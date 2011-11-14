GittiGidiyor.com ile sunduğu servisleri, eBay ortaklığını ve yeni planlarını konuştuk

Elektronik ticaretin ülkemizdeki en başarılı temsilcilerinden biri olan ve eBay ortaklığı ile adını uluslararası platforma taşıyan GittiGidiyor.com'un başarı öyküsünü, yeni çalışmalarını ve gelecek planlarını, şirketin genel müdürü Cenk Angın'la konuştuk. İnternet üzerinden ticaret yapmak ya da çevrimiçi teknolojilere yatırım yapmak isteyenlerin izlemesi gereken bir video.

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