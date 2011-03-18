Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte, AMD'nin Bulldozer işlemcileriyle uyumlu yeni anakartını satışa sundu

8 yıl
17,8b
1
31
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gigabyte, AMD'nin Bulldozer işlemcileriyle uyumlu yeni anakartını satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, arka arkaya duyurduğu yeni modelleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. G1 serisi oyuncu anakartlarından sonra hız aşırtma odaklı X58A-OC modelini duyuran firma, şimdi de Soket AM3+ anakartlarıyla gündemde. Bilindiği gibi AMD'nin merakla beklenen yeni nesil Bulldozer işlemcileri Soket AM3+ formunda olacak. Bu noktada 9 serisi anakartlarla kullanılacak yeni işlemci ailesinin aynı zamanda geriye dönük uyumluluk sergilemesi ve gerekli BIOS güncellemesine sahip Soket AM3 anakartlarda da kullanılması bekleniyor. BIOS güncellemesine ek olarak bazı anakart üreticileri, 8 serisi mevcut çipset modellerini temel alan ancak aynı zamanda Bulldozer işlemci desteği sunan yeni çözümlerini de satışa sunmaya başladılar.

Gigabyte ilk tanıtımını CeBIT 2011 Fuarı'nda yaptığı 3.1 revizyonlu 890FXA-UD5 anakartını yurt dışında satışa sundu. Haber içerisindeki görüntülerden de anlaşılabileceği yeni model, hali hazırda satılmakta olan diğer AMD anakartlardan farklı zira beyaz yerine siyah renkli işlemci soket yuvasına sahip. Bu ayrımdan da anlaşılabileceği üzere Soket AM3+ desteği sunan anakart, AMD'nin mevcut tüm işlemcilerine ek olarak Haziran ayında lanse edilmesi beklenen Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileriyle de uyumlu olacak. 890FX+SB850 yonga setini kullanan anakart, diğer özellikleri açısındansa daha önceki revizyonlarla benzer bir portre çiziyor. Ultra Durable III konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, SATA-III ve USB 3.0 gibi yenilikçi teknolojilere de sahip.

AMD'nin çoklu GPU teknolojisi Crossfire için ikisi 16x diğer ikisi ise 8x hızında çalışan dört adet PCIe slotuyla gelen anakart, kaslı soğutucu tasarımıyla da dikkat çekiyor. 8+2 fazlı güç tasarımı ile donatılan ve Dual BIOS teknolojisine destek sunan anakart aynı zamanda 3 Terabyte ve üzeri depolama alanı sunan disklere de destek sunuyor. Çift Gigabit Ethernet,, FireWire, eSATA ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği gibi özelliklerle donatılan Soket AM3+ destekli 890FXA-UD5 (rev 3.1), Japonya'da 160-170 dolar seviyesinden satışa sunulmuş durumda.

Gigabyte, AMD'nin Bulldozer işlemcileriyle uyumlu yeni anakartını satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Gigabyte, AMD'nin Bulldozer işlemcileriyle uyumlu yeni anakartını satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Gigabyte, AMD'nin Bulldozer işlemcileriyle uyumlu yeni anakartını satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dreamblue35 8 yıl
mükemmel anakart herşey düşünülmüş ve konuşlandırılmış, intelden vazgeçip amd düşünürsem bu anakart kullanabileceğim bir kart olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Solitude 8 yıl
İddia ediyorumki am3+ destekleyen anakartların am3 anakartlardan hiçbirfarkı yok donanımsal olarak. tek farkı işlemciyi taktığımız am3 lerde beyaz am3+ diye çıkanlarda siyah olan ince plastik kısım, am3 anakartı ve cesareti olan herkes fazladan pin için modifikasyona giderek bios güncellemesiyle %100 verim alır bulldozerlerden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mallorie 8 yıl
990 ile başlamayacak mıydı bu anakartlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wabbajack 8 yıl
Batuist ben ilk mesajlarımda yaptığım para çoksa hergün yeni bir sistem kurabilirsin yazısını senin için yazmadığım halde kendine alındın cümleleri iyi oku anla okadar mesaj yazmışsın galiba herkezle tartışarak o sayıya ulaştın ben istediğimi yazarım bildiğim şeyide bilmediğimide yazarım kimseyede sormam kendi fikrimdir heralde bahsettiğin konuları biliyoruz intelde daha çok soket değişikliği amd de daha az olduğunu mümkünse benim mesajlarıma alıntı yapma bundan sonra!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wabbajack 8 yıl
Anakart üreticileri resmen sömürüyor milleti yeni çip öncesi anakart-yeni çipsetleri destekleyen anakart -asıl çipset anakartları-çipsetlerin en son modelleri-birsornraki çipseti destekleyen modeller sırasında giden bir döngüde sömürge zihniyetindeler.çoğu kişi mağdur olur diye düşünüyorum
Ana konuya dönersek bence bu modelleri almaya gerek yok arkadaşlar aceleci olmaya gerek yok 9xx serisi çipsetlere sahip anakart almak uzun vadeli daha iyi olacaktır ve sisteminiz daha optimize çalışacaktır(FX serisini bekleyenler için)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl

