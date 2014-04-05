Gigabyte Aivia Uranium Oyun Faresi Video İnceleme

12 Angry Men Benım mesajım neden eksılendı anlamıyorum ? ben sıze kalıtelı bırsey onerıyorum ve eksı verılıyor, bu mausun fıyatına ben daha ıyısını onerdım, en azından karsılastırmanız ıcın bır seçenek dıyelım. Yazıklar olsun hemen eksıyı basmıslar
Bunu ucuz fareler yapıyorken "üst seviye, gamer" adı altında uçuk fiyatlara satılanların sürekli yazılımı zorunlu tutması çok saçma. Bu daha da saçma şekilde ayarları saklamak için makro istasyonuna ihtiyaç duymuş...
Tasarım olarak simetriyi çok fazla bozan fareleri sevmiyorum, bunu görünce koşarak uzaklaşma ihtiyacı hissettim. Hele ki o ekstra tuşların konumu tam bir facia...
Cooldown göstergesi fena fikir değil aslında ama direk monitörü takip etmek varken neden başka ekranla uğraşayım...
Ayrıca kablosuz farelerin oyuncular tarafından arka plana itilmesine sebep olan "gecikme süresi" konusuna incelemede değinilmemiş olması büyük eksiklik.
fare hem pil ile çalışıyor hem de şarj olabiliyor sanırım.. şarj olunca pilsiz çalışabiliyor mu? yoksa ille hem şarj hem de pile mi ihtiyacı var? varsa neden?
avatardan dolayıdır belkide. malum, forumda nicki htc avatarı htc imzası htc olan bi eleman var ve her konuda htc yi savunuyo ve eksiyi yiyo. buda ona benzemiş biraz
Hallelujah