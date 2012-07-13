Giada'dan Intel Ivy Bridge işlemcili mini bilgisayar: i53

Giada Tech'in Intel ''Ivy Bridge'' işlemci desteğini arkasına alan mini bilgisayarı i53 gün yüzüne çıktı. 192 mm x 155 mm x 26 mm ebatlarında siyah ve beyaz renkli tasarıma sahip olan i53, Intel'in Core i3 / i5 / i7 işlemci seçeneklerinden, Intel HD 4000 grafik biriminden ve 2 GB DDR3-1333 MHz RAM'den (4 GB'a kadar arttırılabilir / 1 slot) güç alıyor.



320 GB ve 500 GB'lık sabit disk seçenekleriyle gelen mini bilgisayar, 1 adet USB 3.0 portuna, 4 adet USB 2.0 portuna, kart okuyucuya (SD, MMC, MS, MS Pro), 1 adet HDMI çıkışına, 1 adet VGA çıkışına, Gigabit LAN bağlantısına, Wi-Fi 802.11n kablosuz bağlantısına, ses çıkışına ve mikrofon girişine ev sahipliği yapıyor.



Bu aydan itibaren ABD ve Kanada pazarlarına giriş yapması beklenen mini bilgisayarın Intel Core i5 işlemcili, 4 GB RAM'li ve 500 GB sabit diskli modelinin 520$ fiyat etiketine sahip olduğu belirtiliyor.



http://www.giadatech.com/index.php?app=product&act=show&id=107