Gigabyte 300 /400 serisi yongasetli anakartlarından PCIe 4.0 desteğini kaldırdı

AMD, Zen 2 mimarisi ile performansını bir kat daha arttırdığı yeni Ryzen işlemcileriyle performans kanadında rakibini zorladığı kadar iddialı güncel özelliklerle de piyasadaki rekabeti daha yüksek noktalara taşımayı başardı.

Heyecn kısa sürdü

https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/gigabyte_s_removed_pcie_4_0_support_from_their_300_400_series_am4_motherboards/1

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X570 yongasetli anakartlara has tutulandesteği yeni işlemcilerin çıkışının ardından bazı anakart üreticileri tarafından hali hazırdaki kaslı anakartlara da eklenmişti. Bunda sebep olarak mvcut anakartların bazılarının yeni PCIe teknolojisinin gerektirdiği bant genişliğiniPCIe kanallarının bulunması gösterilmişti.X570 yongasetli anakartlara bütçesi yetmeyen ancak yeni standartı temel alançözümlerinin sundğu hızdan da faydalanmak isteyenler için bir hayli güzel bir gelişme olan bu yazılımsal güncellemenin heyecanı ne yazık ki kısa sürdü.Bir çok kullanıcıdan gelen bilgiye göreveson gelen BIOS güncellemesiyle anakartlardaki PCIe 4.0 desteğine dair bölüm kaldırılmış durumda. AMD’nin Computex 2019’daki açıklamasını hatırlayacak olursak firma yetkililerianakartlardakipasif hale getirileceğini söylemişti.Dolayısıyla önümüzdeki dönemde diğer anakart üreticilerinden de benzer hamleler gelebilir zira söz konusu durum bizzat AMD’ningüncellemeleriyle gerçekleşecek. PCIe 4.0 SSD hayalleri görünüşe göre şu an için yalnızca X570 anakartlarla gerçekleşecek.