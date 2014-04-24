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Gigabyte'ın mini bilgisayarı Brix'e ekran kartı takviyesi geldi

5 yıl
10,1b
1
24
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın mini bilgisayarı Brix'e ekran kartı takviyesi geldi
Gigabyte yüksek performanslı mini bilgisayar modeli Brix'i güncelliyor. Yapısal özellikleriyle Valve'in Steam Machine çalışmalarında da kullanılan Brix'in en güçlü versiyonu, Intel'in dört çekirdekli Core i7 işlemcisinden ve kendisine özel dahili belleği bulunan Intel Iris Pro 5200 entegre grafik biriminden güç alıyordu. Bu donanımla bile boyundan büyük işler yapabilen minik sistem, oyunculara yönelik bir güncelleme ile grafik tarafında daha fazlasını sunabilecek. Las Vegas'ta düzenlenen özel bir etkinlikte Gigabyte, tasarım anlamında Nvidia'dan izler taşıyan ve donanım tarafında da GeForce GTX 760 ekran kartını kullanan yeni modelini tanıttı.
Elde edilen bilgilere göre yeni Brix sistemi, Intel'in Core i5-4200H işlemcisinden gücünü alıyor. 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Haswell mimarisini kullanan işlemci, çift çekirdekli olup 2.8GHz hızında çalışıyor ve Turbo ile 3.4GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. Ekran kartı tarafında ise, tercih edilen GeForce GTX 760, Nvidia'nın Kepler mimarisinden gücünü alıyor. 1152 adet CUDA çekirdeği ile güçlendirilen kart, 980MHz GPU hızında çalışıyor ve TDP yani ısıl tasarım gücü değeri de 170 Watt. Bu donanımlar ile tüm kasanın güç tüketim değerinin yük durumuna göre 100 Watt ila 220 Watt arasında olması beklenen sistemde ayrıca iki adet SO-DIMM bellek slotu bulunuyor. Son derece küçük bir sistemden bahsettiğimiz için, bu noktada kullanılacak DDR3 bellek modülleri de dizüstü bilgisayarlardaki gibi küçük profilli oluyor.
2.5-inç boyutundakilere ek olarak mSATA arabirimini kullanan SSD sürücülerle de çalışabilen yeni Brix sistem, 802.11ac ve Bluetooth 4.0 gibi kablosuz iletişim teknolojilerine de destek veriyor. Çevrebileşenlerin bağlanabilmesi adına dört adet USB .3.0 konnektörü ile desteklenen sistem, görüntü aktarımı içinse iki adet HDMI ile birlikte bir adet mini DisplayPort konnektörünü kullandırabiliyor.  İşlemci tarafında çift çekirdekli ama yüksek frekanslı bir modele sahip olan sistem, masaüstü sistemler için orta segmentte yer alan GeForce GTX 760 ekran kartı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Bu noktada sistem genel güç ihtiyacının, bu boyutta bir bilgisayar için sınırların üzerinde olacağı dolayısıyla ekran kartı tericihinin GeForce GTX 760'ın daha düşük donanımlı mobil versiyonundan yana olabileceği söylense de durum henüz netleşmiş değil.
Mayıs ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenen Gigabyte Brix GeForce Edition için şu aşamada herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor. Gigabyte'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, aynı sistemin dört çekirdekli Core i7 işlemciye sahip versiyonunu görmemiz de olası. Bu donanımlarla sınıfındaki en güçlü bilgisayar iddiasını taşıması da beklenen sistem, sadece oyun değil medya pc gibi farklı kullanım senaryoları için de uyumlu bir profil sergiliyor. 


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oKsyqeN 5 yıl en beğenilen
Zamanında GTX460 1GB'yi ATX kasama zor sığdırmıştım. Şimdi bu kutu benim kasadan daha mı güçlü ? :(
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nepasvior 5 yıl
böyle bilgisayar üreteceğine bize o boyutta anakart üret biz de yapalım mini pc mizi
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DH Misafiri 5 yıl
Bir cihazın halihazırda piyasaya kök salmış oyun konsollarına rakip olabilmesi için öncelikle exclusive oyunlarının olması gereklidir. Tabii ki bu cihaz multi platform oyunları konsollardan çok daha iyi oynatacaktır lakin bunun aslında bir mini pc olduğunu unutup ''PS4 killer'' demek, Valve'dan exclusive oyun yapmasını beklemek amiyane tabirle fikir saçmalamaktır.
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DH Misafiri 5 yıl
@etyemez
Zeki Müren'de bizi görecek mi?
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Kurt Knispel 5 yıl
PC ve bileşenlerin küçülmesi normal. Sadece oyuncu gözü ile bakmayın. Bir çok alanda buna ihtiyaç var. Mesela NASA'nın günümüz kasalarına yaptığı etki çok mühim. AY araştırma programları için uzaya gidecek araçlarında daha ufak bir kasa oluşturmak için kendi ekipleri 2.5 sene çalıştı yaklaşık olarak.
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El_domingo 5 yıl
aslında tv kartını takabilicek bi slotuda varsa ve sessizliğide saglıyorsa..dort dortluk olur tabi fiyaı abrtamamak sartıyla..:D
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Darklord Sauron 5 yıl
gtx 760 eğer pc versiyonuyla olmayacaksa çok yanlış bir tercih olur. mobil versiyon kullanılacaksa gtx 860m kullanılabilirdi; bu da pc'deki gtx 750 ti'in aynısı oluyor ve 60 watt güç tüketiyor. ayrıca bir kaç ay daha bekleyip maxwell tabanlı gtx 8xx serisi bir gpu tercih edilse muhtemel problemler en aza inmiş olurdu.
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px 5 yıl
10 yıl sonra atx kasa kullanmayacağız
20 yıl sonrada mini atx kullanmayacağız
25 yıl sonra en büyük bilgisayar su an ki mini bilgisayar olacak
tam böyle olmayabilir ; bu söylem 20 yıl önce de vardı, değişiklik olmadı.
sorun işlemci veya sistemde değil ekran kartlarında , daha güçlü yapabilmek için hepsi giderek büyüyor , bu gidişat değişmezse fark olmaz ( 20 yıl önceki kartlar daha ufaktı)
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etyemez 5 yıl
10 yıl sonra atx kasa kullanmayacağız
20 yıl sonrada mini atx kullanmayacağız
25 yıl sonra en büyük bilgisayar su an ki mini bilgisayar olacak
ekran kartların boyutları ram buyuklugunde olacak
ramlarin boyutları ise micro sd kart buyuklugunde olacak
5w ile bf4 oynayabileceğiz
oyle 1000w psu lara ihtiyac olmayacak cep telefonu sarj aleti ile pcler calısacak
donanım cok ucuz olacak bilgisayarlar yazılım alana bedava satılacak
yazılımlar donanımlardan daha pahalı olacak
işletim sistemi alana pc bedava olacak
1 Yanıt Yanıtla
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Neyinkafasi 5 yıl etyemez
etyemez
10 yıl sonra atx kasa kullanmayacağız
20 yıl sonrada mini atx kullanmayacağız
25 yıl sonra en büyük bilgisayar su an ki mini bilgisayar olacak
ekran kartların boyutları ram buyuklugunde olacak
ramlarin boyutları ise micro sd kart buyuklugunde olacak
5w ile bf4 oynayabileceğiz
oyle 1000w psu lara ihtiyac olmayacak cep telefonu sarj aleti ile pcler calısacak
donanım cok ucuz olacak bilgisayarlar yazılım alana bedava satılacak
yazılımlar donanımlardan daha pahalı olacak
işletim sistemi alana pc bedava olacak

Şuanki üretim teknolojisi bile 20 nm iken bu büyüklükteler.

Neye dayanarak söylüyorsun?evet sallıyorsun.yahu teknoloji gelişecek dedikte okadarda değil.mimarinin standartları belli.
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mementopolis 5 yıl
kac para kac ? D;

mobil dünyasi yüzünden kasalarin da artik kücük görünme cabalari.
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muratai 5 yıl
Niye 750ti yok maxwell daha iyi olurdu kepler i kime kaktircaklar yazik...
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