Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

USB 4.0 standardı resmen duyuruldu

Uyumlu olan cihazlarda ve kablolarda 40Gbps hızında veri aktarımlarına imkan tanıyacak USB 4.0 standardının teknik dokümanları yayınlandı. Sıra üreticilerde.
2 gün
13,2b
10
30
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

USB-IF konsorsiyumu tarafından geçtiğimiz Mart ayında ilk geliştirmeleri teknoloji dünyası ile paylaşılan USB 4.0 standardının bu hafta itibariyle resmi duyurusu yayınlandı ve teknik detayları indirmeye sunuldu.

USB4 neler sunuyor?

USB4 olarak duyurulan yeni standardın temel taşı Intel diyebiliriz. USB Birliği ile ortaklığa giden yonga devi, sahip olduğu Thunderbolt protokolünü birliğin kullanımına sundu. Yani USB 4.0 standardı aslında Thunderbolt 3 teknolojisini temel alıyor.

Ayrıca Bkz. "Ubisoft Uplay+ abonelik sistemi başladı"

Intel geçtiğimiz aylarda Thunderbolt 3 teknolojisinin daha yaygın bir kullanım alanı bulması için çalışmalar yaptığını açıklamıştı. Normalde Thunderbolt 3 için bir lisans bedeli ödenmesi gerekiyor ve bu da teknolojiyi çok pahalı bir hale getirmişti. USB4 ile birlikte Thunderbolt 3 teknolojisi artık lisans bedeli olmadan dağıtılabilecek.

USB 4.0 standardı USB Tip-C kablolar üzerinden sunulacak. Sertifikalı kablolarda iki yönlü olarak toplamda 40Gpbs veri aktarım hızları mümkün oluyor. USB 4.0 bunun yanında USB 3.2 ve USB 2.0 standartlarına da geçmişe yönelik uyum sağlayabiliyor.

USB 4.0 ile gelen diğer bir önemli özellik ev sahibi cihazın harici ekranlara veri aktarımını ayarlayabilmesi. Böylece bağlı olan cihazların kapasitesine göre ölçeklendirme yapılabiliyor. Standardın teknik detayları da tamamlandığı için artık sonraki aşama ilk cihazların piyasaya çıkması olacak.

Temelinde Intel yer aldığı için ilk ürünlerin Intel tarafından piyasaya sürülmesi bekleniyor. 10nm sürecinde tasarlanan Ice Lake işlemcilerin ilk kez USB 4.0 desteğine yer vereceği iddiası mevcut ancak bazı kaynaklar 2021 yılına kadar bir hareketlilik beklemiyor. Ayrıca önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek USB Geliştiriciler Konferansı'nda ilk testler de yapılacak. 

 


