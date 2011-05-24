Gigabyte'ın, AMD'nin Fusion L1ano işlemcileri için hazırladığı yeni anakartı A75-UD4H göründü

AMD'nin resmi lansmanına artık sayılı günler kalan L1ano kod adlı yeni nesil Fusion işlemcileri için anakart üreticileri de artık son hazırlıklarını tamamlamış durumdalar. Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, masaüstü Fusion L1ano işlemcileri için AMD'nin A475 yonga setini temel alan çok sayıda yeni anakart modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İşte bu anakartlardan bir tanesi olan GA-A75-UD4H'ye ilişkin resmi görsel ve teknik özellikleri bilgileri elimize ulaştı. Detaylarını dünyada ilk defa yayınladığımız yeni anakart, AMD'nin Soket FM1 formundaki yeni nesil Fusion A4, A6 ve A8 serisi işlemcilerin tamamına destek sunuyor ve sadece bu işlemcilerle kullanılabiliyor.

Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve 1600MHz+ seviyesinde çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, Ultra Durable III tasarımını temel alıyor ve yüksek kaliteli komponentlerle geliyor. Bu noktada anakartın diğer özelliklerine devam etmeden önce AMD'nin A75 çipsetini masaya yatırmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Fusion L1ano işlemcileri için hazırlanan yeni yonga setinin çok önemli bir özelliği bulunuyor zira bu çipset endüstride ilk defa USB 3.0 teknolojisi için doğal destek getiriyor ve bu sayede üçüncü parti kontrolcülere gerek kalmadan dört adet USB 3.0 portu kullanılabiliyor ki bu üreticiler açısından ciddi maliyet avantajı demek zira NEC/Renesas tarafından sağlanan USB 3.0 kontrolcüsünün birim maliyetinin 4-7 dolar arasında olduğu bilinmekte. Güç tüketim değeri 7.8 Watt olarak açıklanan yeni yonga seti, 4 adet USB 3.0 portuna ek olarak 12 adet USB 2.0 portunu da bünyesinde barındırıyor. Farklı RAID kurulumlarına olanak tanıyan çipset, işlemciye entegre grafik birimi için Dual GPU desteği de getiriyor.

Gigabyte'ın A75-UD4H modeline dönecek olursak, tasarım anlamında mütevazi bir görünüm sergilediğini görüyoruz. Yani Gigabyte'ın A75 çipsetini kullanan daha üst seviye bazı modeller sunması da beklenebilir. İki adet PCIe x16 slotuna, üç adet PCIe x1 ve iki adet te PCI slotuna sahip olan anakart, bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımına sahip. İşlemciye entegre grafik birimi için HDMI, DVI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan anakart, Gigabyte'ın USB On/Off özelliğine de sahip. Yani bu sayede sisteminiz kapalı olsa bile USB portları üzerinden uyumlu herhangi bir cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses özelliğine sahip olan kartın fiyatı ise şu an için bilinmiyor.