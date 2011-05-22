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Gigabyte'ın AMD'nin Bulldozer işlemcileri için hazırladığı yeni anakartı 990FX-UD7 ortaya çıktı

8 yıl
64,3b
1
24
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus ve MSI'dan sonra AMD'nin Bulldozer işlemcileri için hazırladığı üst seviye anakartı gün ışığına çıkan diğer üretici Gigabyte oldu. Firmanın GA-990FX-UD7 model ismini taşıyan 990FX çipsetli yeni anakartına ilişkin detaylar, Computex 2011'de yapılması beklenen resmi gösterim öncesinde Japonya merkezli kaynaklar tarafından yayınlandı. AMD'nin Soket AM3+ formundaki yeni nesil Bulldozer FX işlemcilerine ek olarak geriye dönük destek çerçevesinde Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon II işlemcileriyle de uyumlu olan anakart, genel tasarım özellikleri açısından Gigabyte'ın Sandy Bridge tabanlı üst seviye çözümleriyle büyük benzerlikler gösterdiğini söylemek mümkün.

AMD'nin yeni 990FX+SB950 çipsetinden güç alan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve DDR3-1866MHz+ seviyesinde çift kanal bellek desteği sunuluyor. Ultra Durable III teknolojisi kapsamında başta bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı olmak üzere yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, 8+2 fazlı güç tasarımıyla geliyor. SiC769CD kodlu dijital MOSFET'lerin kullanıldığı anakarta altı adet PCIe x16 slotu eşlik ediyor ve çoklu ekran kartı kurulumları için dört yollu SLI ve dört yollu Crossfire teknolojilerine destek sunuluyor. Görsellerden de anlaşılabileceği üzere yeni bir soğutucu tasarımına yer verilen anakarta hız aşırtma odaklı çok sayıda özellik eşlik ediyor. Kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarına yer verilen anakart, 10 adet SATA-III, 4 adet USB 3.0, 7 adet USB 2.0, 2 adet eSATA ve Firewire portlarıyla geliyor.

GA-990FX-UD7, Gigabyte'ın yeni nesil AMD işlemciler için hazırladığı en güçlü anakartlardan bir tanesi olarak pazara giriş yapacak. Ayrıca bu modele ek olarak Gigabyte'ın G1 serisi altında özel bir AMD anakartı daha sunması beklenebilir zira AMD'nin agresif fiyatlandırma ve gelişmiş hız aşırtma özellikleriyle lanse edilmesi beklenen Bulldozer FX işlemcilerine karşı Asus ve MSI'ın oyunculara özel anakartlar sunacağı biliniyor. Asus cephesinde Crosshair V'in lanse edilmesi beklenirken, MSI'ın da Big Bang serisine özel tasarımlı yeni bir AMD çözümü eklemesi bekleniyor. Üreticilerin hem AMD hem de Intel platformuna yönelik yeni anakartlarını Computex 2011'de tanıtmaları bekleniyor.

http://www.gdm.or.jp/review/mb/gigabyte/GA-990FXA-UD7/index_01.html Yorum Yaz
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Solitude 8 yıl en beğenilen
nihayet bulldozer serisi anakartlar ortaya çıkmaya başladı.
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setek01 8 yıl
QrY!
fiyat ne olacak acep

UD7 yani sonundaki 7=700 TL. Ham fiyattır kampanyalarda sakın kaçırmayın. MSI p67 GD55 + 2500k aynı fiyata gelir bununla da SLI yapılabiliyor ama siz İntel ya da AMd işlemci ne olursa olsun etiketinde Formula UD7 Bing bang yazıyorsa bunlar iyidir gerisi yalan!!!
MSI p67 GD53 kullanmaktayım yaklaşık 1 aydan fazla oldu sondan geriye önceki anakartlarım:
3-Asus P5q Deluxe
2-Asus x38 Maximus formula
1-Gigabyte p35 DQ6
Hata yapmayın arkadaşlar bugün artık 250 TL'ye de her imkanı sunan anakartlar var. Ayrıca 2. elde satmak kolay olur ve ileride yapılacak upgrade'lerde hızlı hareket imkanı olur.
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OverClocK1ng 8 yıl
Güzel yazmışsın. Çok pahalı anakarta gerek yok evet ama 250 lira da değil.

Bence 320 Liranın üzerinde anakart almak biraz lüks. Dolar kurunun da 1.605 olarak almama rağmen 175$ a çok çok iyi bir anakart alınır.

500 Lira falan biraz abes. Yoksa bunun sonu yok.

Şu an Bulldozer anakartları saymazsak Asus'un M4A89GTD-Pro anakartı 165$ ve inanılmaz hoş bir anakart.

Dediğim gibi 320 Lira , hadi en çok 350 Liraya çok kral anakartlardan birisi alınır...
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yugams 8 yıl
yakın zamanda ikinci el amd anakart kaynayacak millet satıp pusuya yatacak bence :)))
990FX-UD7 e gelince 10 numara gerçi tüm firmaların Bulldozer için hazırladıgı anakartlar süper olacak..
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OverClocK1ng 8 yıl
Yaa Gigabyte sonunda akıllandı. O ne itici bir renkti kardeşim.
İşte budur yaa.
Üst seviye anakart Siyah PCB olur. Tadından da yenmez.
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ated90 8 yıl
Dört yollu Sli ile bu anakartta iyi bench kasılabilir
Anakartın rengide güzelmiş
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crowland 8 yıl
OZKNaln
cok fena gelsın de bakalım.

aynen
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jumano 8 yıl
AMD Phenom II X4 955 Black Edition AM3 işlemcilerle uyumlumu gerçekten,kesin bir bilgi varmı
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Classicman 8 yıl
crowland
amd kullanıyorum ama hep sli yapamamak canımı sıkıyordu sımdı super oldu bırde sli yapıp tadına bakmak gerek senı sevıyorum amd :D

Aynı görüşteyim
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OZKNaln 8 yıl
cok fena gelsın de bakalım.
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soar.kerrigan 8 yıl
zex time yaklaşıyor.
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crowland 8 yıl
amd kullanıyorum ama hep sli yapamamak canımı sıkıyordu sımdı super oldu bırde sli yapıp tadına bakmak gerek senı sevıyorum amd :D
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artenis 8 yıl
CF+SLI(aynı kartta) chipsetler yalanmı buldozerde ?
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Cidelee 8 yıl
Yazım hatası
Computex 2011'de yapılması beklenen gösterim öncesinde Japınya merkezli kaynaklar tarafından yayınlandı
Japonya olacaktı galiba
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