https://www.techpowerup.com/258881/usb-if-announces-publication-of-usb4-specification Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BekirHan 2 gün en beğenilen
Ben ise USB 3.0' lı telefona yeni geçmişimdir...
1 Yanıt Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grand_Alexander 2 gün
USB Type-C için tren kaçtı en başında USB Type-C sertifikasyonu için USB 3.1 (yada yeni adıyla USB 3.2 Gen 2) mecbur koşulmalıydı... USB Type-C güncel standart diye alıyorsun hızı USB 2.0'ı zor aktarıyor... neymiş düz-ters ayrımı yokmuş tamam oda güzel ama bu veri transfer portu. Şarj portu olarak kullanılması sadece bir yan ürün... veri transferi noktasında USB 3.1'ın (yada güncel adıyla USB 3.2 Gen2) altına hiç düşmemeliydi ki inavasyon denen şey gerçekleşsin... böyle şeyler azıcık ittirmedikçe olmuyor...
USB 4.0 için inşallah durum böyle olmaz ve veri transferi hızı belli bir düzeyin altındaysa bu sertifika verilmez...
USB Type-C için tren kaçtı en başında USB Type-C sertifikasyonu için USB 3.1 (yada yeni adıyla USB 3.2 Gen 2) mecbur koşulmalıydı... USB Type-C güncel standart ...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
by__metallica 2 gün
Evet bende hala max 12 mbps / 0.8 mbps internet alabiliyorum sevgili ahali. USB 3.0 çıktığında da hızım aynıydı. Hedef usb 5.0 içinde aynı.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
dostum kertenkele 10 sa.
3.0 ne onu daha bilmiyorum ben
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakdc 23 sa.
Ben usb 3.0 lı note 3 kullanıyorum simdi note 8-9-10 alsam telefon-pc baglantım usb 3.0 dan usb 2.0 a mı downgrade olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Denamint 1 gün yeni yorumcu
Geleceğin teknolojilerinden birisi telefon ve veri teknolojisi. Özellikle her şeyin baş döndürücü bir şekilde değiştiği bir çağda...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mekan54 1 gün
3.0 a daha yeni yeni geçiliyor. 4.0 a geçiş yapsınlar daha mantıklı bence
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
moffaka 16 sa. mekan54
hatta masraf etmeyelim direk 5.0 a geçelim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aagökhan 1 gün
E daha yeni 3.0 a geçmiştik...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
estrofem 1 gün aagökhan
3.0 uzun zamandır var.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 1 gün
erkek girişinin type-c değilde lightning tarzı olmasını isterdim , type-c girişlerinin içi zamanla pisliklerle doluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ali.kose 1 gün
3.0 daha doğru düzgün kullanmadan bu ne hız yiğidim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 gün
Ben Galaxy S5 kullanıyorum, USB 3.0 var. :) Ama sorsan ne kadar efektif kulanıyorum. 16gb hafıza, işimi görsün niyetine bir telefon.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neronidas 1 gün DH Misafiri
Bu özelliğin s5 de olmasına çok şaşırdım. Mi 9 hala usb 2 kullanıyor. Büyük hafızalı telefonda mesela Note 8 ime sezonluk dizi atıyorum süper bir özellik.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 1 gün
olay standardi tasarlamasi degil onu yaygin kullanima sokup, gercekden standard haline gelirmesi. eski yenilikciligini kaybetmis olsada gecmiste apple in hep onde olmasinin nedeni buydu. platformlarinda donanimdan yazilima herseyi kendi kontroldu oldugu icin bir yeniligi tek nesilde gercek standard haline getirebiliyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chagotta 1 gün
Dünyanın üretimini yaptılar hem amd hem intel ,stoklar erimeden usb 4.0
bağlantısı için üretim yapmazlar henüz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Fakirdepocu +80 200ugececekaga +77 Ridianod +71 murdocklawless +64 Tensi +62 smart1978 +61 oguzhan diric +61 zero fear +60 darkaura +59 Bay Robot +58
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
4 Üye, 6 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13194 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
usb, usb 4.0 ve
5 etiket daha Çevre Birimleri Donanım Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 gün Huawei Mate 30 Pro'da Google olmayacak | Mobilite 1 gün Honor Play 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün Enermax ETS-T50 AXE ARGB işlemci soğutucusunu duyurdu 1 gün Porsche'nin ilk elektrikli otomobili Taycan tanıtıldı 1 gün 32 megapiksel ön kameralı Honor 20S resmen tanıtıldı 1 gün NASA ve ESA, asteroit tehdidine karşı birlikte çalışacak 1 gün Samsung'dan 5G modemli Exynos 980 yonga seti 1 gün Giriş seviyesine Acer Predator Tritron 300 oyuncu dizüstü modeli 1 gün Huawei Mate 30 Pro'nun tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı 1 gün Redmi Note 8 Pro satışa çıktığı ilk gün 300 bin adet sattı 1 gün Makyajlı Honda Civic Sedan Türkiye'de satışa sunuluyor: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün Samsung Galaxy Fold ön siparişleri 11 Eylül'de gönderilmeye başlanacak 1 gün SteelSeries’den masa üstü ve mobil için Arctis kablosuz kulaklık 1 gün Renk bilginizi sınayan Colorzzle kısa süreliğine ücretsiz 1 gün Microsoft yeni Surface Pro firmware güncellemelerini yayınladı 1 gün Apple Watch modellerine okul zamanı modu geliyor 1 gün 2020 Nissan Juke tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün LG, 42 bin dolarlık 8K OLED TV'sini satışa sundu 1 gün Gears 5’ten oyun içi video geldi (video, spoiler içerir) 2 gün Android 10 resmi olarak dağıtılmaya başlandı 2 gün GÖRÜNTÜLENEN USB 4.0 standardı resmen duyuruldu Sonraki OnePlus TV sekiz hoparlör ve Dolby Atmos ses desteği ile gelecek 2 gün AMD’den boost hızlarına dair açıklama geldi 2 gün Xiaomi Redmi Note 8'i kullandık | Türkiye'de ilk kez 2 gün iPhone XR 2 daha hızlı bir işlemci ve 4 GB RAM'e sahip olacak 2 gün Yerçekimsiz ortamın kanser hücrelerini öldürebileceği düşünülüyor 2 gün Sony Xperia 2'nin basın görselleri ortaya çıktı 2 gün Gelmiş geçmiş en güçlü Lamborghini tanıtıldı: İşte hibrit motorlu süper otomobil Sian 2 gün Ubisoft Uplay+ abonelik sistemi başladı 2 gün Suriye operasyonları temalı yeni bir yerli oyun 2 gün Ryzen 3000 işlemciler belirtilen turbo hızlara ulaşamıyor 2 gün 2si1 | Netflix Türkiye'den çıkıyor mu? 2 gün Cupra'nın elektrikli coupe-SUV konsepti Tavascan tanıtıldı 2 gün Netflix Türkiye'den beklenen açıklama geldi! Türkiye'den çekiliyor mu? 2 gün Şelale ekranlı Vivo NEX 3 5G'ün tanıtılacağı tarih açıklandı 2 gün Galaxy A90 5G tanıtıldı. İşte özellikleri: 2 gün Güncelleme: Netflix, RTÜK'e lisans başvurusunda bulundu 2 gün 2020 Hyundai i10 tanıtıldı: İşte yeni tasarımı ve özellikleri 2 gün Apple Watch modellerine gelişmiş bir uyku takip sistemi gelebilir 2 gün Dünya şampiyonu boksör Manny Pacquiao kendi kripto para birimini başlattı 2 gün LG yeni CineBeam 4K projeksiyon cihazını tanıttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
Bölüm Sonu Canavarı
(ANKET) 45-50 bin arası otomatik araç tercihi
DH Forum
SON DAKİKA...YENİKAPIDA İSRAF SERGİSİ HAZIRLIĞI BAŞLADI
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine sızıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim