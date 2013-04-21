Gigabyte'ın yeni nesil üst seviye anakartı Z87 G1.Killer detaylanıyor

Intel'in yeni nesil Haswell işlemcileri için hazırlık çalışmalarını sürdüren Gigabyte, Haziran ayında pazara sunacağı yeni nesil G1.Killer anakart modeli için ilk tanıtımını yaptı. Intel'in Z87 çipsetini kullanan ve LGA1150 soket yapısındaki Haswell işlemcilerine destek sunan anakart, oyun, performans ve hız aşırtma tutkunlarına yönelik özelliklerle geliyor.

Resmi lansmanı henüz yapılmayan ancak ortaya çıkan görüntüler itibariyle bazı detayları netlik kazanan Z87 çipsetli G1.Killer, hibrit soğutma sistemine sahip. Daha önce çeşitli anakart üreticileri tarafından kullanılan bu soğutma tipi sayesinde anakartın işlemci etrafındaki VRM bölgesi, hava soğutmaya ek olarak dilendiği takdirde sıvı soğutma ile de serinletilebilecek. Su soğutma kiti sahibi olan kullanıcılar, anakartın soğutucusu üzerinde yer alan kanalları kullanarak hortum bağlantısını kolayca gerçekleştirebilecekler.

Ultra Durable teknolojisine yönelik detayları bünyesinde barındıran anakarta, bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre kart, yüksek kapasiteli ferit boğumlar ve IR3550 PowIRstage devresi gibi kullanım ömrünü arttıran üst seviye bileşenlerle güçlendirilmiş durumda. Creative'in SoundCore 3D ses işlemcisi ve Killer Network ağ işlemcisine sahip olan anakart, 16 fazlı VRM tasarımına sahip. Hız aşırtma ile 3200MHz'e kadar bellek desteği sunacak olan anakart, işlemciye entegre grafik biriminden görüntü aktarımı içn HDMI ve DisplayPort konnektörlerini de ana bağlantı panelinde tutmakta.

Gigabyte tarafından Intel Haswell lansmanına takiben pazara sunulacak olan anakartın fiyatı ise şu an için bilinmiyor. Z87 tabanlı G1.Killer, Gigabyte'ın tek üst seviye modeli olmayacak. Intel Haswell için G1 serisine farklı modellerin eklenmesi ayrıca Z87-UD modelinin de Tayvanlı üretici tarafından zaman içerisinde lanse edilmesi bekleniyor.