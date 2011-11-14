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GittiGidiyor.com ile sunduğu servisleri, eBay ortaklığını ve yeni planlarını konuştuk

7 yıl
77,1b
1
Web Siteleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Elektronik ticaretin ülkemizdeki en başarılı temsilcilerinden biri olan ve eBay ortaklığı ile adını uluslararası platforma taşıyan GittiGidiyor.com'un başarı öyküsünü, yeni çalışmalarını ve gelecek planlarını, şirketin genel müdürü Cenk Angın'la konuştuk. İnternet üzerinden ticaret yapmak ya da çevrimiçi teknolojilere yatırım yapmak isteyenlerin izlemesi gereken bir video.
 

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alicems 7 yıl en beğenilen
Merhaba,

Ben gittigidiyor üzerinden bir çok sefer alışveriş yaptım. Son yaptığım alışverişte ciddi sıkıntılar yaşadım. Yaşadığım sıkıntıların en büyük kaynağı gittigidiyor'un artık satıcı odaklı ve taraflı hareket etmesiydi.

Ürünü kargoya verdim diye sisteme giriş yapan satıcının ilettiği kargo bilgileri kargo firmasında çıkmadı uyardım. Ürün geldi kargodan teslim almadan baktım hasarlıydı teslim almadım tutanak istedim kargo firması kuryesi + kargo firması çağrı merkezi + çağrı merkezi yöneticisi ile görüştüm hepsi bana tutanağın satıcıya iletileceğini iletti. Satıcı kurumsal Müşterisiymiş. Gittigidiyor bana bu süreçte hiç yardımcı olmadı. Teslim almadığımı belirtmeme satıcının zorluk çıkardığını belirtmeme rağmen yapacak bir şey yok dediler. (Fiş numaraları var.) Şikayetvar ve bankam üzerinden şikayetimi ilettikden sonra param iade edildi.

Ben bu sıkıntıları yaşadım benden sonrakiler yaşamasın diye satıcıya yorum yapmak istedim aldığı uyarı : "İyi bir profili olan bu satıcının, yaşadığınız sorunu çözeceğine inanıyoruz. Lütfen olumsuz puan vermeden önce, linke tıklayarak sorunu satıcıya mesajla iletin. Eğer satıcı 7 gün içinde sorunu çözemezse, olumsuz değerlendirme yapabilirsiniz." hatası alıyorum.

Zaten benim satıcı ile sürecim şikayetlik daha neyi bekleyeceğim ? Gittigidiyoru bu konuda uyarayım dedim 3 kere durumu burda yazdığım gibi net bir şekilde yazdım aldığım cevap "7 günlük telafi süreci otomatik olarak işlemekte olup, sisteme dışarıdan müdahale edilememektedir. Belirtilen süre içerisinde satıcının size yardımcı olmaması durumunda, puan ve yorum hakkınızı dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz." Halen satıcı ile çöz ?

Ben üyeliğimi sildirip ebay tarafına şikayet yazacağım. Daha fazla kullanıcı kaybetmemeleri için bu başlığı görünce yazmak istedim. Umarım firma yetkilileri bu başlığı takip ediyordur.

Saygılarımla,

Merhaba,Ben gittigidiyor üzerinden bir çok sefer alışveriş yaptım. Son yaptığım alışverişte ciddi sıkıntılar yaşadım. Yaşadığım sıkıntıların en büyük ...
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ceo-tr 7 yıl
eskiden sürekli girdiğim bir siteydi. bir ara üye olmadan fiyat göstermiyordu. o gün bu gündür sahibinden.com kullanıyorum.
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knnkpln 7 yıl
Cenk Angın videonun başında fotoğraf çekiyorlar zannediyor galiba.
1.İlan parası + %10 komisyon kimin fikriydi keşke onu da sorsalardı.
2.Giden gelen bütün mesaj içeriklerinin okunduğu,mesajların engellendiği kullanıcıların uyarıldığı kimin fikriydi onu da sorsalardı.
Cenk Angın videonun başında fotoğraf çekiyorlar zannediyor galiba.1.İlan parası + %10 komisyon kimin fikriydi keşke onu da sorsalardı.2.Giden gelen ...
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u.s.b.3 6 yıl
Gg yi savunan arkadasa bi soru sorayim( sadece bir kisi savunduguna gore bu ifade yeterli) ciddi bir soru; ben ankaradan dh ikinci el uzerinden tablet satiyorum, diyelim ki siz talip oldunuz ve almak istediniz, cihazin fiyati farazi 1000 tl, gittigidiyor uzerinden + %10 komisyon ile 1100 tllik ilana alip indirim beklemek mi yoksa sanalpazar uzerinden direk yuzde bes ile 1050 tlye almak mi mantıklı geliyor.

