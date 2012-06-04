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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte'dan 32 fazlı VRM tasarımına sahip üst seviye anakart; Z77X-UP7

6 yıl
3,5b
1
41
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Üst seviye anakart pazarında bir süredir sessiz olan Gigabyte, anavatanı Tayvan'daki Computex 2012 Fuarı ile birlikte yeni ürünlerini vitrine çıkarmaya başladı. Gigabyte'ın yeni anakart modelleri arasında dikkatleri en çok çeken model Z77X-UD7 oldu. Intel'in kod adı Ivy Bridge olan üçüncü nesil Core işlemci platformu için hazırlanan anakart, adından da anlaşılabileceği üzere Intel'in Z77 yonga setini kullanıyor. UP7 kodundan da anlaşılabileceği üzere Gigabyte'ın üst seviye modellerinden biri olan anakart, LGA1155 formundaki Intel işlemcilerin tamamına destek sunan anakart, yüksek kaliteli komponentleriyle donanım tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor.
Ultra Durable 5 tasarımını temel alan anakart üzerinde, 60A boğumlara yer veriliyor. International Rectifier PowIRStage IR3550 IC devre elemanlarıyla donatılan anakartın en dikkat çekici yanı, işlemci için 32 fazlı VRM tasarımına sahip olması. Bu açıdan kendi segmentindeki en kasl Gigabyte anakart olan Z77X-UD7, PowIRstage IR3550 sürücü-MOSFET'ler ile geliyor. Altı adet PCI Express x16 slotu ile gelen anakart, 4 yollu SLI ve Crossfire kurulumlarına da olanak tanıyor. Çoklu GPU kurumlarında daha yüksek bantgenişliği için PLX firmasının PEX8747 köprü yongası ile donatılan Z77X-UD7, işlemciye entegre olarak gelen, HD2000, HD2500, HD3000 ve HD4000 grafik birimlerinden görüntü aktarımı için DVI, HDMI, DisplayPort ve D-Sub konnektörlerini kullanıyor. 
Oldukça uzun bir özellik listesine sahip olan Gigabyte Z77X-UD7, Bluetooth 4.0 ve WiFi, Lucid Virtu GPU Sanallaştırma teknolojisi, Intel ve Atheros kontrolcüleri ile sağlanan iki adet Gigabit Ethernet LAN, standart USB bağlantısına göre üç kat daha fazla enerji sağlayan ve bu sayede akıllı cihazların daha hızlı şarj edilebilmesine olanak tanıyan anakart, sinyal gürültü oranı 110dBA olan 8+2 kanal Realtek ALC898 ses yongası ile geliyor. Çift UEFI BIOS'a sahip olan anakart, grafik tabanlı 3D BIOS özelliği ile kullanıcılara kolay ve hızlı ayar imkanı sunuyor. Profesyonel kullanıcılar için donanımsal güç ve reset butonları, donanımsal frekans ayarlama butonları ve voltaj okuma noktasıyla zenginleştirilen anakartın, hız aşırtma konusunda 32 fazlı VRM tasarımının da etkisi il oldukça iddialı olacağı ifade ediliyor. Gigabyte Z77X-UD7'nin çıkış tarihi ve fiyatı hakkıda şu an için net bir bilgi bulunmuyor. 

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ankaland 6 yıl
iş yerinde bu güne kadar ne kadar dandik pc varsa gördüm. genelde işyeleri marka bilgisayar ları çalışıyor. cas... , ex... vs... marka pc toplayıcıların hangisinde kaliteli anakart gördünüz. serverlar için diyeceksiniz. inan onlarda kalite anakart görmedim. sadece şu programcılar tasarımcılar ve donanınım meraklılarında kaliteli kartlar gördüm. örneğin şu anda foruma yazı yazanların çoğnda 200 tl üstü katı kondansitörlü, oc kapasiteli anakart var... ev kullanıcılarına göre yapılmamış diyen arkadaşlar siz söyleyin bu kart hangi kesim ve amaçla yapılmıştır. bence gereksiz ama pazarlama taktiği olsun diye üretilmiştir. tıpki nokia nın 41mp lik kameralı telefonunun profesyoneller için ev kullanıcıları için yapmadığı gibi :)))
2 Yanıt Yanıtla
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knnkpln 6 yıl ankaland
ankaland

