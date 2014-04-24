Gigabyte'ın mini bilgisayarı Brix'e ekran kartı takviyesi geldi

Gigabyte yüksek performanslı mini bilgisayar modeli Brix'i güncelliyor. Yapısal özellikleriyle Valve'in Steam Machine çalışmalarında da kullanılan Brix'in en güçlü versiyonu, Intel'in dört çekirdekli Core i7 işlemcisinden ve kendisine özel dahili belleği bulunan Intel Iris Pro 5200 entegre grafik biriminden güç alıyordu. Bu donanımla bile boyundan büyük işler yapabilen minik sistem, oyunculara yönelik bir güncelleme ile grafik tarafında daha fazlasını sunabilecek. Las Vegas'ta düzenlenen özel bir etkinlikte Gigabyte, tasarım anlamında Nvidia'dan izler taşıyan ve donanım tarafında da GeForce GTX 760 ekran kartını kullanan yeni modelini tanıttı.

Elde edilen bilgilere göre yeni Brix sistemi, Intel'in Core i5-4200H işlemcisinden gücünü alıyor. 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Haswell mimarisini kullanan işlemci, çift çekirdekli olup 2.8GHz hızında çalışıyor ve Turbo ile 3.4GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. Ekran kartı tarafında ise, tercih edilen GeForce GTX 760, Nvidia'nın Kepler mimarisinden gücünü alıyor. 1152 adet CUDA çekirdeği ile güçlendirilen kart, 980MHz GPU hızında çalışıyor ve TDP yani ısıl tasarım gücü değeri de 170 Watt. Bu donanımlar ile tüm kasanın güç tüketim değerinin yük durumuna göre 100 Watt ila 220 Watt arasında olması beklenen sistemde ayrıca iki adet SO-DIMM bellek slotu bulunuyor. Son derece küçük bir sistemden bahsettiğimiz için, bu noktada kullanılacak DDR3 bellek modülleri de dizüstü bilgisayarlardaki gibi küçük profilli oluyor.

2.5-inç boyutundakilere ek olarak mSATA arabirimini kullanan SSD sürücülerle de çalışabilen yeni Brix sistem, 802.11ac ve Bluetooth 4.0 gibi kablosuz iletişim teknolojilerine de destek veriyor. Çevrebileşenlerin bağlanabilmesi adına dört adet USB .3.0 konnektörü ile desteklenen sistem, görüntü aktarımı içinse iki adet HDMI ile birlikte bir adet mini DisplayPort konnektörünü kullandırabiliyor. İşlemci tarafında çift çekirdekli ama yüksek frekanslı bir modele sahip olan sistem, masaüstü sistemler için orta segmentte yer alan GeForce GTX 760 ekran kartı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Bu noktada sistem genel güç ihtiyacının, bu boyutta bir bilgisayar için sınırların üzerinde olacağı dolayısıyla ekran kartı tericihinin GeForce GTX 760'ın daha düşük donanımlı mobil versiyonundan yana olabileceği söylense de durum henüz netleşmiş değil.

Mayıs ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenen Gigabyte Brix GeForce Edition için şu aşamada herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor. Gigabyte'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, aynı sistemin dört çekirdekli Core i7 işlemciye sahip versiyonunu görmemiz de olası. Bu donanımlarla sınıfındaki en güçlü bilgisayar iddiasını taşıması da beklenen sistem, sadece oyun değil medya pc gibi farklı kullanım senaryoları için de uyumlu bir profil sergiliyor.



