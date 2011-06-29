Gigabyte 7 serisi öncesinde Intel anakartlarda önceliği Z68'e veriyor

Z68XP-UD3-iSSD modeliyle bir ilki gerçekleştiren ve entegre SSD sürücüsüne sahip ilk anakartı pazara sunan Gigabyte, Intel platformu için yeni anakart çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Oyunculara ve hız aşırtma tutkunlarına özel G1 serisi altında yeni anakartlar sunması beklenen firma, 2012 için planlanan Ivy Bridge platformu öncesinde Intel platformundaki çalışmalarını ağırlıklı olarak Z68 çipsetli anakartlar üzerinde şekillendirme yoluna gidiyor.

Hız aşırtma konusunda Sandy Bridge işlemciler için en iyi çipset çözümü olan P67, işlemciye entegre grafik birimini desteklemediği içinkullanıcıların harici bir ekran kartı kullanması gerekiyordu. Entegre grafik birimini destekleyen H67 çipseti ise hız aşırtma yetenekleri açısından sınırlı bir yapıya sahip olduğu için performans tutkunları tarafından tercih edilen bir çözüm olmaktan uzaktı. İşte bu noktadan hareketle her iki çipsetin en iyi özelliklerini Z68'de buluşturan Intel, anakart üreticilerinin stratejilerini de etkilemiş durumda.

P67 çipsetiyle ilgili çalışmalarını rafa kaldırmayan ve yeni model hazırlıklarını sürdüren Gigabyte, 7 serisi çipsetler çıkana kadar kaynaklarının daha büyük olan kısmını Z68 tabanlı yeni anakartlar için kullanacak. Computex 2011 Fuarı'nda çok sayıda yeni model tanıtımı gerçekleştiren Gigabyte'ın, LGA1155 formundaki mevcut Sandy Bridge işlemcilerine ek olarak, son çeyrekte lanse edilecek Sandy Bridge-E işlemcileri için de X79 çipsetli anakartlar hazırlıyor.