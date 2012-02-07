Gigabyte'dan AMD işlemciler düşük maliyetli yeni anakart; 970A-DS3

Gigabyte güncel ürün gamına AMD'nin FX işlemci ailesi için hazırladığı maliyet odaklı yeni bir anakart ekliyor. 970A-DS3 isimli yeni anakart, AMD'nin 970+SB950 çipsetini kullanıyor ve Bulldozer mimarisini temel alan FX işlemcilerine ek olarak Soket AM3 formundaki güncel AMD işlemcilerinin kullanımına da olanak tanıyor. 5 fazlı VRM tasarımına sahip olan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 32GB'a kadar DDR3 bellek kullanımına destek sunuluyor.

Ultra Durable 4 Classic konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlere yer verilen anakarta genişleme slotu olarak bir adet PCIe 2.0 x16, bir adet PCIe 2.0 x16 (elektriksel olarak x4 hızında), üç adet PCIe x1 ve iki adet PCI slotu eşlik ediyor. 6 adet SATA-III portu ile donatılan ve RAID 5 desteği sunan anakartta ayrıca iki adet te USB 3.0 portu bulunuyor. Realtek ALC887 ses kodekine yer verilen 970A-DS3 üzerinde Realtek 8111E yongası ile kontrol edilen Gigabit Ethernet ve çift BIOS özelliğine de yer veriliyor. AMD'nin 4, 6 veya 8 çekirdekli işlemcileriyle düşük maliyetli oyuncu bilgisayar kurmak isteyenlerin hedeflendiği 970A-DS3'ün 100 dolar veya altında bir fiyat ile çıkması bekleniyor