_AuRoN_

Anakart üreticileri resmen sömürüyor milleti yeni çip öncesi anakart-yeni çipsetleri destekleyen anakart -asıl çipset anakartları-çipsetlerin en son modelleri-birsornraki çipseti destekleyen modeller sırasında giden bir döngüde sömürge zihniyetindeler.çoğu kişi mağdur olur diye düşünüyorum


Ana konuya dönersek bence bu modelleri almaya gerek yok arkadaşlar aceleci olmaya gerek yok 9xx serisi çipsetlere sahip anakart almak uzun vadeli daha iyi olacaktır ve sisteminiz daha optimize çalışacaktır(FX serisini bekleyenler için)

iyide yüm bunlar alternatiftir.. çıksada çıkmasa senin için değişen birşey yoksa sorunda yok demektir. ama yeni sistem alacaklar için yeni bir kartın ne sakıncası olabilir. senin mantığınla p4 işlemciler ve anakartlar kullanıyor olurduk hala..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
peters 8 yıl
bakalım tr ye kaça gelecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
milyondabir 8 yıl
Cakma anakarta benziyor )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tony Tony 8 yıl
kart gerçekten harika gözüküyor ve japonyada 170 dolar inanılmaz ucuz tr de 170 dolara satılsa kapış kapış gidaer zannedersem fakat öyle birşey olmıyacagı kesin ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fire.Sword 8 yıl
bulldozer işlemcilerin tam performansla çalışamaları için soket değişiminin ve 9 serisi chipsetlerin zorunlu olduğunu amd söylememişmiydi. demek oluyorki bu anakartlarla yeni işlemciler tam performansla çalışmayacak. zaten üzerinde AM3+cpu ready yazıyor. yani nasıl hd ready 1920x1080 çözünürlük veremiyorsa, am3+cpu readyde tam performans veremeyecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
kart gerçekten güzel gözüküyor.. artık bulldozer yavaş tavaş hayatımıza girmeye başladı.. umarım beklentileri karşılar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
hele şükür dozer anakartlarçıkmaya başladı :DD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 8 yıl
Bu nasıl bir lahana turşusu yahu eski anakartlara ne yapıyorlarda yeni işlemcileri destekliyor amd desteklemiyor demesine ragmen benim kartıda gönderiyim yapsınlar ufak bi ayar


9 serisi chipsetler tercihen daha dogru olacaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17848 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, gigabyte
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Gigabyte GTX 560 TI Super Overclock video inceleme "1GHz GPU, 4600MHz Bellek hızı!" 8 yıl Crysis 2 hakkında öğrenmek istediğiniz her şey "Giriş seviyesi sistemlerde oynanabilecek mi?" 8 yıl Playstore platformu ve Crysis 2 lansmanı 8 yıl TTNET'in PlayStore oyun mağazası, Müzik servisi ve eKitap planlarını konuştuk 8 yıl Motorola Atrix 4G video inceleme "Cebinizdeki Süper Güç!" 8 yıl Foxconn'dan AMD Fusion Atağı AHD1S-K mini-ITX Anakart video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim