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Gigabyte'ın Windows 8 işletim sistemli tableti S1082 ufukta göründü

6 yıl
3,1b
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9
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Gigabyte'ın Windows 8 işletim sistemli tableti S1082 ufukta göründü
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Tayvan merkezli donanım üreticisi Gigabyte, Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows 8'i kullanan birbirinden iddialı ürünleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Gigabyte'ın yeni tablet çözümü S1082, bugün itibarıyla ufukta göründü.
270 mm uzunluğunda, 173 mm genişliğinde, 14.94 mm kalınlığında ve 790 gram ile 850 gram arasında değişen ağırlıklarda dizayn edilen S1082'de, işlemci olarak Intel Celeron 847 tercih edilmiş. 32 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen, 1.1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Celeron 847 işlemci, 2 MB L3 ön bellek ve maksimum 17 watt ısıl tasarım gücü değeri sunuyor. Tabletin grafik birimi ise Intel HD 2000.
8 GB'a varan DDR3 RAM desteğine ve 10.1-inç boyutunda - 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip S1082'de, depolama alanı olarak 5400 devir / dakika hızında çalışan 2.5-inç'lik sabit disk (320 GB / 500 GB) ya da 2.5-inç'lik SSD (64 GB / 128 GB / 256 GB) seçenekleri tüketicilere sunulmuş durumda. Yüksek performans, darbelere karşı dayanıklılık, düşük enerji sarfiyatı ve hafiflik gibi kriterlere önem verenler SSD teknolojisinden yana tercih yapacaktır. SSD, yukarıda da belirttiğimiz üzere tabletin ağırlığını doğrudan etkiliyor.
Sesli ve görüntülü iletişim için 1.3 megapiksel çözünürlüğünde web kamera, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı ve Bluetooth 4.0 + LE desteği ile donatılan tabletin sağ yüzüne şarj girişi, D-Sub (VGA) çıkışı, HDMI çıkışı, 3.5G ağı üzerinden internete bağlanabilmek için SIM kart girişi ve USB 2.0 portu yerleştirilmiş. Tabletin sol yüzünde ise SD kart okuyucu, USB 2.0 portu, mikrofon bağlantısı, kulaklık bağlantısı ve gigabit ethernet girişi konumlandırılmış. 
Gigabyte, gördüğümüz kadarıyla S1082 için opsiyonel aksesuarları da unutmamış. Bu aksesuarlara 12 saate varan kullanım süresi imkanı tanıyan geliştirilmiş batarya çözümü, klavye ünitesi ve özel stand ünitesi örnek gösterilebilir. Özel stand ünitesinde optik sürücü (DVD) ile ses sistemi bulunuyor.
Gigabyte S1082'nin, seçilen konfigürasyona göre 599$ ile 799$ arasında değişen fiyatlarla satılması planlanıyor.
Gigabyte'ın Windows 8 işletim sistemli tableti S1082 ufukta göründü
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http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4365#kf Yorum Yaz
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JohnLord 6 yıl en beğenilen
hd 2000 ne la paintmi kullanıcaz sadece ?
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nurettinaz 6 yıl
Gigabyte ta iyice asus olma yolunda ilerliyor ama olmaz canım o ancak bir kere olur.
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_Athelas_ 6 yıl
Arkadaşlar şu anda Türkiye'de satılan win8'li tablet var mı ?
Yoksa ne zaman gelicek bunlar ?
Bilen biri alıntıyla cevaplarsa çok makbüle geçer...
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Illuminn 6 yıl
Bu konuyu açmak yerine konu dışına "Hakkı abi çöpü boşaltıyor" konusu açsaydın daha yararlı olurdu.
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napolyon94 6 yıl
cpu kötü
gpu yok gibi bişey
fiyat fazla
ağırda çok
baya baya da kalın 15 mm!
ama en aşağı 64 gb ssd var
olmamış gigabyte
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oKsyqeN 6 yıl
Celeron ULV işlemciler gerçekten çok güçlüler. Bende Celeron u3600lü netbook var ve masaüstü i5-650den çokta geri kalmıyor. HD2000 fazlasıyla sıkıntı yaratacaktır ama zaten tableti alan internette gezmek ,epostalarını kontrol etmek veya anlık belgelerini görüntülemek için kullanacağı için hd2000 bu noktada sorun teşkil etmeyecektir. Günlük ihtiyaçlar için Celeron 847 fazlasıyla yeterli. Tabi fiyat önemli burada ki 600 dolar bence fazla olmuş.
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$developer; 6 yıl
Cihazın en önemli artısı 790 gram olması, artık spor salonuna verilen paradan kurtulacaksınız.
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|M|N|Ç| 6 yıl
İlk bakışta S1082'i 1082 dolar diye gören sadece ben miyim :P
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bkadem 6 yıl
Gigabyte telefon ve taşınabilir bilgisayar arenasında yıllardır akıllanmadı. Hep eksik bir şeyler bırakıyor.
İşlemci = 1.1 GHZ hızında çalışan çift çekirdekli Celeron
Ekran Kartı = Intel HD 2000
Usb 3.0 yok.
Özelliklerden bu kadar kırpacaksan X86 olarak niye üretiyorsun. RT olarak üretsene. Zaten fiyatta kazık.
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JohnLord 6 yıl en beğenilen
hd 2000 ne la paintmi kullanıcaz sadece ?
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