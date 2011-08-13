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Gigabyte'tan Mini-ITX formunda yeni anakart; H61N-USB3

7 yıl
12,6b
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23
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyuncular için hazırladığı G1.Sniper 2 isimli anakartını kısa süre içerisinde satışa sunması beklenen Gigabyte, medya bilgisayarları için hazırladığı Mini-ITX formundaki yeni anakart modeli H61N-USB3'ü duyurdu. Kompakt yapısıyla dikkat çeken anakart, Intel'in H61 yonga setini kullanıyor ve LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcilerine destek sunuyor.
Üzerinde iki adet DIMM slotu bulunan ve 16GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, Gigabyte'ın Super4 tasarım anlayışını temel alıyort ve bu sayede çift BIOS, Japonya üretimi yüksek kaliteli katı kapasitörler, düşüj RDS'li MOSFET ve Ultra Durable 2 serisi diğer tasarım/üretim özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.
İşlemci için 4 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart, Sandy Bridge işlemcilerindeki HD 2000 veya HD 3000 entegre grafik birimlerini yeterli bulmayan kullanıcıların harici ekran kartı kullanabilmesi için bir adet PCIe x16 slotuna sahip olan anakart üzerinde entegre grafik biriminden görüntü aktarabilmek için DVI ve VGA konnektörleri de bulunuyor.
Fresco Logic firması tarafından geliştirilen FL1009 kodlu kontrolcü ile iki adet USB 3.0 konnektörünü çalıştıran anakartın diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 5.1 kanal 108 dB HD ses kodeki, optik ve koaksiyel S/PDIF bağlantıları ve dört adet USB 2.0 portu gibi detaylara yer veriliyor. Hong Kong'da satışa sunulan anakartın fiyatı ise 105$.

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DH Misafiri 6 yıl
Soket yemedi esirpsi arada kaynadı Bir zamanlar Amd nin piyasada 4 soketi vardı. Soket 462 (A), 754, 939, 940(sunucu)Sonra 940 ikiye ayrıldı. Socket 940 (sunucu) Socket 940 (Am2) Benzer durum. Şuan Am3-Am3+ gee7işinde yaşanıyor. Eskiden olduğu gibi yine Asus bire7ok anakartında eskiye df6nfck destek veriyor. Asus Am3+ işlemcilerin hangi Am3 soket anakartta e7alışacağını ae7ıkladı. Keza Msi da bire7ok anakartında bios değişikliği ile destek sağlıyor hatta bazılarına bioslar e7ıktı. Fakat diğer fcreticiler destek konusunda isteksiz.Levent Pekcan: Intel bir ara fczerine e7ok şimşek e7ekti.Intel soket değiştirme konusunda resmen paratoner. Her zaman bol bol şimşek e7ekiyor. Lga 775 konusunda intel şuan kafasını duvara vuruyordur. Biz o kadar sfcrede 3 soket e7akartabilirdik diye dfcşfcnfcyorlardır. Ama şimdi acısı e7ıkartacaklar gibi duruyor.Lga 2011 birkae7 ay sonra e7ıkacak ve intel bu alanda kırılması gfce7 bir rekor sahibi olacaktır. Lga 775,1366, 1156,115, Lga 2011 Bu ne rezillik? Bu kadar değişiklik sadece anakart işlemci masrafı e7ıkartmıyor. Ayrı giderler oluyor. Bunlardan biri soğutma. Hem intel hem Amd de stok soğutucular sesli oluyor. Hızaşırtma yapmaya pek mfcsait değiller. Bir sfcrfc para verip aldığınız sfcper soğutucunuz bir anda yeni soket gelmesiyle işe yaramaz oluyor.
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DH Misafiri 7 yıl
LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcilerine destek sunuyor denmiş hala atom işlemciden bahseden arkadaslar dikkat edelim bu anakart atx kasalar için degil Mini-ITX kasaya takılmak icin ,baska arkadas fandan bahsetmiş o fanı zaten bu anakartın takılması gereken kasaya takamazsın amaçlar farklı bence gerçekten cok iyi ama eksikleride var SATA 6Gb/s mesala
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BatlleStar_TR 7 yıl
Medya bilgisayarları için güzel anakart
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chief53 7 yıl
bence çok güzel olmuş
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karayulun 7 yıl


Intel son birkaç yıldır socket yapısını oturtamadı. sürekli değiştiriyor.
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karayulun 7 yıl
bu ülkede böyle sömürücülük varken standart fiyatına ürün satın alamayız. ne alırsan al standart fiyatından en az yüzde 30 daha pahalıya geliyor ürünler kullanıcılara. sebebi kim? iktidar. akaryakıt fiyatlarına bak. yurtdışında aldığın bir ürünü ülkeye sokarken istenilen gümrük vergisinin yüksekliğine bak. bak ta bak. almayalım eketronik ürün. elektrik te kullanmayalım. doğal gazda kullanmayalım. yaşamayalım o zaman. tövbe estafurullah. biz, kapitalizm altında olduğumuz sürece zenginler hariç kimse teknolojiden nasibini alamıyor. ulan, yurtdışında 300 $ olan bir fotoğraf makinası Türkiye'ye gelmiş. peki fiyatı ne kadar? tehmini? 1.100 küsür TL. gerisini düşünün. böyle bir adaletsizlik görülmemiş. Türkiye'nin geçmişinde böylesi de görülmemiştir.
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abdulmusavvir 7 yıl
Anakartın işlemcisi yazılmamış ama intel çip, mini-itx anakartlarda gerçekten Via'dan başka bir çipset yada işlemciye ben de güvenmiyorum, çipset varsa VN1000, yoksa VX900 serisi, işlemcide Via Nano, tecrübeyle sabit,
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pntgrmyk 7 yıl
@Hasanhh

hocam atom degıl kı anakartı yapan ıntelde degıl.

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pntgrmyk 7 yıl
@Hasanhh

hocam atom degıl kı anakartı yapan ıntelde degıl.

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hacı.basat 7 yıl
Bence herkes kendi çöplüğüne, Mini-itx denince Via işlemcili anakartlardan başka anakart tanımam. 1.2ghz'lik Via Nano işlemciden 1.8'Ghzlik intel atom işlemciyle %40 performans farkı yedikten sonra intel daha nasıl atom işlemcili itx anakart çıkarabiliyor anlamıyorum, reklama bu kadar da güvenilir mi?
Kim niye alacak bunları, usb3, sata3, hatta DDR3, atom işlemci olduktan sonra bunlar performanslarını gösterebilir mi? Bu durum 1 galonluk geçide 3 galon su basmaya benziyor. Ne yaparsanız yapın atom işlemciyle o kart 1 galondur. Fiyatı boşuna yükseltmesi de cabası, hem öde hem kullanma, oh ne âla!!!
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Python 7 yıl
Hepsini geçtim 2 tane sata slotu nedir yahu ben raid düzende hdd yapmak istesem sürücüden kısacagım veya sürücü alırsam tek sataya ya ssd yada hdd takacağım bari 4 tane olsaydı 2 tane bu devirde olacak iş değil
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pntgrmyk 7 yıl
gereksız bır kart olmus ozellıkle tasarım ıcler acısı kac yıllık deneyımlerı var ama hala bazı seylerı yapamıyolar pcı ex. Slotu sızce hıc olmusmu ? Fan taksan kesın kapanır o slot. Hıcbısey takamazsın. Ob ekran kartıda gercı boyle bır anakart ıcın yeterlı denebılır ama olmamıs. Genel anlamdada ıslemcı cevresı ıyı konumlandırılamamıs
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