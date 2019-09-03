USB 4.0 standardı resmen duyuruldu

USB-IF konsorsiyumu tarafından geçtiğimiz Mart ayında ilk geliştirmeleri teknoloji dünyası ile paylaşılan USB 4.0 standardının bu hafta itibariyle resmi duyurusu yayınlandı ve teknik detayları indirmeye sunuldu.

USB4 neler sunuyor?

USB4 olarak duyurulan yeni standardın temel taşı Intel diyebiliriz. USB Birliği ile ortaklığa giden yonga devi, sahip olduğu Thunderbolt protokolünü birliğin kullanımına sundu. Yani USB 4.0 standardı aslında Thunderbolt 3 teknolojisini temel alıyor.

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Intel geçtiğimiz aylarda Thunderbolt 3 teknolojisinin daha yaygın bir kullanım alanı bulması için çalışmalar yaptığını açıklamıştı. Normalde Thunderbolt 3 için bir lisans bedeli ödenmesi gerekiyor ve bu da teknolojiyi çok pahalı bir hale getirmişti. USB4 ile birlikte Thunderbolt 3 teknolojisi artık lisans bedeli olmadan dağıtılabilecek.

USB 4.0 standardı USB Tip-C kablolar üzerinden sunulacak. Sertifikalı kablolarda iki yönlü olarak toplamda 40Gpbs veri aktarım hızları mümkün oluyor. USB 4.0 bunun yanında USB 3.2 ve USB 2.0 standartlarına da geçmişe yönelik uyum sağlayabiliyor.

USB 4.0 ile gelen diğer bir önemli özellik ev sahibi cihazın harici ekranlara veri aktarımını ayarlayabilmesi. Böylece bağlı olan cihazların kapasitesine göre ölçeklendirme yapılabiliyor. Standardın teknik detayları da tamamlandığı için artık sonraki aşama ilk cihazların piyasaya çıkması olacak.

Temelinde Intel yer aldığı için ilk ürünlerin Intel tarafından piyasaya sürülmesi bekleniyor. 10nm sürecinde tasarlanan Ice Lake işlemcilerin ilk kez USB 4.0 desteğine yer vereceği iddiası mevcut ancak bazı kaynaklar 2021 yılına kadar bir hareketlilik beklemiyor. Ayrıca önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek USB Geliştiriciler Konferansı'nda ilk testler de yapılacak.