Giada'dan Intel Ivy Bridge işlemcili mini bilgisayar: i53

Haber Editörü
Giada Tech'in Intel ''Ivy Bridge'' işlemci desteğini arkasına alan mini bilgisayarı i53 gün yüzüne çıktı. 192 mm x 155 mm x 26 mm ebatlarında siyah ve beyaz renkli tasarıma sahip olan i53, Intel'in Core i3 / i5 / i7 işlemci seçeneklerinden, Intel HD 4000 grafik biriminden ve 2 GB DDR3-1333 MHz RAM'den (4 GB'a kadar arttırılabilir / 1 slot) güç alıyor.
320 GB ve 500 GB'lık sabit disk seçenekleriyle gelen mini bilgisayar, 1 adet USB 3.0 portuna, 4 adet USB 2.0 portuna, kart okuyucuya (SD, MMC, MS, MS Pro), 1 adet HDMI çıkışına, 1 adet VGA çıkışına, Gigabit LAN bağlantısına, Wi-Fi 802.11n kablosuz bağlantısına, ses çıkışına ve mikrofon girişine ev sahipliği yapıyor.
Bu aydan itibaren ABD ve Kanada pazarlarına giriş yapması beklenen mini bilgisayarın Intel Core i5 işlemcili, 4 GB RAM'li ve 500 GB sabit diskli modelinin 520$ fiyat etiketine sahip olduğu belirtiliyor.
http://www.giadatech.com/index.php?app=product&act=show&id=107 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Lafın özü i5 yerine AMD kulanılsa hd4000 den daha yüksek performans alınır, iyi bi soğutma ile.
Diğer taraftan böyle bi aletin fiyatının ne kadar olacağını sanıyorsunzu 500-600 tl mi? Dandirikten ATOM mini-pc içi boş 400-600tl den satılıyor!! Boş kasaya RAM hdd koydunuz mu 600leri buluyor geçiyor. Bu zımbırtılr rahatça bi 800-1000 tl olur en az. Kaldı ki bu tür şeyler TR'ye zor gelir, zaten TR'ye gelmeyen bulunmayan şeylerin haberinin reklamının yapılması da moda.
Wifi barındırması gayet iyi, fiyatda belirlenirse iyi olur, HD 4000 GPU'su yeterli olucakdır diye düşünüyorum..
insanlarda bunu yemisss hehehe
Bu ikisi sadece küçük kasaların lideri değil, istediğiniz FM2 işlemci bunlara takılabiliyor, ATX'lerin tepe modellerine taş çıkarabilecek anakartlar. Yüksek seviye oyuncular yada profesyonel grafikerler dahi bunları alıp kullanabilirler.
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