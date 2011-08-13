Gigabyte'tan Mini-ITX formunda yeni anakart; H61N-USB3

Oyuncular için hazırladığı G1.Sniper 2 isimli anakartını kısa süre içerisinde satışa sunması beklenen Gigabyte, medya bilgisayarları için hazırladığı Mini-ITX formundaki yeni anakart modeli H61N-USB3'ü duyurdu. Kompakt yapısıyla dikkat çeken anakart, Intel'in H61 yonga setini kullanıyor ve LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcilerine destek sunuyor.

Üzerinde iki adet DIMM slotu bulunan ve 16GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, Gigabyte'ın Super4 tasarım anlayışını temel alıyort ve bu sayede çift BIOS, Japonya üretimi yüksek kaliteli katı kapasitörler, düşüj RDS'li MOSFET ve Ultra Durable 2 serisi diğer tasarım/üretim özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

İşlemci için 4 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart, Sandy Bridge işlemcilerindeki HD 2000 veya HD 3000 entegre grafik birimlerini yeterli bulmayan kullanıcıların harici ekran kartı kullanabilmesi için bir adet PCIe x16 slotuna sahip olan anakart üzerinde entegre grafik biriminden görüntü aktarabilmek için DVI ve VGA konnektörleri de bulunuyor.

Fresco Logic firması tarafından geliştirilen FL1009 kodlu kontrolcü ile iki adet USB 3.0 konnektörünü çalıştıran anakartın diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 5.1 kanal 108 dB HD ses kodeki, optik ve koaksiyel S/PDIF bağlantıları ve dört adet USB 2.0 portu gibi detaylara yer veriliyor. Hong Kong'da satışa sunulan anakartın fiyatı ise 105$.