iş yerinde bu güne kadar ne kadar dandik pc varsa gördüm. genelde işyeleri marka bilgisayar ları çalışıyor. cas... , ex... vs... marka pc toplayıcıların hangisinde kaliteli anakart gördünüz. serverlar için diyeceksiniz. inan onlarda kalite anakart görmedim. sadece şu programcılar tasarımcılar ve donanınım meraklılarında kaliteli kartlar gördüm. örneğin şu anda foruma yazı yazanların çoğnda 200 tl üstü katı kondansitörlü, oc kapasiteli anakart var... ev kullanıcılarına göre yapılmamış diyen arkadaşlar siz söyleyin bu kart hangi kesim ve amaçla yapılmıştır. bence gereksiz ama pazarlama taktiği olsun diye üretilmiştir. tıpki nokia nın 41mp lik kameralı telefonunun profesyoneller için ev kullanıcıları için yapmadığı gibi :)))

32 adet vrm hız aşırtma için yapıldığını düşünmeyin.32vrm=stabilite.Eğer küçük çaplı bir server kuracaksanı örneğin office için 7/24 açık kalacak bir sistem için böyle bir kart almak gerek.Ayrıca standart ev kullanıcısıyla high end sistem diye tabir edilen en üst düzey sistem bileşenleri kullanan kullanıcıları ev kullanıcıların içinde hayal etmeyin. Bu anakartı kullanan kişinin bilgisayarı işyerinde olmak zorunda değil evinde de kullanabilir.O yüzden ev kullanıcısı tabirini bu kadar geniş algılamayın.
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prenss1907 6 yıl ankaland
ankaland

iş yerinde bu güne kadar ne kadar dandik pc varsa gördüm. genelde işyeleri marka bilgisayar ları çalışıyor. cas... , ex... vs... marka pc toplayıcıların hangisinde kaliteli anakart gördünüz. serverlar için diyeceksiniz. inan onlarda kalite anakart görmedim. sadece şu programcılar tasarımcılar ve donanınım meraklılarında kaliteli kartlar gördüm. örneğin şu anda foruma yazı yazanların çoğnda 200 tl üstü katı kondansitörlü, oc kapasiteli anakart var... ev kullanıcılarına göre yapılmamış diyen arkadaşlar siz söyleyin bu kart hangi kesim ve amaçla yapılmıştır. bence gereksiz ama pazarlama taktiği olsun diye üretilmiştir. tıpki nokia nın 41mp lik kameralı telefonunun profesyoneller için ev kullanıcıları için yapmadığı gibi :)))

benim anakartım 199 lira 200 deil :)
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p8p67b3 6 yıl
harika bir anakart
gigabyte durdu durdu sonunda bombayı patlattı
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knnkpln 6 yıl
Bu karta hangi işlemci.Ivy bridgeler 4.5ghzden sonra çok ısındıkları ortada eğer böyle bir anakart çıktıysa ivy bridglerin çarpan kilidi açık modellerine revizyon geliyor olabilir.
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LORDTEK 6 yıl
Anakart budur.
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marseltalon 6 yıl
Artık anakartların boyutlarını büyültüp akabinde pci express kart yuvalarının sayısını arttırıp aralarında ki mesafeyi açmaları lazım zira eskisi gibi olunca ekran kartı takınca diğer slotları öldürüyor..
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adject0604 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Kesın sımdı bunlar ev kullanıcısı için değil diyenler çıkar
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prenss1907 6 yıl adject0604
adject0604

