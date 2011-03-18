Gigabyte, AMD'nin Bulldozer işlemcileriyle uyumlu yeni anakartını satışa sundu

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, arka arkaya duyurduğu yeni modelleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. G1 serisi oyuncu anakartlarından sonra hız aşırtma odaklı X58A-OC modelini duyuran firma, şimdi de Soket AM3+ anakartlarıyla gündemde. Bilindiği gibi AMD'nin merakla beklenen yeni nesil Bulldozer işlemcileri Soket AM3+ formunda olacak. Bu noktada 9 serisi anakartlarla kullanılacak yeni işlemci ailesinin aynı zamanda geriye dönük uyumluluk sergilemesi ve gerekli BIOS güncellemesine sahip Soket AM3 anakartlarda da kullanılması bekleniyor. BIOS güncellemesine ek olarak bazı anakart üreticileri, 8 serisi mevcut çipset modellerini temel alan ancak aynı zamanda Bulldozer işlemci desteği sunan yeni çözümlerini de satışa sunmaya başladılar.

Gigabyte ilk tanıtımını CeBIT 2011 Fuarı'nda yaptığı 3.1 revizyonlu 890FXA-UD5 anakartını yurt dışında satışa sundu. Haber içerisindeki görüntülerden de anlaşılabileceği yeni model, hali hazırda satılmakta olan diğer AMD anakartlardan farklı zira beyaz yerine siyah renkli işlemci soket yuvasına sahip. Bu ayrımdan da anlaşılabileceği üzere Soket AM3+ desteği sunan anakart, AMD'nin mevcut tüm işlemcilerine ek olarak Haziran ayında lanse edilmesi beklenen Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileriyle de uyumlu olacak. 890FX+SB850 yonga setini kullanan anakart, diğer özellikleri açısındansa daha önceki revizyonlarla benzer bir portre çiziyor. Ultra Durable III konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, SATA-III ve USB 3.0 gibi yenilikçi teknolojilere de sahip.

AMD'nin çoklu GPU teknolojisi Crossfire için ikisi 16x diğer ikisi ise 8x hızında çalışan dört adet PCIe slotuyla gelen anakart, kaslı soğutucu tasarımıyla da dikkat çekiyor. 8+2 fazlı güç tasarımı ile donatılan ve Dual BIOS teknolojisine destek sunan anakart aynı zamanda 3 Terabyte ve üzeri depolama alanı sunan disklere de destek sunuyor. Çift Gigabit Ethernet,, FireWire, eSATA ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği gibi özelliklerle donatılan Soket AM3+ destekli 890FXA-UD5 (rev 3.1), Japonya'da 160-170 dolar seviyesinden satışa sunulmuş durumda.