Giriş seviyesine Acer Predator Tritron 300 oyuncu dizüstü modeli

Dizüstü bilgisayar segmentinde oyuncu modelleri önemli bir sınıf haline geldi. Güçlü donanımlar istediği için maliyet olarak de belli bir seviyenin üzerinde olan oyuncu dizüstü modellerine herkes erişemiyor. Üreticiler bu sınıfı biraz daha erişilebilir yapmakta kararlı.

Acer Predator Tritron 300 özellikleri ve fiyatı

Acer tarafından IFA 2019 fuarında lanse edilen Predator Tritron 300 oyuncu dizüstü modeli giriş seviyesi olarak tanımlanıyor. 15.6 inçlik IPS ekranında 1366x768 piksel çözünürlük sunan model nispeten ince ve 2.3Kg ağırlığında. Ekranda 144Hz tazeleme hızı mevcut.

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Dokuzuncu nesil Intel Core-i7 işlemci ve Nvidia GeForce GTX 1650 ekran kartı barındıran model 16GB DDR4 bellek ve RAID 0 yapısında iki adede kadar 1TB SSD desteği sunuyor. WiFi 6 ve Ethernet portları yanı sıra aydınlatmalı bir klavye de mevcut.

Acer Predator Tritron 300 oyuncu dizüstü modeli 1300 Avro başlangıç fiyatına sahip. 300Hz tazeleme hızı sunan Acer Predator Triton 500 modeli ise 2700 Avro fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.