Gigabyte'ın X79 anakartları Bluetooth 4.0 ve 802.11n WiFi desteği ile geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel tarafından Kasım ayının ortalarına doğru gerçekleştirilecek LGA2011 platform lansmanı için anakart üreticilerinin gizli planları da ortaya çıkmaya başladı. Gelen son bilgilere göre Gigabyte, LGA2011 platformu kapsamında Core i7-3000 serisi işlemcileri için hazırladığı X79 çipsetli anakartlarında Bluetooth 4.0 ve 802.11n WiFi desteği de sunacak.
Bilindiği üzere bahsi geçen teknolojiler, X79 çipseti tarafından doğal olarak desteklenen özellikler değil. Yeni anakartları için özel bir kart hazırlayan Gigabyte, PCI Express x1 tabanlı kart ile bu desteği verecek. Atheros tarafından geliştirilen iletişim yongasını kullanan anakartın üzerinde iki adet anten girişi bulunuyor ve 150Mbps seviyesinde hız sunulduğu bildiriliyor.
Gelen bilgilere göre Gigabyte, X79-UD5, X79-UD7 ve G1.Assassin 2 yani X79 çipsetli üst seviye anakartlarında, yeni iletişim kartına da yer verecek. Şirketin daha alt segmentlerde yer alan modeller için nasıl bir strateji geliştireceği hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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LG Optimus Black modelinde doğuştan mevcut.
3-4 ay içinde bir tane z68 serisi anakart alacağım
ancak bu x79 lar hiç içime sinmedi
katılıyorum , ilk olarak hız aşırtmacılar alır sonra üretimi belirli bir noktaya taşıdıktan sonra fiyat indirimine gidilir son kullanıcının eline cazip fiyattan 1 yıl sonra geçer şahsen 2. nesil çıkacak 2011 soket işlemcilerin çıkma ihtimali varsa onları bekleyin derim sonra pişman olursunuz henüz çok yeni bir teknoloji
Hız aşırtmacılar ilgi gösterebilir.Ama fiyat indirimi zor bence i7 990x ten anlayabiliriz bunu da çıkalı kaç yıl oldu hala 2500 liraya satılıyor.Zaten Vatanda direk kaldırmışlar 990 ı.Ama teknobiyotikte var.Bu arada işlemcilerin tdp si 130w.Anakartlarda da ram slotlarından mofset soğutucuları için yer kalmamış.Asus rampage 4 ün incelemsine baktığımızda anca oc iyi olabilir diyebiliriz.Yabancı forumlardan okuduğuma göre en ucuz model Asrock un x79 anakartıymış onun için de 250 dolar deniyor.Bir de işlemcilerin içinden stock fan çıkmayacagı hakkında bir dedikodu var onu da bilemeyiz artık
Biraz zor gibi.
X58 Anakart'lar çıkalı ne kadar oldu ama fiyatları halâ pahalı.
Her malın bir alıcısı var.Parası olan düşünsün.Kaç tane ev kullanıcısı gidip bu anakartla buna uygun işlemci alacak.
Sonrada uzak duracaksın kardeşim...
saygılar.
Allah ım sana geliyorum. tabii i920 lerde 999 doalrdan piyasaya girmişti de hemen kapmıştım mağlum o zaman top modeller 5000 dolardan gidiyordu. ALlah aşkına az düşünün öyle yorum yapın.
cpu-world.com/...
@Furious 3 model geleceği açıklanmıştı zaten fiyatlarıda belli oldu.İ7 3820 için yurt dışı $300 deniyor ama bulldozer fx8150 için de $225 denmişti ama $280+kdv vatanda şu anda fiyatı
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