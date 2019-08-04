Gigabyte 300 /400 serisi yongasetli anakartlarından PCIe 4.0 desteğini kaldırdı

AMD, Zen 2 mimarisi ile performansını bir kat daha arttırdığı yeni Ryzen işlemcileriyle performans kanadında rakibini zorladığı kadar iddialı güncel özelliklerle de piyasadaki rekabeti daha yüksek noktalara taşımayı başardı.
X570 yongasetli anakartlara has tutulan PCIe 4.0 desteği yeni işlemcilerin çıkışının ardından bazı anakart üreticileri tarafından hali hazırdaki kaslı anakartlara da eklenmişti. Bunda sebep olarak mvcut anakartların bazılarının yeni PCIe teknolojisinin gerektirdiği bant genişliğini taşıyabilecek düzeyde sinyalin sağlıklı bir şekilde iletilebildiği PCIe kanallarının bulunması gösterilmişti.
Heyecn kısa sürdüX570 yongasetli anakartlara bütçesi yetmeyen ancak yeni standartı temel alan NVMe çözümlerinin sundğu hızdan da faydalanmak isteyenler için bir hayli güzel bir gelişme olan bu yazılımsal güncellemenin heyecanı ne yazık ki kısa sürdü.
https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/gigabyte_s_removed_pcie_4_0_support_from_their_300_400_series_am4_motherboards/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
abi farketmez. 4 destekli ssf ler yeni çıktı türkiyeye gelmemiş olabilir daha
Ama pratikte bu 6.5 kat hız farkı hissedilmiyor. Oyunların yüklenme hızı 1.7 kat civarı falan hızlı eski ssdye göre, bırak 6.5 katı 2 kat bile değil yani.
Teknik olarak sebebi tek parça büyük dosya okuması lazım ki bu tam hıza erişebilsin, ama uygulamalarda ve oyunlarda loading esnasında ufak ufak birsürü dosya diskten
okunup belleğe yazılıyor. Bu durumda da disk zaten maksimum okuma hızı kapasitesine çıkamıyor. Ufak dosya okuma hızlarındaki fark sanırım bu kadar uçurum değil.
NVME PCIE 3.0'dan 4.0'a geçişi de pratikte hissedilmeyecek bir hız farkı olacaktır diye düşünüyorum. İlk HDD'den SSD'ye geçtiğim zamanki uçurum yok yani.
Asıl farkı mekanik diske göre çok düşük olan erişim süreleri yaratıyordu demek ki. Düşününce de mantıklı, ufak ve parçalı dosyalara mekanik diskte erişim zorken
SSD'de makine rahatlıyor.