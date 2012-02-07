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Gigabyte'dan AMD işlemciler düşük maliyetli yeni anakart; 970A-DS3

7 yıl
21,4b
1
27
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'dan AMD işlemciler düşük maliyetli yeni anakart; 970A-DS3
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Gigabyte güncel ürün gamına AMD'nin FX işlemci ailesi için hazırladığı maliyet odaklı yeni bir anakart ekliyor. 970A-DS3 isimli yeni anakart, AMD'nin 970+SB950 çipsetini kullanıyor ve Bulldozer mimarisini temel alan FX işlemcilerine ek olarak Soket AM3 formundaki güncel AMD işlemcilerinin kullanımına da olanak tanıyor.  5 fazlı VRM tasarımına sahip olan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 32GB'a kadar DDR3 bellek kullanımına destek sunuluyor.
Ultra Durable 4 Classic konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlere yer verilen anakarta genişleme slotu olarak bir adet PCIe 2.0 x16, bir adet PCIe 2.0 x16 (elektriksel olarak x4 hızında), üç adet PCIe x1 ve iki adet PCI slotu eşlik ediyor. 6 adet SATA-III portu ile donatılan ve RAID 5 desteği sunan anakartta ayrıca iki adet te USB 3.0 portu bulunuyor. Realtek ALC887 ses kodekine yer verilen 970A-DS3 üzerinde Realtek 8111E yongası ile kontrol edilen Gigabit Ethernet ve çift BIOS özelliğine de yer veriliyor. AMD'nin 4, 6 veya 8 çekirdekli işlemcileriyle düşük maliyetli oyuncu bilgisayar kurmak isteyenlerin hedeflendiği 970A-DS3'ün 100 dolar veya altında bir fiyat ile çıkması bekleniyor
Gigabyte'dan AMD işlemciler düşük maliyetli yeni anakart; 970A-DS3
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DH Misafiri 7 yıl
Asusun biraz daha pahalı ama daha kaliteli çözümleri var. Asus daha iyidir giga dan.
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Spooky___ 7 yıl
fiyatına göre iyi
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acbold 7 yıl
çift pci ex 16 girişini düşük maliyet adı altında görmek sevindirici.Asıl şimdi fiyat performans ürün olmuş.Chipset için yorum yapılmış fakat alt seviyede yeterli,abartmanın manası yok.
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peters 7 yıl
Bu anakart güçlü bir sistemi kaldıramaz gibime geliyor.
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knnkpln 7 yıl
Amdden kıstığını intelden çıkartır.Z77 anakart fiyatları nasıl olacak acaba
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Confusion 7 yıl
anakarta 100usd altında para verecek ama CF'ye 100/150/200usd x2 para yatırmayı kabul edecek müşteri kitlesini merak ediyorum

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E_Aydin35 7 yıl
Gigabyte destekliyor desenize.:)
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rtsbora 7 yıl
Asus'un M5A97 ve MSI 970A-G45 modellerine rakip olarak piyasaya sürülmüş bir model. UEFI bios var mı, bilmiyorum. yoksa işi zor.
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diemcizone 7 yıl
Vrmlere soğutucu takmak yeterli fazlar vrmler yeterli gözüküyor cpu güç girişi 8pin zaten gereksiz hangi işlemci 4pinle çalıştırılamamışki? bende q9300 var 8pinli anakartım var 4pin'de 3.4ghz çalıştırmıştım 95w ile geliyor oc ile 130 150 arası rahat güç çekiyordu 1.35v vermiştim.
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DH Misafiri 7 yıl
Yav adamlar 53 $ dolarlık anakarta burun kıvırıyor siz 100$ bahsediyorsunuz
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Miralay25 7 yıl
Milleti kandırmak için evirir çevirirler bide f/p ymiş yap 100 ytlden sat ilk önce ben alacam bari 970 yerine 990x koysaydınızya belki o dedikleri fiyata alırdım. Kuzey köprüsü 970 ler bari sli desteklese
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FaTeeH 7 yıl
Benim gördüğüm bir tek ses kartından kısmışlar. Baskı devrede biraz boş gözüküyor(ne derece önemliyse). Bundan başka bi kısıklık yok. Eğer gerçekten de dedikleri gibi düşük maliyetli olursa alınabilir bir anakart.
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