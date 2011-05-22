Gigabyte'ın AMD'nin Bulldozer işlemcileri için hazırladığı yeni anakartı 990FX-UD7 ortaya çıktı

Asus ve MSI'dan sonra AMD'nin Bulldozer işlemcileri için hazırladığı üst seviye anakartı gün ışığına çıkan diğer üretici Gigabyte oldu. Firmanın GA-990FX-UD7 model ismini taşıyan 990FX çipsetli yeni anakartına ilişkin detaylar, Computex 2011'de yapılması beklenen resmi gösterim öncesinde Japonya merkezli kaynaklar tarafından yayınlandı. AMD'nin Soket AM3+ formundaki yeni nesil Bulldozer FX işlemcilerine ek olarak geriye dönük destek çerçevesinde Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon II işlemcileriyle de uyumlu olan anakart, genel tasarım özellikleri açısından Gigabyte'ın Sandy Bridge tabanlı üst seviye çözümleriyle büyük benzerlikler gösterdiğini söylemek mümkün.

AMD'nin yeni 990FX+SB950 çipsetinden güç alan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve DDR3-1866MHz+ seviyesinde çift kanal bellek desteği sunuluyor. Ultra Durable III teknolojisi kapsamında başta bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı olmak üzere yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, 8+2 fazlı güç tasarımıyla geliyor. SiC769CD kodlu dijital MOSFET'lerin kullanıldığı anakarta altı adet PCIe x16 slotu eşlik ediyor ve çoklu ekran kartı kurulumları için dört yollu SLI ve dört yollu Crossfire teknolojilerine destek sunuluyor. Görsellerden de anlaşılabileceği üzere yeni bir soğutucu tasarımına yer verilen anakarta hız aşırtma odaklı çok sayıda özellik eşlik ediyor. Kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarına yer verilen anakart, 10 adet SATA-III, 4 adet USB 3.0, 7 adet USB 2.0, 2 adet eSATA ve Firewire portlarıyla geliyor.

GA-990FX-UD7, Gigabyte'ın yeni nesil AMD işlemciler için hazırladığı en güçlü anakartlardan bir tanesi olarak pazara giriş yapacak. Ayrıca bu modele ek olarak Gigabyte'ın G1 serisi altında özel bir AMD anakartı daha sunması beklenebilir zira AMD'nin agresif fiyatlandırma ve gelişmiş hız aşırtma özellikleriyle lanse edilmesi beklenen Bulldozer FX işlemcilerine karşı Asus ve MSI'ın oyunculara özel anakartlar sunacağı biliniyor. Asus cephesinde Crosshair V'in lanse edilmesi beklenirken, MSI'ın da Big Bang serisine özel tasarımlı yeni bir AMD çözümü eklemesi bekleniyor. Üreticilerin hem AMD hem de Intel platformuna yönelik yeni anakartlarını Computex 2011'de tanıtmaları bekleniyor.

http://www.gdm.or.jp/review/mb/gigabyte/GA-990FXA-UD7/index_01.html