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Gigabyte hız aşırtma anakartı X58A-OC'nin dağıtımına başlıyor

8 yıl
16,9b
1
29
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte hız aşırtma tutkunları için hazırladığı X58A-OC isimli yeni anakartının dünya çapındaki dağıtımına başlıyor. Tayvan'da bir süre önce kullanıma sunulan anakart, sahip olduğu özelliklerle, donanımınından maksimumu çıkartmak isteyen performans meraklıları ve yeni rekorlar peşindeki profesyonel hız aşırtmacıları hedef alıyor.

Intel'in X58 yonga setini kullanan ve LGA1366 soket formundaki işlemcilerle uyumlu olan anakart, 6 adet DIMM slotu ile 24GB'a kadar  yüksek hızlarda DDR3 bellek desteği sunuyor. Gigabyte'ın "hız aşırtmacılar tarafından hız aşırtmacılar için tasarlandı" sloganı ile tanıtılan anakart, dört adet PCIe x16 slotu ile geliyor ve çoklu ekran kartı kurulumları için AMD'nin Crossfire X ve Nvidia'nın SLI teknolojilerine destek sunuyor. Hicookie rumuzlu ünlü hız aşırtmacının teknik danışmanlığında hazırlanan anakartın bazı özellikleri şu şekilde;

- OC-Cool: Yeni tasarlanan soğutucu da LED aydınlatma ve BIOS tarafından kontrol edilen fan 4-pin fanbağlantı konnektörü de bulunuyor.
- OC-Dual BIOS: Bağımsız olarak konfigüre edilebilen çift BIOS ile kullanıcılara BIOS'lar arasında seçme imkanı tanınıyor.
- OC-PEG: Çift SATA portu, 3'lü ve 4'lü ekran kartı kurulumlarına daha fazla güç aktamak içinkullanılabiliyor.
- OC-Touch: Hız aşırtma odaklı Debug LED, voltaj okuma noktaları ve kart üstü butonlar ile hızlı ve etkinhız aşırtma performans arttırımı.
- OC-VRM: 50A sürücülü MOS çipleri ile işlemciye 600A (1200W) güç sağlayabilen anakart, çift 8pin güç konnektörü, POSCAP tantalum kapasitörler, gerçek zamanlı PWM frekans ayarlaması 600, 800 & 1000KHz (varsayılan 400KHz) için PWM anahtarı.

Özel soğutucu tasarımı ile dikkat çeken anakart, Gigabyte'ın mevcut ürün gamındaki diğer üst seviye anakartlar gibi Ultra Durable III teknolojisine sahip. Yani bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre üzerine inşa edilen X58A-OC, Japonya üretimi katı kapasitörler, düşük RDS'li MOSFET'ler ve yüksek kaliteli komponentlere sahip. Üzerinde 8 adet SATA portu, iki adet USB 3.0 konnektörü, 5.1 kanal ses desteği ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere yer verilen anakart Avrupa'da 328 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.


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OverClocK1ng 8 yıl en beğenilen
Yukarıdaki haberdeki yazılanlar zaten daha önce haber olarak verilmişti.
Anakartın dağıtımına başlanıyor denilip, aynı haberde yazanlar altına bir daha yazılmış. Ne gereği vardı ?
Yukarıdaki haberdeki yazılanlar zaten daha önce haber olarak verilmişti.Anakartın dağıtımına başlanıyor denilip, aynı haberde yazanlar altına bir daha yazıl...
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Sunbuloglu 8 yıl
Tabiki hala X-58 diyecekler.
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gerschenkirschen 8 yıl
1500tlden aşağı olmaz.

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blackboard 8 yıl
Kız gibi araba derler ya. Buda kız gibi anakart :)
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Rwenzori 8 yıl
1155 olsaydi harika olurdu 2600K ile...
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huso 8 yıl
Hala lık bir durum yok İntel yapmaz da yarın cıksa 980X 350$ 990$ 400$ dese herkes alır artı genelde daha iyi bence X58 Anakartlar Triple Ram vs
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Rwenzori 8 yıl
1155 olsaydi harika olurdu 2600K ile...
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Rwenzori 8 yıl
1155 olsaydi harika olurdu 2600K ile...
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sss4 8 yıl
evet hala x58 anakart, ama gigabyte yaparsa , en iyisini yapar.
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alpa07 8 yıl
para var huzur var
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theyapici 8 yıl
hala mı x58 ya birde o fiyata ban
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IceDeathR 8 yıl
Güzel anakart olmuş Orange Clock. :)
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nirvanha 8 yıl
Zorunlu değilseniz , windows 8 çıkmadan önce kasaiçi bilgisayar parçasına yatırım yapmayınız.Creativ'in x-fi ses kartları gibi elinizde patlayabilir.
x58'in üstüne kaç seri çipset çıktı hala x58 diyor adamlar.İntel'in bugüne kadar yapmış olduğu en iyi şey , hala soket775 bunu birkez daha görüyoruz.
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jackal___61 8 yıl
3 sene sonra alırım :)
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djduke 8 yıl
kuzey köprü sogutucusu işlemciye çokmu yakın banamı öyle geldi.
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IronFist_InFlames 8 yıl

djduke

kuzey köprü sogutucusu işlemciye çokmu yakın banamı öyle geldi.


Yok değil soğutucunun iriliğinden kaynaklı ilkden bende dedim yakın mı diyede standart mesafede ;)
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