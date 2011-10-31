Gigabyte'ın X79 anakartları Bluetooth 4.0 ve 802.11n WiFi desteği ile geliyor

Intel tarafından Kasım ayının ortalarına doğru gerçekleştirilecek LGA2011 platform lansmanı için anakart üreticilerinin gizli planları da ortaya çıkmaya başladı. Gelen son bilgilere göre Gigabyte, LGA2011 platformu kapsamında Core i7-3000 serisi işlemcileri için hazırladığı X79 çipsetli anakartlarında Bluetooth 4.0 ve 802.11n WiFi desteği de sunacak.

Bilindiği üzere bahsi geçen teknolojiler, X79 çipseti tarafından doğal olarak desteklenen özellikler değil. Yeni anakartları için özel bir kart hazırlayan Gigabyte, PCI Express x1 tabanlı kart ile bu desteği verecek. Atheros tarafından geliştirilen iletişim yongasını kullanan anakartın üzerinde iki adet anten girişi bulunuyor ve 150Mbps seviyesinde hız sunulduğu bildiriliyor.

Gelen bilgilere göre Gigabyte, X79-UD5, X79-UD7 ve G1.Assassin 2 yani X79 çipsetli üst seviye anakartlarında, yeni iletişim kartına da yer verecek. Şirketin daha alt segmentlerde yer alan modeller için nasıl bir strateji geliştireceği hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.