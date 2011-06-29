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Gigabyte 7 serisi öncesinde Intel anakartlarda önceliği Z68'e veriyor

7 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Z68XP-UD3-iSSD modeliyle bir ilki gerçekleştiren ve entegre SSD sürücüsüne sahip ilk anakartı pazara sunan Gigabyte, Intel platformu için yeni anakart çalışmalarına  hız kesmeden devam ediyor. Oyunculara ve hız aşırtma tutkunlarına özel G1 serisi altında yeni anakartlar sunması beklenen firma, 2012 için planlanan Ivy Bridge platformu öncesinde Intel platformundaki çalışmalarını ağırlıklı olarak Z68 çipsetli anakartlar  üzerinde şekillendirme yoluna gidiyor.
Hız aşırtma konusunda Sandy Bridge işlemciler için en iyi çipset çözümü olan P67, işlemciye entegre grafik birimini desteklemediği içinkullanıcıların harici bir ekran kartı kullanması gerekiyordu. Entegre grafik birimini destekleyen H67 çipseti ise hız aşırtma yetenekleri açısından sınırlı bir yapıya sahip olduğu için performans tutkunları tarafından tercih edilen bir çözüm olmaktan uzaktı. İşte bu noktadan hareketle her iki çipsetin en iyi özelliklerini Z68'de buluşturan Intel, anakart üreticilerinin stratejilerini de etkilemiş durumda.
P67 çipsetiyle ilgili çalışmalarını rafa kaldırmayan ve yeni model hazırlıklarını sürdüren Gigabyte, 7 serisi çipsetler çıkana kadar kaynaklarının daha büyük olan kısmını Z68 tabanlı yeni anakartlar için kullanacak. Computex 2011 Fuarı'nda çok sayıda yeni model tanıtımı gerçekleştiren Gigabyte'ın, LGA1155 formundaki mevcut Sandy Bridge işlemcilerine ek olarak, son çeyrekte lanse edilecek Sandy Bridge-E işlemcileri için de X79 çipsetli anakartlar hazırlıyor.

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HAAltuntas 7 yıl
Ya bu nasıl bir tasarımdır. Bunu beğeniyoruz sonra Gigabyte Fanı ilan ediliyoruz. Ama beğenilmeyecek gibi değil ki.
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einhander 7 yıl
gigabyte sureklı cıktayı yukseltıp duruyor kım onune gecıcek :)
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darkone16 7 yıl
Gigabyte fanlığı yapmanın luzumu yok arkadaş.
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turanlib 7 yıl
İntel 2011 soketli anakarta kafayı taktı siz 1366 soketle kaç yıl idare edersiniz bir düşünün derim.
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Maremşav 7 yıl
SüpeR Ama fiyetları yüksek Umarım yıl sonuna doğru Fiyatları biraz olsun düşer
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alpa07 7 yıl
durmadan chipset çıkarıyorlar.ben hala 680i sli kullanıyoz
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semih37 7 yıl
bunu alırım ben demeden edemiyorum
her gigabayt anakarta baktığımda.
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Batuist 7 yıl
anakart değil tank gibi duruyor. çok hoşuma gidiyor gigabyteın anakartları.. adamlar süper kalite kart üretiyorlar.
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séquestre 7 yıl
SSD = Performans
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