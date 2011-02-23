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Gigabyte yeni anakartı X58A-OC'nin hız aşırtma odaklı özelliklerini açıkladı

8 yıl
11,6b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte yeni anakartı X58A-OC'nin hız aşırtma odaklı özelliklerini açıkladı
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Gigabyte'ın ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz hız aşırtma odaklı yeni anakartı X58A-OC yakında satışa sunulacak. Yaklaşan lansman öncesinde anakartın merak edilen detaylarına açıklık getiren Gigabyte, X58A-OC'nin hız aşırtma yeteneklerini detaylandırdı. LGA1366 formundaki Core i7 işlemcileri için hazırlanan anakart;

- OC-Cool: Yeni tasarlanan soğutucu da LED aydınlatma ve BIOS tarafından kontrol edilen fan 4-pin fan bağlantı konnektörü de bulunuyor.
- OC-Dual BIOS: Bağımsız olarak konfigüre edilebilen çift BIOS ile kullanıcılara BIOS'lar arasında seçme imkanı tanınıyor.
- OC-PEG: Çift SATA portu, 3'lü ve 4'lü ekran kartı kurulumlarına daha fazla güç aktamak için kullanılabiliyor.
- OC-Touch: Hız aşırtma odaklı Debug LED, voltaj okuma noktaları ve kart üstü butonlar ile hızlı ve etkin hız aşırtma performans arttırımı.
- OC-VRM: 50A sürücülü MOS çipleri ile işlemciye 600A (1200W) güç sağlayabilen anakart, çift 8pin güç konnektörü, POSCAP tantalum kapasitörler, gerçek zamanlı PWM frekans ayarlaması 600, 800 & 1000KHz (varsayılan 400KHz) için PWM anahtarı.

Çalışmalarına Gigabyte çatısı altında devam eden ünlü hız aşırtma profesyoneli Hicookie, X58A-OC üzerinde yaptığı denemelerde Intel'in 6 çekirdekli yeni işlemcisi Core i7-990X ile 7.1GHz'e ulaşmayı başarmıştı. Siyah renkli baskılı devre ve Turuncu renkli komponentleri ile dikkat çekici bir tasarıma sahip olan anakart, Bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre tasarımına ek olarak çoklu ekran kartı kurulumları dört adet PCIe x16 slotuna, çift USB 3.0 portuna ve 5.1 kanal yüksek tanımlı ses desteğine de sahip.

Hız aşırtma konusunda Gigabyte'ın en özel çalışmalarından birisi olduğu belirtilen X58A-OC'nin, 1-5 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek CeBIT 2011'de tanıtılması bekleniyor.

Gigabyte yeni anakartı X58A-OC'nin hız aşırtma odaklı özelliklerini açıkladı
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Grma 8 yıl
PWM bildiğim kadarıyla anakartın güç entegresi. Yani güç katının "controller"ı da denebilir. Bu frekans aralığı OC denemelerinde yüksek güç tüketiminin ayarlanması ve gerekli bileşenlere aynı gücün hep aynı oranda gitmesini sağlıyor olabilir.
Frekans arttırılarak bant genişliği arttırılır ve böylece verinin daha hızlı taşınması sağlanır. Sanırım bu da OC denemelerinde çok daha yüksek değerlere ulaşılmasını ve bunun stabil olarak çalışmasını sağlıyor.
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Python 8 yıl
anakart arka giriş çıkış portları nedir öle keşke hiç koymasalarmış onları
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kuruerhan 8 yıl
suleymangonca linkte verdiğin multımedya diyorum. konsept ürüne bayıldım inşallah yakında çıkar. :D
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Chembond 8 yıl
Birşey sormuştum ama yokmudur bir bilen...
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İstan34bul 8 yıl
PC de artık hiçbirşey beni tatmin etmiyor.
Biliyorum ki hep daha iyisi daha iyisi çıkacak.
Yarın bir tane daha çıkacak.Sonraki gün yine yine yine.
Şaşırmıyorum artık.PC de işler o kadar hızlı ilerliyorki.Buna şaşırsam yarın bir tane daha çıkıyor.Beni şaşırtmak için bunun gibi şeyler yapın.http://www.youtube.com/watch?v=oG3tLxEQEdg
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renklem 8 yıl
anakarta cover yaptık sürdük piyasaya demek istemiş uzun lafın kısası :)
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sars 8 yıl
biriniz bunu bana hediye etsin.
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Virinom 8 yıl
Gerçekten hız aşırtma odaklı bir anakart olmuş.
Bu anakart ile rekor yağmurunun başlayacağına eminim
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DH Misafiri 8 yıl
hem özellik bakımından hem de görsel bakımından dıger anakartlardan güzel olmuş
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Chembond 8 yıl
@FX57

PWM frekansının değiştirilmesi OC konusunda ne gibi bir etki taşıyor?
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Tolgá 8 yıl

canerpense
@FX57

PWM frekansının değiştirilmesi OC konusunda ne gibi bir etki taşıyor?

Bilen biri bilgilendirse güzel olur
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