Gigabyte'ın AMD'nin Bulldozer işlemcileri için hazırladığı yeni anakartı 990FX-UD7 ortaya çıktı

Asus ve MSI'dan sonra AMD'nin Bulldozer işlemcileri için hazırladığı üst seviye anakartı gün ışığına çıkan diğer üretici Gigabyte oldu. Firmanın GA-990FX-UD7 model ismini taşıyan 990FX çipsetli yeni anakartına ilişkin detaylar, Computex 2011'de yapılması beklenen resmi gösterim öncesinde Japonya merkezli kaynaklar tarafından yayınlandı. AMD'nin Soket AM3+ formundaki yeni nesil Bulldozer FX işlemcilerine ek olarak geriye dönük destek çerçevesinde Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon II işlemcileriyle de uyumlu olan anakart, genel tasarım özellikleri açısından Gigabyte'ın Sandy Bridge tabanlı üst seviye çözümleriyle büyük benzerlikler gösterdiğini söylemek mümkün.
AMD'nin yeni 990FX+SB950 çipsetinden güç alan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve DDR3-1866MHz+ seviyesinde çift kanal bellek desteği sunuluyor. Ultra Durable III teknolojisi kapsamında başta bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı olmak üzere yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, 8+2 fazlı güç tasarımıyla geliyor. SiC769CD kodlu dijital MOSFET'lerin kullanıldığı anakarta altı adet PCIe x16 slotu eşlik ediyor ve çoklu ekran kartı kurulumları için dört yollu SLI ve dört yollu Crossfire teknolojilerine destek sunuluyor. Görsellerden de anlaşılabileceği üzere yeni bir soğutucu tasarımına yer verilen anakarta hız aşırtma odaklı çok sayıda özellik eşlik ediyor. Kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarına yer verilen anakart, 10 adet SATA-III, 4 adet USB 3.0, 7 adet USB 2.0, 2 adet eSATA ve Firewire portlarıyla geliyor.
http://www.gdm.or.jp/review/mb/gigabyte/GA-990FXA-UD7/index_01.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
UD7 yani sonundaki 7=700 TL. Ham fiyattır kampanyalarda sakın kaçırmayın. MSI p67 GD55 + 2500k aynı fiyata gelir bununla da SLI yapılabiliyor ama siz İntel ya da AMd işlemci ne olursa olsun etiketinde Formula UD7 Bing bang yazıyorsa bunlar iyidir gerisi yalan!!!
MSI p67 GD53 kullanmaktayım yaklaşık 1 aydan fazla oldu sondan geriye önceki anakartlarım:
3-Asus P5q Deluxe
2-Asus x38 Maximus formula
1-Gigabyte p35 DQ6
Hata yapmayın arkadaşlar bugün artık 250 TL'ye de her imkanı sunan anakartlar var. Ayrıca 2. elde satmak kolay olur ve ileride yapılacak upgrade'lerde hızlı hareket imkanı olur.
Bence 320 Liranın üzerinde anakart almak biraz lüks. Dolar kurunun da 1.605 olarak almama rağmen 175$ a çok çok iyi bir anakart alınır.
500 Lira falan biraz abes. Yoksa bunun sonu yok.
Şu an Bulldozer anakartları saymazsak Asus'un M4A89GTD-Pro anakartı 165$ ve inanılmaz hoş bir anakart.
Dediğim gibi 320 Lira , hadi en çok 350 Liraya çok kral anakartlardan birisi alınır...
990FX-UD7 e gelince 10 numara gerçi tüm firmaların Bulldozer için hazırladıgı anakartlar süper olacak..
İşte budur yaa.
Üst seviye anakart Siyah PCB olur. Tadından da yenmez.
aynen
Aynı görüşteyim
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