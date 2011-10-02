Gigabyte'dan ücretsiz ağ yönetim yazılımı; Lan Optimizer

Oyuncular için hazırladığı G1 serisi özel anakart modellerinde yüksek ağ performansı için Bigfoot Networks firmasının Killer E2100 entegre ağ işlemcisine yer veren Gigabyte, bu çipe sahip olmayan diğer anakart modelleri için özel bir yazılım geliştirdi. Realtek 8111E ağ kontrol yongasını içeren Z68, P67, H67 ve H61 çipsetli anakart modelleriyle çalışmak üzere tasarlanan Lan Optimizer isimli ücretsiz uygulama ile internet bağlantınızı optimize edebiliyorsunuz.

Gigabyte Lan Optimizer kullanıcılarına iki farklı kullanım seçeneği sunuyor. İnternet kullanım davranışlarını takip eden uygulama, otomatik olarak bağlantı optimizasyonu gerçekleştirebildiği gibi dilerseniz sıkça kullandığınız uygulamaların bağlantıdan ne derece faydalanabileceğini el ile atayabiliyorsunuz. Ön tanımlı ayarlarda kullanıcılara "Oyun, Video, Tarayıcı ve Otomatik" olmak üzere dört farklı mod seçiliyor ve bu sayede örneğin oyun modu seçildiğinde oyun oynarken, internet bağlantısından maksimum fayda elde edilmesi ve aynı anda sisteminizde çalışan diğer uygulamaların oyun deneyiminize olumsuz etki etmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ya da dilerseniz örneğin dosya indirme esnasında Flashget gibi download programlarının internet bağlantısından ne ölçüde faydalanabileceğini tanımlayabiliyorsunuz.

Eğer uyumlu bir Gigabyte anakarta sahipseniz Lan Optimizer uygulamasını http://www.gigabyte.us/MicroSite/300/lan-optimizer.html adresinden indirebilir, uygulamanın kullanımına yönelik detayları altta yer alan video ile takip edebilirsiniz.