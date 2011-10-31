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Gigabyte'ın X79 anakartları Bluetooth 4.0 ve 802.11n WiFi desteği ile geliyor

7 yıl
22b
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23
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel tarafından Kasım ayının ortalarına doğru gerçekleştirilecek LGA2011 platform lansmanı için anakart üreticilerinin gizli planları da ortaya çıkmaya başladı. Gelen son bilgilere göre Gigabyte, LGA2011 platformu kapsamında Core i7-3000 serisi işlemcileri için hazırladığı X79 çipsetli anakartlarında Bluetooth 4.0 ve 802.11n WiFi desteği de sunacak.
Bilindiği üzere bahsi geçen teknolojiler, X79 çipseti tarafından doğal olarak desteklenen özellikler değil. Yeni anakartları için özel bir kart hazırlayan Gigabyte, PCI Express x1 tabanlı kart ile bu desteği verecek. Atheros tarafından geliştirilen iletişim yongasını kullanan anakartın üzerinde iki adet anten girişi bulunuyor ve 150Mbps seviyesinde hız sunulduğu bildiriliyor.
Gelen bilgilere göre Gigabyte, X79-UD5, X79-UD7 ve G1.Assassin 2 yani X79  çipsetli üst seviye anakartlarında, yeni iletişim kartına da yer verecek. Şirketin daha alt segmentlerde yer alan modeller için nasıl bir strateji geliştireceği hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor. 

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cagataykoroglu 7 yıl en beğenilen
O kadar uçuk rakamlardan bahsediliyor ki tam altın vermeleri lazım.
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interwap 7 yıl
fatihcanery
wifi-direct teknolojisi blututu öldürecek,şimdilik samsung s2de mevcut.yaygınlaştığırdığı taktirde dosya transferi çocuk oyuncağı olacak..

LG Optimus Black modelinde doğuştan mevcut.
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michael scofield77 7 yıl
z68 varken bana bunu almam için bir tane neden gösterin ?
3-4 ay içinde bir tane z68 serisi anakart alacağım
ancak bu x79 lar hiç içime sinmedi
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dreamblue35 7 yıl
knnkpln
mrtsr35 X79 u alıpta ev kullanıcısına sunmak parayı sokağa atmaktır.2600k nın nesi eksik
Her malın bir alıcısı var.Parası olan düşünsün.Kaç tane ev kullanıcısı gidip bu anakartla buna uygun işlemci alacak.

katılıyorum , ilk olarak hız aşırtmacılar alır sonra üretimi belirli bir noktaya taşıdıktan sonra fiyat indirimine gidilir son kullanıcının eline cazip fiyattan 1 yıl sonra geçer şahsen 2. nesil çıkacak 2011 soket işlemcilerin çıkma ihtimali varsa onları bekleyin derim sonra pişman olursunuz henüz çok yeni bir teknoloji
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mrtsr35 7 yıl dreamblue35
dreamblue35

knnkpln

mrtsr35 X79 u alıpta ev kullanıcısına sunmak parayı sokağa atmaktır.2600k nın nesi eksik
Her malın bir alıcısı var.Parası olan düşünsün.Kaç tane ev kullanıcısı gidip bu anakartla buna uygun işlemci alacak.


katılıyorum , ilk olarak hız aşırtmacılar alır sonra üretimi belirli bir noktaya taşıdıktan sonra fiyat indirimine gidilir son kullanıcının eline cazip fiyattan 1 yıl sonra geçer şahsen 2. nesil çıkacak 2011 soket işlemcilerin çıkma ihtimali varsa onları bekleyin derim sonra pişman olursunuz henüz çok yeni bir teknoloji

