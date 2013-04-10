Giada, NAS sistemlerine yönelik mini-ITX anakartını tanıttı





Talebe yönelik olarak anakart ve mobil cihaz üretimi yapan firmalardan birisi olan Giada, NAS sistemleri için geliştirdiği mini-ITX formundaki anakartını tanıttı.





GIADA N70E-DR adındaki anakart, maliyet odaklı bir ürün ve hem KOBİ'lerin hem de ev kullanıcılarının uygun fiyatla dosya paylaşımı, veri yedekleme ve medya sunucusu fonksiyonlarını en iyi performans ile elde etmesini amaçlıyor.





17x17cm boyutlarında olmasına karşın zengin bir bileşen arayüzü sunuyor. Ivy Bridge mimarisini taşıyan Celeron C1007U işlemciler sadece 17Watt değerinde güç harcıyor.





Anakartın yongaseti, veri koruması ile birlikte RAID 0, 1, 5, 10 yerleşik bağlantılarını destekliyor. Çift Intel 82583V gigabit Ethernet protu ile verimli ağ faaliyeti sağlanabiliyor. Anakart ikisi SATA3.0 olmak üzere 6 adet SATA arabirimi barındırıyor.





Yüksek kaliteli katı kapasitörler ve Power PAK MOS FET birimleri ile uzun vadeli bir kullanım garanti ediliyor. Ayrıca iki adet USB 3.0 portu, akıllı donanım izleme ve yönetim fonksiyonları, CPU aşırı ısı alarmı, aşırı enerji durumu alarmı, TPM veri güvenlik koruması şeklinde diğer özellikleri mevcut.





GIADA N70E-DR modelinin fiyat ve satış tarihleri önümüzdeki haftalarda netleşecek.