

Derece işareti kopyala/yapıştır 👉🏻 C°

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Çevre Birimleri Haberleri

Derece işareti nasıl yazılır? Klavyede derece işareti yapma