Hız aşırtmacılar ilgi gösterebilir.Ama fiyat indirimi zor bence i7 990x ten anlayabiliriz bunu da çıkalı kaç yıl oldu hala 2500 liraya satılıyor.Zaten Vatanda direk kaldırmışlar 990 ı.Ama teknobiyotikte var.Bu arada işlemcilerin tdp si 130w.Anakartlarda da ram slotlarından mofset soğutucuları için yer kalmamış.Asus rampage 4 ün incelemsine baktığımızda anca oc iyi olabilir diyebiliriz.Yabancı forumlardan okuduğuma göre en ucuz model Asrock un x79 anakartıymış onun için de 250 dolar deniyor.Bir de işlemcilerin içinden stock fan çıkmayacagı hakkında bir dedikodu var onu da bilemeyiz artık
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alpa07 7 yıl
Anakarta entegre olması lazım.Ayrı olmamış
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erci501 7 yıl
Evdeki pc mi degistirene kadar fiyatlar zaten ucuzlar.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl erci501
erci501

Evdeki pc mi degistirene kadar fiyatlar zaten ucuzlar.

Biraz zor gibi.

X58 Anakart'lar çıkalı ne kadar oldu ama fiyatları halâ pahalı.
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knnkpln 7 yıl
mrtsr35
X79 u alıpta ev kullanıcısına sunmak parayı sokağa atmaktır.2600k nın nesi eksik

Her malın bir alıcısı var.Parası olan düşünsün.Kaç tane ev kullanıcısı gidip bu anakartla buna uygun işlemci alacak.
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nirvanha 7 yıl
İşin içinde Atheros varsa durup bir düşüneceksin!
Sonrada uzak duracaksın kardeşim...
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PROOF# 7 yıl nirvanha
nirvanha

İşin içinde Atheros varsa durup bir düşüneceksin!
Sonrada uzak duracaksın kardeşim...

saygılar.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
bu pci kartının bi benzeri yokmu ya ?
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cagataykoroglu 7 yıl
mrtsr35
Anakartı geçtim onlar zaten yüksek gelmesi kesin.Benim tahminim yeni Sandy bridge-E işlemcilerin fiyatı 1500 lira civarında olur.Birde X79 anakartlar LGA 2011 soket kullanıyor yani bu anakartlara 1500 lira civarında bir de işlemci parası verileceği anlamına geliyor.Bu anakarta 2500k ya da 2600k takılamıyor yani soket farkından dolayı.Anakart+İşlemci de 2500lira olur yani

Allah ım sana geliyorum. tabii i920 lerde 999 doalrdan piyasaya girmişti de hemen kapmıştım mağlum o zaman top modeller 5000 dolardan gidiyordu. ALlah aşkına az düşünün öyle yorum yapın.
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mrtsr35 7 yıl
Gelecek olan modeller zaten açıklandı şu anda 3 tane model var 3960x 3930x ve 3820.3960x in şu anki 990x ten %15 ile 20 arasında daha hızlı olacagı da intel tarafından açıklandı.Şu anda i7 990x 2500 lira 980 de 1500 liraya hala satılıyor.Anca i7 3820 800 900 lira civarında alınır.Diğer iki işlemci yine 2500 ile 1500 den aşağıya gelmiyor Türkiye ye.Bu arada yurt dışı fiyatları zaten belli oldu bundan sonra bilmediğin konulara atlamazsın


cpu-world.com/...

@Furious 3 model geleceği açıklanmıştı zaten fiyatlarıda belli oldu.İ7 3820 için yurt dışı $300 deniyor ama bulldozer fx8150 için de $225 denmişti ama $280+kdv vatanda şu anda fiyatı

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fatihcanery 7 yıl
wifi-direct teknolojisi blututu öldürecek,şimdilik samsung s2de mevcut.yaygınlaştığırdığı taktirde dosya transferi çocuk oyuncağı olacak..
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mrtsr35 7 yıl
X79 u alıpta ev kullanıcısına sunmak parayı sokağa atmaktır.2600k nın nesi eksik
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karaköy_soğancısı 7 yıl
z68 varken değmez :)
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