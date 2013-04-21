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Gigabyte'ın yeni nesil üst seviye anakartı Z87 G1.Killer detaylanıyor

6 yıl
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11
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın yeni nesil üst seviye anakartı Z87 G1.Killer detaylanıyor
Intel'in yeni nesil Haswell işlemcileri için hazırlık çalışmalarını sürdüren Gigabyte, Haziran ayında pazara sunacağı yeni nesil G1.Killer anakart modeli için ilk tanıtımını yaptı. Intel'in Z87 çipsetini kullanan ve LGA1150 soket yapısındaki Haswell işlemcilerine destek sunan anakart, oyun, performans ve  hız aşırtma tutkunlarına yönelik özelliklerle geliyor.
Resmi lansmanı henüz yapılmayan ancak ortaya çıkan görüntüler itibariyle bazı detayları netlik kazanan Z87 çipsetli G1.Killer, hibrit soğutma sistemine sahip. Daha önce çeşitli anakart üreticileri tarafından kullanılan bu soğutma tipi sayesinde anakartın işlemci etrafındaki VRM bölgesi, hava soğutmaya ek olarak dilendiği takdirde sıvı soğutma ile de serinletilebilecek. Su soğutma kiti sahibi olan kullanıcılar, anakartın soğutucusu üzerinde yer alan kanalları kullanarak hortum bağlantısını kolayca gerçekleştirebilecekler.
Ultra Durable teknolojisine yönelik detayları bünyesinde barındıran anakarta, bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre kart, yüksek kapasiteli ferit boğumlar ve IR3550 PowIRstage devresi gibi kullanım ömrünü arttıran üst seviye bileşenlerle güçlendirilmiş durumda. Creative'in SoundCore 3D ses işlemcisi ve Killer Network ağ işlemcisine sahip olan anakart, 16 fazlı VRM tasarımına sahip. Hız aşırtma ile 3200MHz'e kadar bellek desteği sunacak olan anakart, işlemciye entegre grafik biriminden görüntü aktarımı içn HDMI ve DisplayPort konnektörlerini de ana bağlantı panelinde tutmakta.
Gigabyte tarafından Intel Haswell lansmanına takiben pazara sunulacak olan anakartın fiyatı ise şu an için bilinmiyor. Z87 tabanlı G1.Killer, Gigabyte'ın tek üst seviye modeli olmayacak. Intel Haswell için G1 serisine farklı modellerin eklenmesi ayrıca Z87-UD modelinin de Tayvanlı üretici tarafından zaman içerisinde lanse edilmesi bekleniyor. 
Gigabyte'ın yeni nesil üst seviye anakartı Z87 G1.Killer detaylanıyor

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erkanberk 6 yıl
Asus ile yarışan hatta başa baş olan bi marka. Bana kalırsa gigabyte daha yenilikçi
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LightningRaven 6 yıl
ASUS ALIR
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OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: raSe34
Muhtemelen 1000 tl gibi bir fiyatla gelir

Beklentileri yükseltin ki 1000 TL fiyatla gelsin...
Sana laf atmaya çalışmıyorum ama gerçekten de biz sürekli yüksek fiyatlar bekledikçe fiyatlar artıyor. Bu kartın Z77 olanının fiyatı bizde 360 liraydı ve onda da yine aynı şekilde özel ses kartı ve yine benzer özellikler vardı. Haa, bu biraz daha yüksek özelliklere sahip. Ama bence 650 lira bu kart için çok normal bir fiyat. Zira ben Haswell düşünmeden önce Z77 ile 3570K mı alsam diye düşünürken çok iyi araştırmıştım ve 600-700 liraya hangi kartların olduğunu çok çok iyi gördüm. Hatta bir arkadaşıma Z77 Maximus V Gene aldırmıştım ki kart çok da iyi bir kart ve fiyatı da 460 lira...
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Beklentilerin yükseldiği için değil, o fiyatlara millet alıyor ondan sebep devam ediyorlar şişmiş fiyatlara.

TITAN a bakın, kaç paraya satılıyor ama forumda ne kadar kişi aldı. Almasalar zaten bu fiyatlarla arz etmez üreticiler. Almasaları forumdakileri kastetmiyorum, dünya genelinde yani.
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WarSaw 6 yıl
bitti 400-600-800-1000tl ye satılan anakart devirleri. x86 yı zor günler bekliyor artık.
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Güzel kartlar geliyor Z87 çipsetlerde, ama lakin bu üst düzey kartlar öyle 600 Lira falan olmaz daha yüksek olur.
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raSe34 6 yıl
V4LKyR
Özelleştirilmiş LAN ve ses yongaları... Mükemmel bir olay bence. ALC889 ve RTL8111E koyulup geçiştirilmemiş. Tabi ki bu demek değildir ki ALC889 ve RTL8111E dandik yongalar ama kim bilir şu anakartta kullanılanların vereceği kullanıcı deneyimi nispeten nasıldır. 16 fazlı VRM tasarımı ile güç yönetiminde yüksek kararlılık da cabası. Tek eksiği muhtemelen 600+ TL olacak olan fiyatı. :(

boyle bir kart muhtemelen maxsimus rakibi olacaktır. Ve dediğiniz gibi keşke 600 tl civarı gelse. Muhtemelen 1000 tl gibi bir fiyatla gelir
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V4LKyR 6 yıl
Özelleştirilmiş LAN ve ses yongaları... Mükemmel bir olay bence. ALC889 ve RTL8111E koyulup geçiştirilmemiş. Tabi ki bu demek değildir ki ALC889 ve RTL8111E dandik yongalar ama kim bilir şu anakartta kullanılanların vereceği kullanıcı deneyimi nispeten nasıldır. 16 fazlı VRM tasarımı ile güç yönetiminde yüksek kararlılık da cabası. Tek eksiği muhtemelen 600+ TL olacak olan fiyatı. :(
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R-10 6 yıl
gigabyte bu işi çok iyi yapıyor
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