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    AMD, Computex 2025'te yeni ürünler tanıtacağını onayladı

    Dünyanın en büyük bilgisayar ve teknoloji fuarlarından birisi olan Computex, bu yıl da önemli firmalara ev sahipliği yapacak. AMD, yaptığı açıklamada burada önemli ürünler tanıtacağını duyurdu.

    AMD, Computex 2025'te yeni ürünler tanıtacağını onayladı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük bilgisayar ve teknoloji fuarlarından birisi olan Computex, bu yıl da 20-23 Mayıs tarihlerinde Taipei’de firmalar ve katılımcılara kapılarını aralayacak. Bu kapsamda AMD, 21 Mayıs’ta düzenleyeceği özel bir basın toplantısıyla oyun odaklı yeni ürünlerini tanıtacağını resmen duyurdu. Bu açıklama sonrasında elbette tüm gözler Radeon RX 9060 XT’ye çevrilmiş durumda.

    Etkinlikte sunumu gerçekleştirecek isim AMD’nin Bilgisayar ve Grafik Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jack Huynh olacak. Huynh, CES 2025’teki sunumuyla akıllarda yer etmiş ve dikkat çeken Radeon duyurularına imza atmıştı. AMD'nin CES’te tanıttığı birçok ürün, aradan geçen kısa sürede pazara sunulmuş durumda. Bu da Computex etkinliğinde tanıtılacak donanımların yakın zamanda erişilebilir olacağı beklentisini güçlendiriyor.

    Gözler Radeon RX 9060 XT’de

    Basın toplantısında oyun tutkunlarını en çok heyecanlandıracak duyuruların başında, uzun süredir konuşulan Radeon RX 9060 XT modeline dair güncellemelerin yer alması bekleniyor. AMD’nin resmi Radeon hesabının Huynh’un gönderisini paylaşması da buna işaret ediyor.

    AMD’nin 21 Mayıs’taki etkinliği yalnızca oyun donanımlarıyla sınırlı kalmayacak. Şirketin açıklamasına göre, AI destekli PC’ler ve kurumsal çözümler de etkinlikte yer alacak. AMD aynı zamanda 12 Haziran tarihinde CEO Dr. Lisa Su ile “Advancing AI” adında bir etkinlik yapacağını da duyurmuştu. Computex sunumunda hazirandaki duyurular hakkında ön bilgiler de paylaşılabilir.

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    simyacı35 20 saat önce

    TOGG varken heee

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    gladiator08 1 gün önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 2 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 2 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 2 gün önce

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