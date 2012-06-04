Gigabyte'dan 32 fazlı VRM tasarımına sahip üst seviye anakart; Z77X-UP7

Üst seviye anakart pazarında bir süredir sessiz olan Gigabyte, anavatanı Tayvan'daki Computex 2012 Fuarı ile birlikte yeni ürünlerini vitrine çıkarmaya başladı. Gigabyte'ın yeni anakart modelleri arasında dikkatleri en çok çeken model Z77X-UD7 oldu. Intel'in kod adı Ivy Bridge olan üçüncü nesil Core işlemci platformu için hazırlanan anakart, adından da anlaşılabileceği üzere Intel'in Z77 yonga setini kullanıyor. UP7 kodundan da anlaşılabileceği üzere Gigabyte'ın üst seviye modellerinden biri olan anakart, LGA1155 formundaki Intel işlemcilerin tamamına destek sunan anakart, yüksek kaliteli komponentleriyle donanım tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Ultra Durable 5 tasarımını temel alan anakart üzerinde, 60A boğumlara yer veriliyor. International Rectifier PowIRStage IR3550 IC devre elemanlarıyla donatılan anakartın en dikkat çekici yanı, işlemci için 32 fazlı VRM tasarımına sahip olması. Bu açıdan kendi segmentindeki en kasl Gigabyte anakart olan Z77X-UD7, PowIRstage IR3550 sürücü-MOSFET'ler ile geliyor. Altı adet PCI Express x16 slotu ile gelen anakart, 4 yollu SLI ve Crossfire kurulumlarına da olanak tanıyor. Çoklu GPU kurumlarında daha yüksek bantgenişliği için PLX firmasının PEX8747 köprü yongası ile donatılan Z77X-UD7, işlemciye entegre olarak gelen, HD2000, HD2500, HD3000 ve HD4000 grafik birimlerinden görüntü aktarımı için DVI, HDMI, DisplayPort ve D-Sub konnektörlerini kullanıyor.

Oldukça uzun bir özellik listesine sahip olan Gigabyte Z77X-UD7, Bluetooth 4.0 ve WiFi, Lucid Virtu GPU Sanallaştırma teknolojisi, Intel ve Atheros kontrolcüleri ile sağlanan iki adet Gigabit Ethernet LAN, standart USB bağlantısına göre üç kat daha fazla enerji sağlayan ve bu sayede akıllı cihazların daha hızlı şarj edilebilmesine olanak tanıyan anakart, sinyal gürültü oranı 110dBA olan 8+2 kanal Realtek ALC898 ses yongası ile geliyor. Çift UEFI BIOS'a sahip olan anakart, grafik tabanlı 3D BIOS özelliği ile kullanıcılara kolay ve hızlı ayar imkanı sunuyor. Profesyonel kullanıcılar için donanımsal güç ve reset butonları, donanımsal frekans ayarlama butonları ve voltaj okuma noktasıyla zenginleştirilen anakartın, hız aşırtma konusunda 32 fazlı VRM tasarımının da etkisi il oldukça iddialı olacağı ifade ediliyor. Gigabyte Z77X-UD7'nin çıkış tarihi ve fiyatı hakkıda şu an için net bir bilgi bulunmuyor.