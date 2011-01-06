Gigabyte'tan "Hız Aşırtma Turuncusu" renginde özel tasarımlı anakart

G1-Killer serisi altında hazırladığı oyunculara özel anakart modellerini tanıtan Gigabyte'ın bir sürprizi daha bulunuyor! Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de basın toplantısı düzenleyen firma, hız aşırtma tutkunları ve yüksek performans meraklıları için "OC Orange yani Hız Aşırtma Turuncusu" renginde çok özel bir anakart modeli hazırladığını açıkladı.

Gigabyte adına çalışan dünyaca ünlü hız aşırtma profesyoneli Hicookie'nin katkılarıyla hazırlanan anakart, görselden de anlaşılabileceği üzere 6 adet DIMM slotuna sahip yani Intel'in X58 platformunu temel alması kuvvetle muhtemel. Sıvı Azot bloklarının rahat kullanımı için CPU soketinin etrafını özellikle temiz bıraktığını belirten Gigabyte, yeni anakartıyla çok iddialı olduğunu söyledi ancak detaylar hakkında fazla bilgi vermedi. Üzerinde dört adet PCIe x16 slotu bulunan anakart, yüksek kaliteli bileşenlere de ev sahipliği yapıyor.

Rekor kırmak isteyen profesyonel hız aşırtmacılar ve en iyisini isteyen yüksek performans tutkunlarını hedef alacağı belirtilen anakarta ilişkin daha fazla detayın Cebit fuarında açıklanması bekleniyor.