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Giada, NAS sistemlerine yönelik mini-ITX anakartını tanıttı

6 yıl
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Giada, NAS sistemlerine yönelik mini-ITX anakartını tanıttı

Talebe yönelik olarak anakart ve mobil cihaz üretimi yapan firmalardan birisi olan Giada, NAS sistemleri için geliştirdiği mini-ITX formundaki anakartını tanıttı. 

GIADA N70E-DR adındaki anakart, maliyet odaklı bir ürün ve hem KOBİ'lerin hem de ev kullanıcılarının uygun fiyatla dosya paylaşımı, veri yedekleme ve medya sunucusu fonksiyonlarını en iyi performans ile elde etmesini amaçlıyor.

17x17cm boyutlarında olmasına karşın zengin bir bileşen arayüzü sunuyor. Ivy Bridge mimarisini taşıyan Celeron C1007U işlemciler sadece 17Watt değerinde güç harcıyor. 

Anakartın yongaseti, veri koruması ile birlikte RAID 0, 1, 5, 10 yerleşik bağlantılarını destekliyor. Çift Intel 82583V gigabit Ethernet protu ile verimli ağ faaliyeti sağlanabiliyor. Anakart ikisi SATA3.0 olmak üzere 6 adet SATA arabirimi barındırıyor.

Yüksek kaliteli katı kapasitörler ve Power PAK MOS FET birimleri ile uzun vadeli bir kullanım garanti ediliyor. Ayrıca iki adet USB 3.0 portu, akıllı donanım izleme ve yönetim fonksiyonları, CPU aşırı ısı alarmı, aşırı enerji durumu alarmı, TPM veri güvenlik koruması şeklinde diğer özellikleri mevcut.

GIADA N70E-DR modelinin fiyat ve satış tarihleri önümüzdeki haftalarda netleşecek.

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DraGonS 6 yıl
raspberry pi elimde mevcut zaten, ancak işler dediğiniz gibi olmuyor. Raspberry pi de sata girişi yok. 2 adet usb var. Ayrıca gigabit ethernet portuda yok. USB 3.0 portuda yok. Raspberry pi prof. nas için ideal değil.
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EddyCue 6 yıl DraGonS
DraGonS

raspberry pi elimde mevcut zaten, ancak işler dediğiniz gibi olmuyor. Raspberry pi de sata girişi yok. 2 adet usb var. Ayrıca gigabit ethernet portuda yok. USB 3.0 portuda yok. Raspberry pi prof. nas için ideal değil.

haklisin bu acidan bakmamistim.
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DraGonS 6 yıl
şöyle birşey bulsam kendi nas'ımı kendim yapacağım zaten. Kurarım linux'ü bakarım keyfime.
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EddyCue 6 yıl
madem amaciniz nas raspberry pi alin kullanis iste. cok daha ucuza ve cok daha enerji dostu cozum.
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cemx72 6 yıl
Özellikle ev kulanımı için ideal. Standart ana kartlardan oluşturduğumuz FreeNAS yüklenmiş kutulardan hem daha sessiz hem de daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. Fiyatı da makul gelirse dadından yinmess :)
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