Bir de taksit seceneklerini goz onunde tutun hocam. Bu gun sanalpazarin hemen her banka ile taksit imkani olmasa biz hala gg nin axess uc taksit "avantaji"na mahkumduk.

Bir de son olarak ; gg nin indirimlere baslamasiyla sanalpazarin acilis tarihlerini yanyana getirmenizi tavsiye ederim. Arada birkac ay var.

Sirf bu yuzden sanalpazar ve sahibinden sagolsun yillardir gittigidiyorun 'opucuk' lerinde kurtulduk. (sanalpazar in ilk reklamlarini hatirlayanlar opturme mevzuunu hatirlar herhalde.
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gezgin1717 6 yıl
su anda ebay da buyuk bir dolandiricilik yapiliyor acele edip ebay da su aramalari yapin canli dolandiricligi tanik olun
New 1GB Android4.0 WIFI Mini PC Google
New 5.0" Unlocked Smart Mobile Cell phone Android 4.0 DUAL SIM WIFI GPS
New GoPro HD HERO2 Outdoor Edition Camcorder 1080p Camera
gibi bir kac urun u cok ucuza satisa sunmuslar
kargo parasi yok 4 veya 5 ayri hesaptan benzer urunleri satiyorlar mesela 10 tana bu urunden var yaziyor ama 600 addet sattigi halde hala 10 tane var yaziyor
hepsi cin den gorunuyor urunlerin altinda adres telefon gibi kisisel bilgiler yok
ve urunu aninda odemen gerekli diyor
cok ucaza acik artirmada yapiyorlar maksatlari diger urunlere dikkat cekmek
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DH Misafiri 7 yıl
bence flexkom en iyisi ben ordan alışveriş yaparım hep
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DH Misafiri 7 yıl
gitti gidiyor hic bi sekilde güvenilir bi site degil cok sahtekarlar öncelikle sipars ettgm bi ürünn kutusunu acmslar baska bi ürün koymuslardı bizi tam bi enayi yerine koyduklarnı sanıorlar fakat öle degl bn bu steden almam bukadar cewremede kötuluyorm kmse buradan alswers yapmıor.. bitmektesnz :)))) bu steyle işim olmaz olanlarıda engelliyorum zaten :D
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CANOZ 7 yıl
Gitti gidiyorda acik arttırma sistemi bittikten sonra bence hiçbir anlamı kalmadi
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Tensi 7 yıl
Gittigidiyor dan 73 alisverisim olmustu. En sonuncusu 2 sene kadar oncedir. Urun ararken uzun suredir karsilasmadigim bir arkadasimla karsilastim, telefonunu istedim. Aklima facebook v.b. gelmedi o an, refleks olarak yazdim. Arkasain yazdigi cevapta istersen elden vereyim kardesim oldu. Ben yine de buradan yapalim madem ilan vermissin, pahali bir urun de degil zaten olarak yaniti verdim. Ertesi gun gittigidiyordan gonderilen mailde kural disi alisveris yaptigim icin girisimin engellendigini ogrendim. Adamlar okuduklarini anlamiyorlar, IQ 90. Kullanici adim forumdaki ile ayni. Loglari silmediler ise hala ellerindedir. O gunden beri farkli sitelerden alisveris yapiyorum. Zaten acik arttirma artik yok, hic bir cazibesi de kalmadi. Fiyatlar piyasaya gore fahis. DAha sonra deneme amacli bir gireyim dedim, yine acmislar kullanici adini. Demek ki sitenin cok omru kalmamis. :S
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DH Misafiri 7 yıl
merhaba arkadaşlar,
artık alışıla gelmiş sistemlerin dışına çıkmanın zamanı geldi...
bu alışkanlıklarımdan birazda olsa ücretsiz ilan ve alışveriş sitesi biseylazim.net/... 'in payı oldukça büyük.
Alıcı odaklı çalışıyor, satıcının haklarını da koruyor...
ama alıcılar daha ön planda tutuluyor...
satılacak ve alınacak ne var ise o bişeylazım'da...
satmak ve almak istediğiniz ürünler için alışkanlıklarınızı değiştirin...
unutmadan birde satılacak ürünleriniz var ise bu sayfayıda ziyaret edin;
bedavaucretsizilanver.com/...
selamlar, bol satışlar....
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Doktor.Z 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

merhaba arkadaşlar,
artık alışıla gelmiş sistemlerin dışına çıkmanın zamanı geldi...
bu alışkanlıklarımdan birazda olsa ücretsiz ilan ve alışveriş sitesi biseylazim.net/... 'in payı oldukça büyük.
Alıcı odaklı çalışıyor, satıcının haklarını da koruyor...
ama alıcılar daha ön planda tutuluyor...

satılacak ve alınacak ne var ise o bişeylazım'da...

satmak ve almak istediğiniz ürünler için alışkanlıklarınızı değiştirin...

unutmadan birde satılacak ürünleriniz var ise bu sayfayıda ziyaret edin;

bedavaucretsizilanver.com/...

selamlar, bol satışlar....

