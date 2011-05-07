Gigabyte hız aşırtma anakartı X58A-OC'nin dağıtımına başlıyor

Gigabyte hız aşırtma tutkunları için hazırladığı X58A-OC isimli yeni anakartının dünya çapındaki dağıtımına başlıyor. Tayvan'da bir süre önce kullanıma sunulan anakart, sahip olduğu özelliklerle, donanımınından maksimumu çıkartmak isteyen performans meraklıları ve yeni rekorlar peşindeki profesyonel hız aşırtmacıları hedef alıyor.

Intel'in X58 yonga setini kullanan ve LGA1366 soket formundaki işlemcilerle uyumlu olan anakart, 6 adet DIMM slotu ile 24GB'a kadar yüksek hızlarda DDR3 bellek desteği sunuyor. Gigabyte'ın "hız aşırtmacılar tarafından hız aşırtmacılar için tasarlandı" sloganı ile tanıtılan anakart, dört adet PCIe x16 slotu ile geliyor ve çoklu ekran kartı kurulumları için AMD'nin Crossfire X ve Nvidia'nın SLI teknolojilerine destek sunuyor. Hicookie rumuzlu ünlü hız aşırtmacının teknik danışmanlığında hazırlanan anakartın bazı özellikleri şu şekilde;

- OC-Cool: Yeni tasarlanan soğutucu da LED aydınlatma ve BIOS tarafından kontrol edilen fan 4-pin fanbağlantı konnektörü de bulunuyor.

- OC-Dual BIOS: Bağımsız olarak konfigüre edilebilen çift BIOS ile kullanıcılara BIOS'lar arasında seçme imkanı tanınıyor.

- OC-PEG: Çift SATA portu, 3'lü ve 4'lü ekran kartı kurulumlarına daha fazla güç aktamak içinkullanılabiliyor.

- OC-Touch: Hız aşırtma odaklı Debug LED, voltaj okuma noktaları ve kart üstü butonlar ile hızlı ve etkinhız aşırtma performans arttırımı.

- OC-VRM: 50A sürücülü MOS çipleri ile işlemciye 600A (1200W) güç sağlayabilen anakart, çift 8pin güç konnektörü, POSCAP tantalum kapasitörler, gerçek zamanlı PWM frekans ayarlaması 600, 800 & 1000KHz (varsayılan 400KHz) için PWM anahtarı.

Özel soğutucu tasarımı ile dikkat çeken anakart, Gigabyte'ın mevcut ürün gamındaki diğer üst seviye anakartlar gibi Ultra Durable III teknolojisine sahip. Yani bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre üzerine inşa edilen X58A-OC, Japonya üretimi katı kapasitörler, düşük RDS'li MOSFET'ler ve yüksek kaliteli komponentlere sahip. Üzerinde 8 adet SATA portu, iki adet USB 3.0 konnektörü, 5.1 kanal ses desteği ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere yer verilen anakart Avrupa'da 328 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.