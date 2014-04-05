Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Gigabyte Aivia Uranium Oyun Faresi Video İnceleme

5 yıl
71,4b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda Gigabyte'ın Aivia ailesine mensup ve hem tasarımı hemde çalışma arkadaşı Ghost Makro İstasyonu ile farklılaşan oyuncu faresi Uranium'u inceliyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
qdry 5 yıl en beğenilen
Türkiyede olmayan bir mause :D
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dovahkiin 5 yıl
Faremi aldığımda yazılımını yükleyip profilini, rengini, ışığını, DPI'ını, report rate'ini... 1 kere kendime göre ayarlarım, farenin kendi hafızası bunu kaydeder, yazılımı silerim. İstediğim PC'de de ayarlarımı kaybetme olasılığı bile olmadan kullanırım.
Bunu ucuz fareler yapıyorken "üst seviye, gamer" adı altında uçuk fiyatlara satılanların sürekli yazılımı zorunlu tutması çok saçma. Bu daha da saçma şekilde ayarları saklamak için makro istasyonuna ihtiyaç duymuş...
Tasarım olarak simetriyi çok fazla bozan fareleri sevmiyorum, bunu görünce koşarak uzaklaşma ihtiyacı hissettim. Hele ki o ekstra tuşların konumu tam bir facia...
Cooldown göstergesi fena fikir değil aslında ama direk monitörü takip etmek varken neden başka ekranla uğraşayım...

Ayrıca kablosuz farelerin oyuncular tarafından arka plana itilmesine sebep olan "gecikme süresi" konusuna incelemede değinilmemiş olması büyük eksiklik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NorthShield 5 yıl
Ekran işi biraz gereksiz olmuş. Ama fare gayet şık görünüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saintroyo 5 yıl
ekran olayı bana göre gereksiz de benim anlamadığım asıl nokta şu;

fare hem pil ile çalışıyor hem de şarj olabiliyor sanırım.. şarj olunca pilsiz çalışabiliyor mu? yoksa ille hem şarj hem de pile mi ihtiyacı var? varsa neden?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustiki212 5 yıl
Ağırlık olmaması kötü olmuş... Bence oyuncu mousesinde farz gibi bişi.. Genede başarılı ve farklı ürün illaki alıcısı olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turhill 5 yıl
Tasarımı çok hoş da Türkiye sitelerde yok. Olsada her halde 200 dolar fiyatı vardır her halde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 5 yıl
Benım mesajım neden eksılendı anlamıyorum ? ben sıze kalıtelı bırsey onerıyorum ve eksı verılıyor, bu mausun fıyatına ben daha ıyısını onerdım, en azından karsılastırmanız ıcın bır seçenek dıyelım. Yazıklar olsun hemen eksıyı basmıslar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
[__Zahid__] 5 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Benım mesajım neden eksılendı anlamıyorum ? ben sıze kalıtelı bırsey onerıyorum ve eksı verılıyor, bu mausun fıyatına ben daha ıyısını onerdım, en azından karsılastırmanız ıcın bır seçenek dıyelım. Yazıklar olsun hemen eksıyı basmıslar

avatardan dolayıdır belkide. malum, forumda nicki htc avatarı htc imzası htc olan bi eleman var ve her konuda htc yi savunuyo ve eksiyi yiyo. buda ona benzemiş biraz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
[__Zahid__] 5 yıl
fiyatını videonun girişinde söyleseniz 1 kişi bile izlemeden kapar videoyu
en iyisi bende söylemimde video biraz izlensin donanımhaber para kazansın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RoadSing3r 5 yıl
Burası DonanımHaber mi :)
Hallelujah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
michael01 5 yıl
Hayırdır Mouse incelemesi gelmiş?Şaşırdım açıkçası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thinkwithbrain 5 yıl
Şimdi bana kızacaksınız da. Fare altı üstü ya, ne oynarsam oynayım elim bi fareye alıştı mı ne tipine bakıyorum ne DPI değerine. Bu kadar abartmaya gerek var mı? Yok ağırlığını ayarlamalar yok avuç içinin oturduğu yerin genişliğini ayarlamalar filan.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qdry 5 yıl en beğenilen
Türkiyede olmayan bir mause :D
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:05
Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı
1,6b izlenme · 6 sa. yeni video
10:11
Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey
317 izlenme · 49 dk. yeni video
12:13
Sınıfının En İyi Kablosuz Oyuncu Faresi: SteelSeries Rival 650
8,5b izlenme · 4 ay
35:22
2si1 | Parayı Samsung'dan Telefonu Apple'dan aldı
10,7b izlenme · 7 ay
51:16
2si1 | Trafik'te hız yapan yandı!
7,3b izlenme · 7 ay
38:04
INTEL ve AMD'ye Çinli Rakip! | Kısa Devre
18,3b izlenme · 7 ay
14:12
GIGABYTE X399 AORUS Extreme ''Yeni Threadripper İşlemcilere Özel''
12b izlenme · 8 ay
18:56
10.000TL'lik RGB Oyuncu sistemi kurduk
53,2b izlenme · 2 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,7b izlenme · 1 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,9b izlenme · 3 hf.
06:23
Gigabyte'ın tam donanımlı anakartı: 28 çekirdekli Intel için
9,8b izlenme · 7 ay
01:20
8. nesil Core i7 ve GTX 1070 "MSI GE73 Raider RGB 8RF" inceleme
6,4b izlenme · 1 yıl
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
1,3b izlenme · 20 sa. yeni video
13:03
Uyarlanabilir RGB Led'li Logitech G560 Oyun Ses Sistemi İncelemesi
12,6b izlenme · 8 ay
01:06:10
2si1 | Çin'den tarihi Hack operasyonu
8,9b izlenme · 7 ay
48:15
2si1 | AKN'siz ışık hızında internet (Yersen)
10,9b izlenme · 6 ay
46:07
2si1 | Özel Oto vs Toplu Taşıma
5,5b izlenme · 7 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim