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    Anlık Bildirim

    Gigabyte, çift SSD destekleyen güçlü mini bilgisayarını tanıttı

    Gigabyte, mini bilgisayar modelini tanıttı. Gigabyte GB-BRU5-225H mini PC, Intel Core Ultra işlemci, yüksek bellek, hızlı kablolu ağ bağlantıları ve çift SSD desteğiyle geliyor.
    Gigabyte mini pc GB-BRU5-225H Tam Boyutta Gör
    Gigabyte, oyunculara özel donanımlarından mini PC'lere kadar çok çeşitli ürünler sunuyor. Oldukça güçlü donanıma sahip mini PC “GB-BRU5-225H” en son çıkan ürünlerden biri. Ürün adındaki son dört karakter, cihazda kullanılan Intel Core Ultra 5 225H işlemciden geliyor. Bu özelliğiyle GB-BRU5-225H, temel uygulamaları çalıştırmaktan çok daha fazlasını yapabilecek güçte. İki RAM yuvası, 6.400 MHz'de çalışan 96 GB'a kadar SODIMM DDR5 belleği destekliyor.

    Gigabyte mini bilgisayar neler sunuyor?

    Gigabyte mini pc özellikleri Tam Boyutta Gör
    Gigabyte Mini PC'de toplam birkaç M.2 yuvası bulunuyor. İkisi; 2280 formatında, SATA veya NVMe üzerinden iletişim kuruyor ve SSD kurulumu için tasarlanmış. Üçüncüsü; hem Wi-Fi hem de Bluetooth'u destekleyen Intel Wi-Fi 6E AX210 ağ bağdaştırıcısıyla donatılmış M.2 2230 yuvası. Bilgisayar, 2.5 Gbit/s’e kadar aktarım hızı sunan Ethernet bağlantısıyla geliyor. Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Type-C, diğer portlar arasında yer alıyor. USB-C portu, mini-PC'yi çalıştırmak için de kullanılabiliyor. Cihazın ön tarafında da birkaç ek USB 3.2 Gen 2 portu bulunuyor. Mini-PC, VESA montajını destekliyor. Ayrıca Kensington kilidi kullanılarak sabitlenebiliyor.

    Gigabyte, mini bilgisayarın fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşmadı.

    Gigabyte GB-BRU5-225H Mini PC özellikleri

    • İşlemci: Intel Core Ultra 5 225H
    • Bellek: 96GB’a kadar (2 x SO-DIMM DDR5 yuvası, 6400MHz'e kadar)
    • Grafik: Intel Arc, Intel Xe LPG+, 8 Xe çekirdeği
    • Arka portlar: 2x HDMI v2.1, 1x Thunderbolt 4, 1x USB-C 3.2, 1x RJ45, 1x Kensington Lock Slot
    • Öndeki portlar: 1x kulaklık, 2x USB 3.2 Gen2, 1x USB-C 3.2 Gen2
    • Bağlanabilirlik: LAN: 2.5 GbE LAN (Intel I226V)
    • Ses: HD Audio (Realtek Audio)
    • Genişletme yuvaları: 2x M.2 M Key 2280 SSD yuvası (NVME+SATA), 1x M.2 E Key 2230 slotu (Intel WiFi 6E AX210)
    • VESA: Vesa desteği (75x75 ve 100x100 mm)
    • NPU: Ayrı düşük güçte yapay zeka motoru 13 TOP
    • İşletim sistemi: Windows 11 64-bit
    • Boyut: 112.6 x 34.4 x 119.4 mm
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