Reklamları izlediniz.
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DH Misafiri 7 yıl
knnkpln
DH Misafiri Özellikle olumsuz eleştiri yapan arkadaşlar nedense hep aynı kişiler. Bazısı Türk işi kuralları çiğnemiş, bazısı da muhtemelen rakip sitelerin kullanıcısı. Arkadaşlar, korkunç dediğiniz yüzde 10 oran, diğer alışveriş sitelerinde acaba hangi oranlarda? Türkiyedeki diğer e-ticaret siteleri yüzde sıfır karla mı çalışıyor sanıyorsunuz? GittiGidiyoru biraz takip eden biriyseniz gün içinde kaç kere yüzde 5 indirimle ürün satıldığını bilirsiniz. Kampanyaları takip etmiyosanız bu sizin sorununuz. Adamlar ne yapsın ? Bedava hizmet mi versinler? Birazcık açıp kazanç-maliyet okuyun derim. Oradaki insanlar bedavaya mı çalışıyor sizce? Bazıları SanalPazar demiş, SanalPazarda sorun yaşadığınızda karşınızda muhatap bulabilirseniz ne şanslısınız. Ben hem SanalPazar hem Hepsiburada hem de GittiGidiyordan alışveriş yapan biriyim. Sanalpazar müşteri hizmetleri tarafında, Hepsiburada tedarik tarafında tam bir felaket. GittiGidiyorda da zaman zaman sorun çıkmıyor değil, ancak satıcılara dikkat ettiğiniz zaman o da olmuyor. Hayır şuna şaşıyorum koskoca eBay bu işi bilmiyor ve GittiGidiyora milyonlarca dolar para ödedi ama bizim milletimiz çok daha akıllı. eBayden daha iyi analiz yapıyor.
Sanalpazar %5,Sahibinden %7 kurumsal üye %6,kapak oldumu sana şimdi!Ayrıca nedir o yurtiçikargo %35 indirimli kargo kandırmacası artık hesaplama yöntemleri nasıl kargo parası 1-2 TL farkediyor.Belliki gittigidiyorla bir bağlantın var,her kimsen şu yaptığın yoruma kimse aldırış etmez boşuna yırtınma.
Not:Ben iktisatçıyım kazanç-maliyet vız gelir tırıs gider benim için,para kazanmak isedikten sonra kazanırsın,koskoca sahibinden.com la sanalpazar.com sahipleri çok övdüğün eBaydan gittigidiyordan daha az bildikleri için mi bu pazara yöneldiler.

Arkadaşım öncelikle hiçbir yerin çalışanı değilim. Bilim bilmeden atıyorsunuz. Bana SanalPazar, Sahibinden'in oranlarını anlatma. Kapakmış peh!
1) GittiGidiyor'u biraz takip eden biri olsan satışların büyük kısmının %5 indirim zamanlarında olduğunu görürsün. GittiGidiyor'un gerçek anlamda kazandığı komisyon %6-7'dir ki, bu o çok övdüğün diğer yerlerle kafa kafaya gelir.
2)Kargo fiyatlarını GittiGidiyor veya herhangi bir satıcı belirlemez. Zaten buradan ne kadar bilgili olduğun anlaşılıyor. Kargo fiyatları konusu ile ilgili gidip kargo şirketine çemkireceksin.
3)"Para kazanmak isteyen zaten kazanır" demekle de iktisat bilgin çok belli. Sahibinden.com'un çalışma mantığı GittiGidiyor'dan çok farklıdır. Sahibinden bir classifield portalıdır. Sahibinden'in parayı vurduğu yer konut projeleri reklamlarından kazandığı paradır.
Bol keseden yorumlar yapıp insanlara yanlış bilgi veriyorsun. Biraz araştır bilgilen. Ondan sonra burda caka sat.
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invisible_jn 7 yıl
Bazı satıcılar kargoyu sitede yazan gibi %35 indirimli yollamıyor. 100 gr etmeyecek ufak bir pakete 10 lira ödediğim zaman olmuştu. Adam kargoyu evine çağırmış evden kargosunu vermiş bu bedeli de bana ödettirdiler. Bunun hakkında da işlem yaptırmıyor, satıcıyı daha çok koruyorlar. 10-15 liralık mala 10 lira kargo vermek
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stabwound 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

