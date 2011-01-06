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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte'tan "Hız Aşırtma Turuncusu" renginde özel tasarımlı anakart

8 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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G1-Killer serisi altında hazırladığı oyunculara özel anakart modellerini tanıtan Gigabyte'ın bir sürprizi daha bulunuyor! Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de basın toplantısı düzenleyen firma, hız aşırtma tutkunları ve yüksek performans meraklıları için "OC Orange yani Hız Aşırtma Turuncusu" renginde çok özel bir anakart modeli hazırladığını açıkladı.

Gigabyte adına çalışan dünyaca ünlü hız aşırtma profesyoneli Hicookie'nin katkılarıyla hazırlanan anakart, görselden de anlaşılabileceği üzere 6 adet DIMM slotuna sahip yani Intel'in X58 platformunu temel alması kuvvetle muhtemel. Sıvı Azot bloklarının rahat kullanımı için CPU soketinin etrafını özellikle temiz bıraktığını belirten Gigabyte, yeni anakartıyla çok iddialı olduğunu söyledi ancak detaylar hakkında fazla bilgi vermedi. Üzerinde dört adet PCIe x16 slotu bulunan anakart, yüksek kaliteli bileşenlere de ev sahipliği yapıyor.

Rekor kırmak isteyen profesyonel hız aşırtmacılar ve en iyisini isteyen yüksek performans tutkunlarını hedef alacağı belirtilen anakarta ilişkin daha fazla detayın Cebit fuarında açıklanması bekleniyor.


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Ercangvn 8 yıl
Mavi iyiydi ya :D
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dellino 8 yıl
Gigabyte DFI dan alıntı yapmış.



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ReDComrade 8 yıl
hiçbirinin tasarımı ud7 ninkine yaklaşamaz sade ve şık
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Tolgá 8 yıl
Giganın evgadan farkı ne.yürü giga yardır giga.ben gigabytedan sr2 gibi bir anakart bekliyorum
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OverClocK1ng 8 yıl
Teknolojiye katılan yeni tâbir:
Kar Beyazı, Kan Kırmızı, Çimen Yeşili, Civciv Sarısı, Patlıcan Moru, Çingene Pembesi
Hız Aşırtma Turuncusu... :))
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xdorukx 8 yıl
ÇOk gösterişli.
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No Way Out 8 yıl
Profosyonel overclocker'ların isteği üzerine dizayn edildiyse, overclock potansiyeli aşırı yüksek olur zaten şu an 980X rekoru UD9'dadır. Fakat nb soğutucusu çok yüksek çoğu soğutucunun takılmasını engelleyecektir.
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