Gigabyte'ın, AMD'nin Fusion L1ano işlemcileri için hazırladığı yeni anakartı A75-UD4H göründü

AMD'nin resmi lansmanına artık sayılı günler kalan L1ano kod adlı yeni nesil Fusion işlemcileri için anakart üreticileri de artık son hazırlıklarını tamamlamış durumdalar. Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, masaüstü Fusion L1ano işlemcileri için AMD'nin A475 yonga setini temel alan çok sayıda yeni anakart modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İşte bu anakartlardan bir tanesi olan GA-A75-UD4H'ye ilişkin resmi görsel ve teknik özellikleri bilgileri elimize ulaştı. Detaylarını dünyada ilk defa yayınladığımız yeni anakart, AMD'nin Soket FM1 formundaki yeni nesil Fusion A4, A6 ve A8 serisi işlemcilerin tamamına destek sunuyor ve sadece bu işlemcilerle kullanılabiliyor.
Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve 1600MHz+ seviyesinde çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, Ultra Durable III tasarımını temel alıyor ve yüksek kaliteli komponentlerle geliyor. Bu noktada anakartın diğer özelliklerine devam etmeden önce AMD'nin A75 çipsetini masaya yatırmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Fusion L1ano işlemcileri için hazırlanan yeni yonga setinin çok önemli bir özelliği bulunuyor zira bu çipset endüstride ilk defa USB 3.0 teknolojisi için doğal destek getiriyor ve bu sayede üçüncü parti kontrolcülere gerek kalmadan dört adet USB 3.0 portu kullanılabiliyor ki bu üreticiler açısından ciddi maliyet avantajı demek zira NEC/Renesas tarafından sağlanan USB 3.0 kontrolcüsünün birim maliyetinin 4-7 dolar arasında olduğu bilinmekte. Güç tüketim değeri 7.8 Watt olarak açıklanan yeni yonga seti, 4 adet USB 3.0 portuna ek olarak 12 adet USB 2.0 portunu da bünyesinde barındırıyor. Farklı RAID kurulumlarına olanak tanıyan çipset, işlemciye entegre grafik birimi için Dual GPU desteği de getiriyor.
Gigabyte'ın A75-UD4H modeline dönecek olursak, tasarım anlamında mütevazi bir görünüm sergilediğini görüyoruz. Yani Gigabyte'ın A75 çipsetini kullanan daha üst seviye bazı modeller sunması da beklenebilir. İki adet PCIe x16 slotuna, üç adet PCIe x1 ve iki adet te PCI slotuna sahip olan anakart, bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımına sahip. İşlemciye entegre grafik birimi için HDMI, DVI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan anakart, Gigabyte'ın USB On/Off özelliğine de sahip. Yani bu sayede sisteminiz kapalı olsa bile USB portları üzerinden uyumlu herhangi bir cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses özelliğine sahip olan kartın fiyatı ise şu an için bilinmiyor.
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Haklısın hocam chipleri süper ah bide yazılımda ve reklamda kendini gösterse.
Adamlarda para yoktu ki. Yıllardır hep içeri hep eksi. Anca toparlıyorlar.
Türkiye'ye de biraz ağırlık verip büro işini ciddiyete bindirseler de benim şu amdturkey.com domainim
kıymete binse.
Üstelik 7.8 Watt gibi şahane güç tüketimi ile.
Gerçekten de bana göre AMD "En İyi Çipset Üreten Firma".
Adamlar çipsette her zaman önde gidiyorlar ve öncüler...
denilmek istersen zannedersem AMD nin Ati yi aldıktan sonra hep güney ve kuzey köprülü anakart tasarımları yaptığı olabilr K8 mimarisi varken Nvidia işin içindeydi ve AMD ye chipseti Nvdia sağlıyodu sonuçta aynı şirket değildi.2004 2005 leri anımsadım bi anda Epox Nforce 4 ne kraldı o zamanlar bide sapphire x550 serileri Athlon 64 3200+ venice ne günler geçmiş yahu
Her zaman diyorum AMD , Ati yi satın almakla ilk başta zarar bi alım görünsede karlı bi yatırım yapmış olduğu anlaşıldı her segmentte her ürünü zamanla görebileceğiz
Son bişi daha var AM3+ ömrü kısa olacağını düşünüyorum çünkü piyasada artık 2 soket tipi var AMD üürn gamını zamanla 905 pin FM1 soket tipine kaydırabilir AM3+ yerine 2012 2013 gibi Soket 1207 pin LGA yapısına geçebilir tabiki aynı zamanda DDR4 planınında olduğunu varsayıyorum.yanlız bu soket değişimi benim tahminim belkide DDR4 ü uyarlayıp devam etmeside olası Zaten server işlemcilerde 1207 ve 1974 pin LGA sistemler mevcut.
Amd bu ayrımı yaptığına göre bu platformu dahada geliştirmek zorunda ...