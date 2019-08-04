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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte 300 /400 serisi yongasetli anakartlarından PCIe 4.0 desteğini kaldırdı

AMD PCIe 4.0 standartını donanım dünyasıyla tanıştırarak yeni işlemci ailesini daha avantajlı bir konuma taşıdı. Eski anakartlara BIOS güncellemesiyle gelen özellik Gigabyte modellerinden çıkarıldı.
3 gün
2,5b
1
8
Anakart
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD, Zen 2 mimarisi ile performansını bir kat daha arttırdığı yeni Ryzen işlemcileriyle performans kanadında rakibini zorladığı kadar iddialı güncel özelliklerle de piyasadaki rekabeti daha yüksek noktalara taşımayı başardı.

X570 yongasetli anakartlara has tutulan PCIe 4.0 desteği yeni işlemcilerin çıkışının ardından bazı anakart üreticileri tarafından hali hazırdaki kaslı anakartlara da eklenmişti. Bunda sebep olarak mvcut anakartların bazılarının yeni PCIe teknolojisinin gerektirdiği bant genişliğini taşıyabilecek düzeyde sinyalin sağlıklı bir şekilde iletilebildiği PCIe kanallarının bulunması gösterilmişti.

Heyecn kısa sürdü 

X570 yongasetli anakartlara bütçesi yetmeyen ancak yeni standartı temel alan NVMe çözümlerinin sundğu hızdan da faydalanmak isteyenler için bir hayli güzel bir gelişme olan bu yazılımsal güncellemenin heyecanı ne yazık ki kısa sürdü.
Bir çok kullanıcıdan gelen bilgiye göre X370 Gaming 5 ve X470 Aorus Ultra Gaming’e son gelen BIOS güncellemesiyle anakartlardaki PCIe 4.0 desteğine dair bölüm kaldırılmış durumda. AMD’nin Computex 2019’daki açıklamasını hatırlayacak olursak firma yetkilileri x570 öncesi anakartlardaki PCIe 4.0 desteğinin pasif hale getirileceğini söylemişti.
Dolayısıyla önümüzdeki dönemde diğer anakart üreticilerinden de benzer hamleler gelebilir zira söz konusu durum bizzat AMD’nin AGESA güncellemeleriyle gerçekleşecek. PCIe 4.0 SSD hayalleri görünüşe göre şu an için yalnızca X570 anakartlarla gerçekleşecek.

https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/gigabyte_s_removed_pcie_4_0_support_from_their_300_400_series_am4_motherboards/1 Yorum Yaz
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Hobar 3 gün en beğenilen
Ssd lerdeki sıralı okuma yazma hızının doğru düzgün bir faydası yok. Ne uygulamaların açılış hızı, ne yükleme sürelerinde kayda değer hiçbir değişiklik olmuyor. Ucuz sata ssd den 960 evo'ya geçtim. Hissedilir hiçbir fark olmadı. Youtube'daki testler de bu yönde. Şu anki ekran kartlarının da da pci-x 4.0 dan faydalanacak kadar kapasitesi yok.
Ssd lerdeki sıralı okuma yazma hızının doğru düzgün bir faydası yok. Ne uygulamaların açılış hızı, ne yükleme sürelerinde kayda değer hiçbir değişiklik olmuyor....
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CS BETA 2 gün
Biostar da X470 e yeni getirdi
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L.J 2 gün
Bios'un eski sürümü ile devam edilir dert olmaz
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emre1393 3 gün
o biosu modlayıp ekler millet pci 4.0 desteğini.
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Hobar 3 gün en beğenilen
Ssd lerdeki sıralı okuma yazma hızının doğru düzgün bir faydası yok. Ne uygulamaların açılış hızı, ne yükleme sürelerinde kayda değer hiçbir değişiklik olmuyor. Ucuz sata ssd den 960 evo'ya geçtim. Hissedilir hiçbir fark olmadı. Youtube'daki testler de bu yönde. Şu anki ekran kartlarının da da pci-x 4.0 dan faydalanacak kadar kapasitesi yok.
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CoreXXX 2 gün
960 evo nun pci e 4 le ne alakası var t
abi farketmez. 4 destekli ssf ler yeni çıktı türkiyeye gelmemiş olabilir daha
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Umutcan 2 gün Hobar
Ben de çok bir fark göremedim, kullandığım sata3 ssd 550MB/s civarlarında çıkıyordu, şu an kullandığım nvme ssd(970 evo) 3550MB/s civarı alıyor sıralı okuma benchmarkta.
Ama pratikte bu 6.5 kat hız farkı hissedilmiyor. Oyunların yüklenme hızı 1.7 kat civarı falan hızlı eski ssdye göre, bırak 6.5 katı 2 kat bile değil yani.
Teknik olarak sebebi tek parça büyük dosya okuması lazım ki bu tam hıza erişebilsin, ama uygulamalarda ve oyunlarda loading esnasında ufak ufak birsürü dosya diskten
okunup belleğe yazılıyor. Bu durumda da disk zaten maksimum okuma hızı kapasitesine çıkamıyor. Ufak dosya okuma hızlarındaki fark sanırım bu kadar uçurum değil.
NVME PCIE 3.0'dan 4.0'a geçişi de pratikte hissedilmeyecek bir hız farkı olacaktır diye düşünüyorum. İlk HDD'den SSD'ye geçtiğim zamanki uçurum yok yani.
Asıl farkı mekanik diske göre çok düşük olan erişim süreleri yaratıyordu demek ki. Düşününce de mantıklı, ufak ve parçalı dosyalara mekanik diskte erişim zorken
SSD'de makine rahatlıyor.
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