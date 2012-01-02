Gigabyte yeni revizyon GA-EG41MFT-US2H anakartını duyurdu

AMD'nin Bulldozer ve Intel'in Sandy Bridge-E aileleri ile işlemci pazarı yeni jenerasyon modellere merhaba demiş olsa bile, eski nesil işlemcilerin kullanım yaygınlığı hala oldukça fazla. Buradan hareket eden anakart üreticileri sıklıkla olmasa bile zaman zaman eski nesil işlemciler için yeni anakart modelleri hazırlayabiliyorlar. İşte o üreticilerden biri olan Gigabyte, Intel'in Core 2, Pentium ve Celeron işlemcileri için hazırladığı GA-EG41MFT-US2H rev 1.4 anakartı duyurdu. Aslına bakılırsa bu anakart sıfırdan üretilmiş yeni bir modelden ziyade var olan modelin güncellenmiş hali olarak ta gösterilebilir ancak yine de önemli güncellemeler olduğu açık.

3+1 fazlı güç tasarımıyla donatılan ve LGA775 işlemcilere destek sunan anakartta dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 8GB'a kadar DDR3 bellek kullanımına olanak tanınıyor. Adından da anlaşılabileceği üzere Intel'in G41 çipsetini kullanan microATX anakart, güncellenmiş Gigabit Ethernet çipi ile geliyor. Gigabyte'ın yeni anakartını ilginç kılan bir başka detay ise eski nesil grafik kontrolcüsünün HDMI çıkışı ile kullanılabilir kılınması olmuş. İki adet PCI slotu, bir adet PCIe 1.1 x16 ve bir adet te PCIe x1 slotu ile gelen anakart ICH7 güney köprüsü üzerinden dört adet SATA-II ve IDE konnektör desteği de sunuyor. Gigabit Ethernet kontrolcüsü Realtek'in RTL8111D çözümünden RTL8111E çözümüne güncellenen anakartta ayrıca 8 kanal yüksek tanımlı ses, Firewire, FDC, COM ve çok sayıda USB 2.0 portuna yer veriliyor. Yakın zamanda piyasaya çıkması beklenen Gigabyte GA-EG41MFT-US2H'nin fiyatı ise 100 doların altında olacak.