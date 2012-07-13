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Giada'dan Intel Ivy Bridge işlemcili mini bilgisayar: i53

6 yıl
8,6b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Giada'dan Intel Ivy Bridge işlemcili mini bilgisayar: i53
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Giada Tech'in Intel ''Ivy Bridge'' işlemci desteğini arkasına alan mini bilgisayarı i53 gün yüzüne çıktı. 192 mm x 155 mm x 26 mm ebatlarında siyah ve beyaz renkli tasarıma sahip olan i53, Intel'in Core i3 / i5 / i7 işlemci seçeneklerinden, Intel HD 4000 grafik biriminden ve 2 GB DDR3-1333 MHz RAM'den (4 GB'a kadar arttırılabilir / 1 slot) güç alıyor.
320 GB ve 500 GB'lık sabit disk seçenekleriyle gelen mini bilgisayar, 1 adet USB 3.0 portuna, 4 adet USB 2.0 portuna, kart okuyucuya (SD, MMC, MS, MS Pro), 1 adet HDMI çıkışına, 1 adet VGA çıkışına, Gigabit LAN bağlantısına, Wi-Fi 802.11n kablosuz bağlantısına, ses çıkışına ve mikrofon girişine ev sahipliği yapıyor.
Bu aydan itibaren ABD ve Kanada pazarlarına giriş yapması beklenen mini bilgisayarın Intel Core i5 işlemcili, 4 GB RAM'li ve 500 GB sabit diskli modelinin 520$ fiyat etiketine sahip olduğu belirtiliyor.
Giada'dan Intel Ivy Bridge işlemcili mini bilgisayar: i53
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http://www.giadatech.com/index.php?app=product&act=show&id=107 Yorum Yaz
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Rubisco 6 yıl
Sabit ortam için hd4000 içeren CPU alıp yanına bişey almayıp sonra da hd4000'ü övecek olan varsa bravo. Bilmem kaç TL ye işlemciyi sanki hd4000 için alıyorsunuz. Hadi geçici süre ekran kartı yokken kullanıyorum az çok idare ediyoruz deseniz neyse. Ucuz cpu olsa neyse. 2 çekirdekli Pentiumlara konulsa ya hd4000 ?? Bak bakalm o zman alkışamayanların karşısına nasıl dikiliyoruz? Yada AMD CPU satabiliyormu o zman? Ne amaçla alındığı belli olan çoğunluk masaüstü cpu için dahili gpu %90 gereksizdir ve işe yaramaz, hemde kötüdür. Yok oyun oynamayacam öle kullanıcam deniyorsa da işlemciyi başka şey için almışınızdır. Yada hazır pc de gelmiştir. Hazır pc kasanlar için bulunmaz nimet zaten onlar her açıdan haklılar. Bizde yerden yere vurma konusunda haklıyız, bulunmaz hint kumaşı dibi dayatılmasın kimse tarafından. Çok isteyen varsa A6 3650 veya 3870k alsın, 3650 hd4000 performansında 3870 zaten daha iyi. Hemde çok daha ucuz ikisi de :// Yok yanına ekran kartı bilmemne faln olayına girecekseniz de, balık en başta koktu en başta dedim ben dimi, yanına kart alırım zaten diyerek alıyorsunuz işlemciyi. Yani argüman olarak bunu sunumamanız lazım.
Lafın özü i5 yerine AMD kulanılsa hd4000 den daha yüksek performans alınır, iyi bi soğutma ile.
Diğer taraftan böyle bi aletin fiyatının ne kadar olacağını sanıyorsunzu 500-600 tl mi? Dandirikten ATOM mini-pc içi boş 400-600tl den satılıyor!! Boş kasaya RAM hdd koydunuz mu 600leri buluyor geçiyor. Bu zımbırtılr rahatça bi 800-1000 tl olur en az. Kaldı ki bu tür şeyler TR'ye zor gelir, zaten TR'ye gelmeyen bulunmayan şeylerin haberinin reklamının yapılması da moda.
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CoreXXX 6 yıl
inteli genel olarak sevmem ama hd 4000 i de bu kadar yere vurmayın. gma3000 le felan karıştırmayın hd 4000 i yapılan testlerde hd 6450 den daha yüksek performans veriyor çoğu oyunu makul seviyede oynatır. ee bu mini pc sizde küçücük pc de gtx 670 felanmı beklionuz anlamıomki
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E_Aydin35 6 yıl
Çok farklı bir yapı ve tasarımda olduğu kesin.. :)
Wifi barındırması gayet iyi, fiyatda belirlenirse iyi olur, HD 4000 GPU'su yeterli olucakdır diye düşünüyorum..
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Rubisco 6 yıl
Notebook almışlar dik çevirmişler, mini pc yaptık demişler ahhas :P:P
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demo11 6 yıl Rubisco
Rubisco
Notebook almışlar dik çevirmişler, mini pc yaptık demişler ahhas :P:P

insanlarda bunu yemisss hehehe
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1963bursa 6 yıl
Orijinalden alıntı: baba_mustafa
MSI A85IA-E53
Sapphire Pure Platinum A75T

Bu ikisi sadece küçük kasaların lideri değil, istediğiniz FM2 işlemci bunlara takılabiliyor, ATX'lerin tepe modellerine taş çıkarabilecek anakartlar. Yüksek seviye oyuncular yada profesyonel grafikerler dahi bunları alıp kullanabilirler.
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Elmoor 6 yıl
Bunlar bize gelmez (tatmin etmez) İş odaklı genellikle sadece nete girsin yeter.
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Recharged 6 yıl
Ürün gayet iyi gözüküyor.Fiyatıda bence normal ama buraya geldiğinde artış olacağına eminim.
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hacı.basat 6 yıl
Orijinalden alıntı: baba_mustafa
Mini kasa toplamak isteyen için 2 anakart rakipsiz.Socket FM2 MSI A85IA-E53Socket FM2 Sapphire Pure Platinum A75T

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demo11 6 yıl
intel graphic den nefret ediyorum ve atom islemcilerdende miydem bulandi !!....
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demo11 6 yıl
intel graphic den nefret ediyorum ve atom islemcilerdende miydem bulandi !!....
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