knnkpln

DH Misafiri Özellikle olumsuz eleştiri yapan arkadaşlar nedense hep aynı kişiler. Bazısı Türk işi kuralları çiğnemiş, bazısı da muhtemelen rakip sitelerin kullanıcısı. Arkadaşlar, korkunç dediğiniz yüzde 10 oran, diğer alışveriş sitelerinde acaba hangi oranlarda? Türkiyedeki diğer e-ticaret siteleri yüzde sıfır karla mı çalışıyor sanıyorsunuz? GittiGidiyoru biraz takip eden biriyseniz gün içinde kaç kere yüzde 5 indirimle ürün satıldığını bilirsiniz. Kampanyaları takip etmiyosanız bu sizin sorununuz. Adamlar ne yapsın ? Bedava hizmet mi versinler? Birazcık açıp kazanç-maliyet okuyun derim. Oradaki insanlar bedavaya mı çalışıyor sizce? Bazıları SanalPazar demiş, SanalPazarda sorun yaşadığınızda karşınızda muhatap bulabilirseniz ne şanslısınız. Ben hem SanalPazar hem Hepsiburada hem de GittiGidiyordan alışveriş yapan biriyim. Sanalpazar müşteri hizmetleri tarafında, Hepsiburada tedarik tarafında tam bir felaket. GittiGidiyorda da zaman zaman sorun çıkmıyor değil, ancak satıcılara dikkat ettiğiniz zaman o da olmuyor. Hayır şuna şaşıyorum koskoca eBay bu işi bilmiyor ve GittiGidiyora milyonlarca dolar para ödedi ama bizim milletimiz çok daha akıllı. eBayden daha iyi analiz yapıyor.
Sanalpazar %5,Sahibinden %7 kurumsal üye %6,kapak oldumu sana şimdi!Ayrıca nedir o yurtiçikargo %35 indirimli kargo kandırmacası artık hesaplama yöntemleri nasıl kargo parası 1-2 TL farkediyor.Belliki gittigidiyorla bir bağlantın var,her kimsen şu yaptığın yoruma kimse aldırış etmez boşuna yırtınma.
Not:Ben iktisatçıyım kazanç-maliyet vız gelir tırıs gider benim için,para kazanmak isedikten sonra kazanırsın,koskoca sahibinden.com la sanalpazar.com sahipleri çok övdüğün eBaydan gittigidiyordan daha az bildikleri için mi bu pazara yöneldiler.


Arkadaşım öncelikle hiçbir yerin çalışanı değilim. Bilim bilmeden atıyorsunuz. Bana SanalPazar, Sahibinden'in oranlarını anlatma. Kapakmış peh!

1) GittiGidiyor'u biraz takip eden biri olsan satışların büyük kısmının %5 indirim zamanlarında olduğunu görürsün. GittiGidiyor'un gerçek anlamda kazandığı komisyon %6-7'dir ki, bu o çok övdüğün diğer yerlerle kafa kafaya gelir.

2)Kargo fiyatlarını GittiGidiyor veya herhangi bir satıcı belirlemez. Zaten buradan ne kadar bilgili olduğun anlaşılıyor. Kargo fiyatları konusu ile ilgili gidip kargo şirketine çemkireceksin.

3)"Para kazanmak isteyen zaten kazanır" demekle de iktisat bilgin çok belli. Sahibinden.com'un çalışma mantığı GittiGidiyor'dan çok farklıdır. Sahibinden bir classifield portalıdır. Sahibinden'in parayı vurduğu yer konut projeleri reklamlarından kazandığı paradır.

Bol keseden yorumlar yapıp insanlara yanlış bilgi veriyorsun. Biraz araştır bilgilen. Ondan sonra burda caka sat.




sen gittigidiyorda çalışıyorsun belli, ürün listelemek neden ücretli? diğer sitelerde bedava olduğu için gittigidiyor'u bıraktım ztn. bunca sene alışveriş yaptım fakat anladımki sadece yolunmuşum =D
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DH Misafiri 7 yıl
Bi arkadaş aracılığı ile gitti gidiyor com dan alışveriş yapmak HATASINA düştüm.Gönderilen ürün KIRIK,ekrandakinin aynısı degil,KARGO ÜCRETİ ürünü alan arkadaşıma göre iki kat fazla.ürünü geri iade edeceksem kargo ücretini ödeyecekmişim.ya zaten 11,50 kargo verdik.bi de göndercez 11,50 daha etti 23 tl.e bizim ürün kaç lira idi 19,50 yok böyle bişey.Burdan gitti gidiyor com yetkililerini kutluyorum.cok güzel bi iş yapıyorlar devam etsinler.
haa bu arada SIFIR ÜRÜN OLARAK ALDIGIM ÜRÜN KULLANILMIŞ ARKADAŞLAR KULLANILMIŞŞŞŞŞ.TEBRİK ETMEKTEN BAŞKA Bİ ÇARE BULAMIYORUM.
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spawn1990 7 yıl
ben sanalpazar çıktığından beri sanalpazara takılıyorum, açık artırma olayı bittikten sonra gittigidiyoru bırakalı çok oldu:)
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