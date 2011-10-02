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Gigabyte'dan ücretsiz ağ yönetim yazılımı; Lan Optimizer

7 yıl
20,9b
3
8
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyuncular için hazırladığı G1 serisi özel anakart modellerinde yüksek ağ performansı için Bigfoot Networks firmasının Killer E2100 entegre ağ işlemcisine yer veren Gigabyte, bu çipe sahip olmayan diğer anakart modelleri için özel bir yazılım geliştirdi.  Realtek 8111E ağ kontrol yongasını içeren Z68, P67, H67 ve H61 çipsetli anakart modelleriyle çalışmak üzere tasarlanan Lan Optimizer isimli ücretsiz uygulama ile internet bağlantınızı optimize edebiliyorsunuz.
Gigabyte Lan Optimizer kullanıcılarına iki farklı kullanım seçeneği sunuyor. İnternet kullanım davranışlarını takip eden uygulama, otomatik olarak bağlantı optimizasyonu gerçekleştirebildiği gibi dilerseniz sıkça kullandığınız uygulamaların bağlantıdan ne derece faydalanabileceğini el ile atayabiliyorsunuz. Ön tanımlı ayarlarda kullanıcılara "Oyun, Video, Tarayıcı  ve Otomatik" olmak üzere dört farklı mod seçiliyor ve bu sayede örneğin oyun modu seçildiğinde oyun oynarken, internet bağlantısından maksimum fayda elde edilmesi ve aynı anda sisteminizde çalışan diğer uygulamaların oyun deneyiminize olumsuz etki etmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ya da dilerseniz örneğin dosya indirme esnasında Flashget gibi download programlarının internet bağlantısından ne ölçüde faydalanabileceğini tanımlayabiliyorsunuz.
Eğer uyumlu bir Gigabyte anakarta sahipseniz Lan Optimizer uygulamasını http://www.gigabyte.us/MicroSite/300/lan-optimizer.html adresinden indirebilir, uygulamanın kullanımına yönelik detayları altta yer alan video ile takip edebilirsiniz. 

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OverClocK1ng 7 yıl
MrSilence
Gereksiz, modem ayarlarınızdan QoS bölümüne girip ayarlayın, bir programa ihtiyacınız yok...

Yani madem öyle bir şey yazıyorsun arkadaşım ayarları nasıl yapacağımızı veya bunları nasıl yapacağımızı anlatan sayfaları da yazsan da faydalansak. En azından bir başlangıç yapardık. Yazarsan seviniriz...
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WinteR 7 yıl
Milleti kandırmadan başka birşey değil, nasıl yani oyun modunda bağlantıyı açıcak, multimedia modunda kapatacak veya kısacak mı,niye?
Qos ayarları ise
çalıştır > gpedit.msc
Computer Conf>Admin.Temp>Network>Qos PAck.> Limit reserve bandwidth : disable veya değer olarak 0
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MrSilence 7 yıl
Gereksiz, modem ayarlarınızdan QoS bölümüne girip ayarlayın, bir programa ihtiyacınız yok...
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@wise 7 yıl MrSilence
MrSilence

Gereksiz, modem ayarlarınızdan QoS bölümüne girip ayarlayın, bir programa ihtiyacınız yok...

Teşekkür ederim. Ağ konusudna bilgim az.
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@wise 7 yıl
X58 uyumu olsaydı keşke. Realtek 8111E
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Hobar 7 yıl
Yaralı bir uygulamaya benziyor. Gigadan başka realtek çipli anakartlarda çalışıyor mu?
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Elessar Eredhian 7 yıl
Hobar

Yaralı bir uygulamaya benziyor. Gigadan başka realtek çipli anakartlarda çalışıyor mu?

GIGA 870A-USB3 var bende, onda çalışıyor. Ha ama bir etkisi olmuyor :) Sadece çalışıyor, yani demek istediğim kartın ya sadece gigabyte olmasına bakıyor ya da hiç bakmıyor :)

Edit: Kusura bakılmasın bir hata aldım o yüzden aynı mesaj 3 kez gitmiş.
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Elessar Eredhian 7 yıl
Ne vardı AMD için de yapsalardı bir tane...
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