Gigabyte, çift SSD destekleyen güçlü mini bilgisayarını tanıttı

Gigabyte mini bilgisayar neler sunuyor?
Gigabyte, mini bilgisayarın fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşmadı.
Gigabyte GB-BRU5-225H Mini PC özellikleri
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- İşlemci: Intel Core Ultra 5 225H
- Bellek: 96GB’a kadar (2 x SO-DIMM DDR5 yuvası, 6400MHz'e kadar)
- Grafik: Intel Arc, Intel Xe LPG+, 8 Xe çekirdeği
- Arka portlar: 2x HDMI v2.1, 1x Thunderbolt 4, 1x USB-C 3.2, 1x RJ45, 1x Kensington Lock Slot
- Öndeki portlar: 1x kulaklık, 2x USB 3.2 Gen2, 1x USB-C 3.2 Gen2
- Bağlanabilirlik: LAN: 2.5 GbE LAN (Intel I226V)
- Ses: HD Audio (Realtek Audio)
- Genişletme yuvaları: 2x M.2 M Key 2280 SSD yuvası (NVME+SATA), 1x M.2 E Key 2230 slotu (Intel WiFi 6E AX210)
- VESA: Vesa desteği (75x75 ve 100x100 mm)
- NPU: Ayrı düşük güçte yapay zeka motoru 13 TOP
- İşletim sistemi: Windows 11 64-bit
- Boyut: 112.6 x 34.4 x 119.4 mm
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