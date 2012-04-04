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Gigabyte, GeForce GTX 680 OC modelini kullanıma sunuyor

7 yıl
16,5b
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30
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte referans tasarımlı GeForce GTX 680 modeli sonrasında ürün gamına özelleştirilmiş detaylara sahip yeni bir model daha ekliyor. Firmanın GeForce GTX 680 OC olarak isimlendirdiği DirectX 11.1 destekli ekran kartı, Ultra Durable VGA serisi yüksek kaliteli komponentlere ve WindForce serisi üç fanlı özel soğutucu ile birlikte geliyor. Nvidia'nın 28nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği Kepler tabanlı GK104 grafik yongasından güç alan ekran kartı, biri 6pin diğeri de 8pin olmak üzere ihtiyaç duyduğu gücü iki adet PCIe güç konnektörü üzerinden alıyor.
Yapılan özelleştirmeler sayesinde referans tasarımlı modellere göre daha yüksek hız aşırtma başarımı sunacağı ifade edilen ekran kartının aynı zamanda fabrika çıkışı hız aşırtmalı olduğu ve GPU baz frekansının 1006MHz'den 1071MHz'e yükseltildiği belirtiliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1536 paralel işlem birimine sahip olan kart, daha yüksek performans isteyenler için SLI üzerinden çoklu GPU kurulumuna da olanak tanıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri ile gelen ekran kartı, 3DVision Surround teknolojisi ile çoklu monitör kurulumlarına da olanak tanımakta. Yakın zamanda piyasaya çıkması beklenen kartın tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 


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İstan34bul 7 yıl
Gigabyte bu modellerini görünce @bocekgrafik abimiz aklıma geliyor
Bir zamanlar deli gibi bunlardan istiyordu
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carter 7 yıl
Eksilere inebilir sıcaklık.


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aziz77 7 yıl
bu gidişle kasalar birden havalanacak...
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Crimson Red 7 yıl
tasarımı güzel olmuş :p
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BrainDamaged 7 yıl
Soğutucu budur.
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perikentli 7 yıl
3 fanlı iyimiş ya sogutmasıda ona göre gayet basarılı olacaktır bence
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vidoko 7 yıl
zotac 2ghz çıkartacak bence en mantıklısı beklemek.
:-S:-D:-P
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Tunyukuk 7 yıl
Soğutma konusunda iyi iş çıkartır Gigabyte
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alpa07 7 yıl
@p8p67b3
niye lan
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born2bemad 7 yıl
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p8p67b3 7 yıl
birisi üzerime beton atsın
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E_Aydin35 7 yıl
Daha yükseklerini gördük am abuda iyidir, keşke biraz daha adına yakıştırsaydı be Giabyte..
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xLmNt13 7 yıl
Fanlar emanet gibi duruyor :)sanki hemen kırılacakmış gibi...
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highgen 7 yıl
gigayte bu işi bilir
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sarjaleti 7 yıl
Güzel tasarım ama mesele Türkiye'ye gelmesinde.
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