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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Giriş seviyesine Acer Predator Tritron 300 oyuncu dizüstü modeli

Oyuncu dizüstü modelleri giriş seviyesine dahi hitap etse üst seviye bir standart dizüstü modelinden pahalı oluyor. Acer Predator Tritron 300 oyuncu dizüstü modeli de bu şekilde.
1 gün
1,7b
2
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dizüstü bilgisayar segmentinde oyuncu modelleri önemli bir sınıf haline geldi. Güçlü donanımlar istediği için maliyet olarak de belli bir seviyenin üzerinde olan oyuncu dizüstü modellerine herkes erişemiyor. Üreticiler bu sınıfı biraz daha erişilebilir yapmakta kararlı.

Acer Predator Tritron 300 özellikleri ve fiyatı

Acer tarafından IFA 2019 fuarında lanse edilen Predator Tritron 300 oyuncu dizüstü modeli giriş seviyesi olarak tanımlanıyor. 15.6 inçlik IPS ekranında 1366x768 piksel çözünürlük sunan model nispeten ince ve 2.3Kg ağırlığında. Ekranda 144Hz tazeleme hızı mevcut.

Ayrıca Bkz. "USB 4.0 standardı resmen duyuruldu"

Dokuzuncu nesil Intel Core-i7 işlemci ve Nvidia GeForce GTX 1650 ekran kartı barındıran model 16GB DDR4 bellek ve RAID 0 yapısında iki adede kadar 1TB SSD desteği sunuyor. WiFi 6 ve Ethernet portları yanı sıra aydınlatmalı bir klavye de mevcut.

Acer Predator Tritron 300 oyuncu dizüstü modeli 1300 Avro başlangıç fiyatına sahip. 300Hz tazeleme hızı sunan Acer Predator Triton 500 modeli ise 2700 Avro fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.



https://www.engadget.com/2019/09/04/acer-predator-triton-300-price/ Yorum Yaz
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Sic Parvis Magna 1 gün en beğenilen
Hayır anlamıyorum 1366x768 piksel nedir ya mağarada mı yaşıyorsunuz? 1300 € ya kral PC toplarsin kim alıyor bunları? Laptop da oyun oynamak basli basina eziyet zaten en kötü konsol alir sağlam bir tv alir bakarsın keyfine.
Apple a laf ediyorlar forumda adamlar 2560x1200 pixsel ekran koyuyor. Bunlar hala 1368x768 çöp ekran da kalmış. Birde yüksek HZ diye yutturuyorlar komedi :D
Hayır anlamıyorum 1366x768 piksel nedir ya mağarada mı yaşıyorsunuz? 1300 € ya kral PC toplarsin kim alıyor bunları? Laptop da oyun oynamak basli basina eziyet ...
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al-ozaria 1 gün
Cihazdan ziyade fiyat/performansı kötü tepkiler ondan. Başlangıç değil ortalama eder fiyatı %60'ı civarı fiyatına yani 5000 tl'ye gelseydi bu tepkiler gelmezdi. 700-800 belki ama 1300€'ya bu alet satmaz.
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eAkman 1 gün
Afedersiniz de 768p icin 1300 avro nedir?
Elinizde eski panel kaldi da onlari mi itelemeye calisiyorsunuz?
Etiket degerinize guvenerek insanlari aptal yerine koymayi mi dusunuyorsunuz?
Hic bir anlam veremedim...
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general4242 1 gün
2700 Euro şaka mi ?
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Sic Parvis Magna 1 gün en beğenilen
Hayır anlamıyorum 1366x768 piksel nedir ya mağarada mı yaşıyorsunuz? 1300 € ya kral PC toplarsin kim alıyor bunları? Laptop da oyun oynamak basli basina eziyet zaten en kötü konsol alir sağlam bir tv alir bakarsın keyfine.
Apple a laf ediyorlar forumda adamlar 2560x1200 pixsel ekran koyuyor. Bunlar hala 1368x768 çöp ekran da kalmış. Birde yüksek HZ diye yutturuyorlar komedi :D
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Bay Robot 1 gün Sic Parvis Magna
700 dolara bile 144Hz Full HD var...
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Mr. Jingles 1 gün Sic Parvis Magna
Niye çöp olsun? Bilakis ekran kartının seviyesine bakarsak çözünürlüğünün düşük olması daha iyi. Çünkü 1080p çözünürlük GTX 1650 için ağır kaçar. GTX 1050/1050 Ti/1650 gibi kartlar 1080p için yetersiz kartlar. Bu kartların olduğu FHD dizüstüler güncel oyunlarda ultra ayarlarda 60 fps oynatamıyorlar. 60 fps oynanmayan oyun gözü rahatsız eder. Oynatamıyormuş hissiyatı veriyor. Hatta ultranın bir tık altında bile 60 fps güçlükle alıyorlar. E ben 60 fps alabilmek için normal ayarlara çekeceksem de detaylar gittikten sonra da hiçbir kıymeti kalmıyor. Bu kartların olduğu dizüstülere 1080p ekran koymak saçmalık. 1080p için giriş seviyesi GTX 1060’tan başlar.
GTX 1650 kartlı iki dizüstü varsayalım. Birinde 1080p diğerinde 768p ekran olsun. Gider 768p olanı alırım. Ekran çözünürlüğü ve ekran kartı uyumu önemli bir detay. 4K ekranlı modele GTX 1050 Ti koy bakalım oyun oynayabiliyor musun?
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Komido72 1 gün
Bizim için çıkış seviyesi gibi oldu.
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sniper23 1 gün
Pek giremedik açıkcası.
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