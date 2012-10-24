Gigabyte'ın Windows 8 işletim sistemli tableti S1082 ufukta göründü

Tayvan merkezli donanım üreticisi Gigabyte, Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows 8'i kullanan birbirinden iddialı ürünleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Gigabyte'ın yeni tablet çözümü S1082, bugün itibarıyla ufukta göründü.



270 mm uzunluğunda, 173 mm genişliğinde, 14.94 mm kalınlığında ve 790 gram ile 850 gram arasında değişen ağırlıklarda dizayn edilen S1082'de, işlemci olarak Intel Celeron 847 tercih edilmiş. 32 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen, 1.1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Celeron 847 işlemci, 2 MB L3 ön bellek ve maksimum 17 watt ısıl tasarım gücü değeri sunuyor. Tabletin grafik birimi ise Intel HD 2000.



8 GB'a varan DDR3 RAM desteğine ve 10.1-inç boyutunda - 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip S1082'de, depolama alanı olarak 5400 devir / dakika hızında çalışan 2.5-inç'lik sabit disk (320 GB / 500 GB) ya da 2.5-inç'lik SSD (64 GB / 128 GB / 256 GB) seçenekleri tüketicilere sunulmuş durumda. Yüksek performans, darbelere karşı dayanıklılık, düşük enerji sarfiyatı ve hafiflik gibi kriterlere önem verenler SSD teknolojisinden yana tercih yapacaktır. SSD, yukarıda da belirttiğimiz üzere tabletin ağırlığını doğrudan etkiliyor.



Sesli ve görüntülü iletişim için 1.3 megapiksel çözünürlüğünde web kamera, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı ve Bluetooth 4.0 + LE desteği ile donatılan tabletin sağ yüzüne şarj girişi, D-Sub (VGA) çıkışı, HDMI çıkışı, 3.5G ağı üzerinden internete bağlanabilmek için SIM kart girişi ve USB 2.0 portu yerleştirilmiş. Tabletin sol yüzünde ise SD kart okuyucu, USB 2.0 portu, mikrofon bağlantısı, kulaklık bağlantısı ve gigabit ethernet girişi konumlandırılmış.

Gigabyte, gördüğümüz kadarıyla S1082 için opsiyonel aksesuarları da unutmamış. Bu aksesuarlara 12 saate varan kullanım süresi imkanı tanıyan geliştirilmiş batarya çözümü, klavye ünitesi ve özel stand ünitesi örnek gösterilebilir. Özel stand ünitesinde optik sürücü (DVD) ile ses sistemi bulunuyor.



Gigabyte S1082'nin, seçilen konfigürasyona göre 599$ ile 799$ arasında değişen fiyatlarla satılması planlanıyor.



http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4365#kf