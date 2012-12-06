Gigabyte'dan tablet PC formunda 11 inçlik U2142 modeli









Windows 8 işletim sistemiyle dokunmatik ekrana sahip Ultrabook ve dizüstü modellerine şahit olmaya başlasak da, tablet PC formundaki ürünler uzun süredir piyasada boy gösteriyor. Gigabyte, tablet PC formuna sahip olan ve Ultrabook özellikleri kazandırdığı 11 inçlik U2142 modeliyle dikkat çekiyor.





Gigabyte U2142 modeli 11.6 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte kapasitif çoklu dokunmatik LED ekran barındırıyor. Kasa üzerinde ekran 180 derece dönebiliyor ve chiclet tarzı klavye üzerine kapanabiliyor. Kalınlığı 21mm iken, ağırlığı ise farklı konfigürasyonlarda 1.5kg'ye kadar çıkabiliyor.





Modelde Ivy Bridge tabanlı Intel Core i3 3217U veya Core i5 3317U işlemci seçeneği sunuluyor. 2 slot üzerinde 4GB/8GB RAM, Intel HM77 Express yongaseti, Intel HD 4000 grafik birimi, Windows 8 / 8 Pro seçeneği, 1TB'a kadar HDD veya 256GB'a kadar mSATA SSD, hibrit depolama seçenekleri, WiFi, USB 3.0, HDMI, Bluetooth 4.0, opsiyonel 3.5G modülü, 1.3MP çözünürlükte web kamera ve 40Whr gücünde batarya şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.





Ekim ayında tanıtılan model halen bir fiyatlandırmaya sahip değil. Ancak kaynaklar uluslararası olarak belirli pazarlarda modelin 999$ başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağını belirtiyor.









http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4378#sp