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Kesın sımdı bunlar ev kullanıcısı için değil diyenler çıkar

kardes seni haksız çıkartmıyalım.
ev kullanıcıları için değil bu anakart.uçak pilotları için miş
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zafercap 6 yıl
fazı dayıyorlar anakartlara iyi oc yapılsın diye fiyatını görünce bizim sigortalar yanıyor bunun için bir çözüm varmı :)
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masaüçyarımsaat 6 yıl
değişik
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DUKES 6 yıl
Anlatmak ıstenılen aslında cok basıttı bunu bır ev kullanıcısı ne yapsın?Bazı arkadaslar anlayabılmıs olayı mesela : "ev mi işimi bilmem ama 32 faza ihtiyaç duymak çok nadir bir olay.4 cpu destekli felan olsa neysede bu ne yani şimdi gigabyte kart satamıyor galiba ne yapacağını şaşırmış" diyen arkadasımız olayı gayet ıyı ozetlemıs.Anakarta 1500tl verın sonrada bu parcalar(ekran kartları vb.) neden orta sevıyesı bıle 1000tl den baslıyor dıye foruma onlarca konu acılsın.
Yarın oburgun 12 core 24 thread gpu lu ekran kartıda cıkartırlar.Dogru durust oyun yokken 32 fazlı vrm ne ıcın kımın ıcın oc ıcın olmadıgı acık.Cunku zaten 9-12fazlı vrm anakartlar 8ghz gorebılıyor extreme sogutmayla.Bence gıgabyte bu aralar ıyıce sacmaladı.

Cıkartmıs oldugu 5 fanlı (8mm) gtx 680 den sonra 32 vrm fazlı anakart.Bravo Gıgabyte yuru kım tutar senı

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CoreXXX 6 yıl
ev mi işimi bilmem ama 32 faza ihtiyaç duymak çok nadir bir olay.4 cpu destekli felan olsa neysede bu ne yani şimdi gigabyte kart satamıyor galiba ne yapacağını şaşırmış
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Normandia_06 6 yıl
Güzel anakartmış... firmalar her segmente göre ürün çıkarır bu anakartta prof.kullanıcılar için -ki yazmışlar zaten :) her ev kullanıcısı prof. olsaydı ülke bugün bu halde olmazdı :D
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OZKNaln 6 yıl
haymassalla suyu cikti sanki artik.
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MxFxOx 6 yıl
anakartta son nokta olmuş soketlerin yeride güzel maliyet odaklı olmadığı tipinden belli zaten
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lapry 6 yıl
Çok enteresan bir anakart olmuş
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Executor Arhentir 6 yıl

Bugün; 17:20:26 <<<<<<<<<<< !!!
Orijinalden alıntı: DUKES

Türkiyede min 1500tl olur .Ayrıca 32 fazlı vrm ye ne gerek varmıs ev kullanıcıları ıcın buda ayrı bır merak konusu


Kesın sımdı bunlar ev kullanıcısı için değil diyenler çıkar

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi DUKES -- 4 Haziran 2012; 17:23:13 > <<<<<<<<<<< !!!


Bugün; 17:22:13 <<<<<<<<<<< !!!
Orijinalden alıntı: knnkpln

DUKES

Türkiyede min 1500tl olur .Ayrıca 32 fazlı vrm ye ne gerek varmıs ev kullanıcıları ıcın buda ayrı bır merak konusu


Ev kullanıcısı için olduğunu nereden çıkardın.


Bugün; 17:23:21 <<<<<<<<<<< !!!
Orijinalden alıntı: DUKES

knnkpln

DUKES

Türkiyede min 1500tl olur .Ayrıca 32 fazlı vrm ye ne gerek varmıs ev kullanıcıları ıcın buda ayrı bır merak konusu



Ev kullanıcısı için olduğunu nereden çıkardın.

Vallahide çıktı


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

YAKALANDIN !!!
1DK boyunca avını bekleyen kaplan misali durmuş adam


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Kart gerçekten çok iyi tasarlanmış.Lakin o/c potansiyelini ve fiyatını görmeden kesin birşey söylemek yanlış olur.
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