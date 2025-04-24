AMD, Computex 2025'te yeni ürünler tanıtacağını onayladı

Etkinlikte sunumu gerçekleştirecek isim AMD’nin Bilgisayar ve Grafik Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jack Huynh olacak. Huynh, CES 2025’teki sunumuyla akıllarda yer etmiş ve dikkat çeken Radeon duyurularına imza atmıştı. AMD'nin CES’te tanıttığı birçok ürün, aradan geçen kısa sürede pazara sunulmuş durumda. Bu da Computex etkinliğinde tanıtılacak donanımların yakın zamanda erişilebilir olacağı beklentisini güçlendiriyor.
Gözler Radeon RX 9060 XT’de
Basın toplantısında oyun tutkunlarını en çok heyecanlandıracak duyuruların başında, uzun süredir konuşulan Radeon RX 9060 XT modeline dair güncellemelerin yer alması bekleniyor. AMD’nin resmi Radeon hesabının Huynh’un gönderisini paylaşması da buna işaret ediyor.
AMD’nin 21 Mayıs’taki etkinliği yalnızca oyun donanımlarıyla sınırlı kalmayacak. Şirketin açıklamasına göre, AI destekli PC’ler ve kurumsal çözümler de etkinlikte yer alacak. AMD aynı zamanda 12 Haziran tarihinde CEO Dr. Lisa Su ile “Advancing AI” adında bir etkinlik yapacağını da duyurmuştu. Computex sunumunda hazirandaki duyurular hakkında ön bilgiler de paylaşılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
ÇÖP