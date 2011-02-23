Gigabyte yeni anakartı X58A-OC'nin hız aşırtma odaklı özelliklerini açıkladı

Gigabyte'ın ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz hız aşırtma odaklı yeni anakartı X58A-OC yakında satışa sunulacak. Yaklaşan lansman öncesinde anakartın merak edilen detaylarına açıklık getiren Gigabyte, X58A-OC'nin hız aşırtma yeteneklerini detaylandırdı. LGA1366 formundaki Core i7 işlemcileri için hazırlanan anakart;

- OC-Cool: Yeni tasarlanan soğutucu da LED aydınlatma ve BIOS tarafından kontrol edilen fan 4-pin fan bağlantı konnektörü de bulunuyor.

- OC-Dual BIOS: Bağımsız olarak konfigüre edilebilen çift BIOS ile kullanıcılara BIOS'lar arasında seçme imkanı tanınıyor.

- OC-PEG: Çift SATA portu, 3'lü ve 4'lü ekran kartı kurulumlarına daha fazla güç aktamak için kullanılabiliyor.

- OC-Touch: Hız aşırtma odaklı Debug LED, voltaj okuma noktaları ve kart üstü butonlar ile hızlı ve etkin hız aşırtma performans arttırımı.

- OC-VRM: 50A sürücülü MOS çipleri ile işlemciye 600A (1200W) güç sağlayabilen anakart, çift 8pin güç konnektörü, POSCAP tantalum kapasitörler, gerçek zamanlı PWM frekans ayarlaması 600, 800 & 1000KHz (varsayılan 400KHz) için PWM anahtarı.

Çalışmalarına Gigabyte çatısı altında devam eden ünlü hız aşırtma profesyoneli Hicookie, X58A-OC üzerinde yaptığı denemelerde Intel'in 6 çekirdekli yeni işlemcisi Core i7-990X ile 7.1GHz'e ulaşmayı başarmıştı. Siyah renkli baskılı devre ve Turuncu renkli komponentleri ile dikkat çekici bir tasarıma sahip olan anakart, Bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre tasarımına ek olarak çoklu ekran kartı kurulumları dört adet PCIe x16 slotuna, çift USB 3.0 portuna ve 5.1 kanal yüksek tanımlı ses desteğine de sahip.

Hız aşırtma konusunda Gigabyte'ın en özel çalışmalarından birisi olduğu belirtilen X58A-OC'nin, 1-5 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek CeBIT 2011'de tanıtılması bekleniyor.