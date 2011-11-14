GittiGidiyor.com ile sunduğu servisleri, eBay ortaklığını ve yeni planlarını konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Elektronik ticaretin ülkemizdeki en başarılı temsilcilerinden biri olan ve eBay ortaklığı ile adını uluslararası platforma taşıyan GittiGidiyor.com'un başarı öyküsünü, yeni çalışmalarını ve gelecek planlarını, şirketin genel müdürü Cenk Angın'la konuştuk. İnternet üzerinden ticaret yapmak ya da çevrimiçi teknolojilere yatırım yapmak isteyenlerin izlemesi gereken bir video.
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Ben gittigidiyor üzerinden bir çok sefer alışveriş yaptım. Son yaptığım alışverişte ciddi sıkıntılar yaşadım. Yaşadığım sıkıntıların en büyük kaynağı gittigidiyor'un artık satıcı odaklı ve taraflı hareket etmesiydi.
Ürünü kargoya verdim diye sisteme giriş yapan satıcının ilettiği kargo bilgileri kargo firmasında çıkmadı uyardım. Ürün geldi kargodan teslim almadan baktım hasarlıydı teslim almadım tutanak istedim kargo firması kuryesi + kargo firması çağrı merkezi + çağrı merkezi yöneticisi ile görüştüm hepsi bana tutanağın satıcıya iletileceğini iletti. Satıcı kurumsal Müşterisiymiş. Gittigidiyor bana bu süreçte hiç yardımcı olmadı. Teslim almadığımı belirtmeme satıcının zorluk çıkardığını belirtmeme rağmen yapacak bir şey yok dediler. (Fiş numaraları var.) Şikayetvar ve bankam üzerinden şikayetimi ilettikden sonra param iade edildi.
Ben bu sıkıntıları yaşadım benden sonrakiler yaşamasın diye satıcıya yorum yapmak istedim aldığı uyarı : "İyi bir profili olan bu satıcının, yaşadığınız sorunu çözeceğine inanıyoruz. Lütfen olumsuz puan vermeden önce, linke tıklayarak sorunu satıcıya mesajla iletin. Eğer satıcı 7 gün içinde sorunu çözemezse, olumsuz değerlendirme yapabilirsiniz." hatası alıyorum.
Zaten benim satıcı ile sürecim şikayetlik daha neyi bekleyeceğim ? Gittigidiyoru bu konuda uyarayım dedim 3 kere durumu burda yazdığım gibi net bir şekilde yazdım aldığım cevap "7 günlük telafi süreci otomatik olarak işlemekte olup, sisteme dışarıdan müdahale edilememektedir. Belirtilen süre içerisinde satıcının size yardımcı olmaması durumunda, puan ve yorum hakkınızı dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz." Halen satıcı ile çöz ?
Ben üyeliğimi sildirip ebay tarafına şikayet yazacağım. Daha fazla kullanıcı kaybetmemeleri için bu başlığı görünce yazmak istedim. Umarım firma yetkilileri bu başlığı takip ediyordur.
Saygılarımla,
1.İlan parası + %10 komisyon kimin fikriydi keşke onu da sorsalardı.
2.Giden gelen bütün mesaj içeriklerinin okunduğu,mesajların engellendiği kullanıcıların uyarıldığı kimin fikriydi onu da sorsalardı.