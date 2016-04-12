Giyilebilir cihazlarla panik atak kontrolü

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Dünyanın en büyük teknoloji ve iş süreç yönetimi şirketlerinden Xerox’un ünlü Ar-Ge şirketi Xerox PARC, ekonomiden eğitime, ulaşımdan sağlığa insanlığı ilgilendiren her konuda sorun çözen teknolojiler üretmeye devam ediyor. Xerox PARC, panik atak hastaları için kriz belirtilerini önceden tespit ederek, kişiyi uyaracak ve panik atak krizinden kolayca çıkılmasını sağlayacak bir giyilebilir elektronik cihaz üzerinde çalışmalar yaptığını açıkladı. Xerox PARC’ta görevli Jonathan Rubin, Hoda Eldardiry, Rui Abreu, Shane Ahern, Honglu Du, Ashish Pattekar ve Daniel G. Bobrow adlı bilim insanları bu konuda şu ana dek elde ettikleri ilerlemeleri, yayınladıkları bilimsel bir makaleyle kamuoyu ile paylaştı. Geliştirilecek teknoloji, panik bozukluk yaşayan kişilerin vücut ve mental sağlığını korumasına yardımcı olacak.
Panik atak sırasında kişide nefes darlığı, kalp ritminde artış, göğsünde ağrı, terleme ve ölüm korkusu gibi belirtiler görülebiliyor. Panik atak krizlerinin spontane geliştiği düşünülse de kimi araştırmalara göre bu belirtiler atak gelişmeden bir saat önce kişinin vücudunda kendini göstermeye başlıyor ve hasta vücudundaki bu değişimleri atak geçirdiği ana kadar fark edemiyor. Halbuki solunum sıklığı, kalp ritmi, terleme ve vücut sıcaklığı günümüzde giyilebilir ölçüm cihazları ile tespit edilebiliyor.
Xerox PARC, panik atak belirtilerinin doğru tahmin edilebilmesi için bir grup panik atak hastası ile iş birliği yaptı. Xerox PARC uzmanları bu kişilerden, birkaç hafta boyunca hayati bulgularını her an takip edebilecek giyilebilir cihazlar kullanmalarını ve panik atak geçirdikleri esnada mobil cihazları ile bildirimde bulunmalarını talep etti. Böylece panik atak öncesi, esnası ve sonrasını tanımlayan fizyolojik bulgulara dair bir veri tabanı oluşturmayı başaran bilim insanları, panik atak gelişim sürecini kayıt altına almayı başardılar. Xerox PARC uzmanları, elde ettikleri veriler ışığında geliştirdikleri algoritma ile yüzde 93,8 oranında doğru öngörüde bulunmayı başardı.
Xerox PARC’ın panik atak belirtilerini tespit eden ve kişiyi uyaran çalışması 3 ana bileşenden olşuyor:
1. Giyilebilir cihaz: Xerox PARC bilim insanları, kişinin fiziksel belirtilerini anlık olarak takip edecek ve ölçümleyecek cihaz olarak göğüs bölgesine takılan paraşüt kemeri benzeri bir aparat kullandı. Ancak Xerox PARC uzmanları diğer giyilebilir cihazların da ölçüm aracı olarak kullanılabileceğini söylüyor.
2. Mobil uygulama: Bluetooth teknolojisi ile giyilebilir cihazla bağlantı kuran uygulama, cihazın topladığı tüm verileri anlık olarak sunucusuna aktarıyor, yaklaşmakta olan bir atağı tespit ettiği an kişiyi akıllı telefonu veya tableti üzerinden uyarıyor.
3. Müdahale: Müdahalenin ne şekilde olacağı kullanıcının insiyatifine bırakılıyor. Kullanıcının panik atakla kendi kendine başa çıkamayacağı düşünülüyorsa, ilk panik atak belirtilerinin saptanmasının ardından kişinin akıllı telefonu üzerinden yakınlarına ve doktoruna otomatik yardım çağrısı gidiyor. Eğer kişi bu atakla kendi kendine baş edebiliyorsa, panik atak yaşamadan önce, kişinin rahatlamasını, düzgün nefes almasını sağlamak için akıllı mobil cihazı ekranında solunum egzersizleri beliriyor ve kişinin bunları yapması isteniyor. Hasta, atak öncesinde telefonunda gösterilen egzersizleri yaparak, atağı en kısa sürede ve daha kolay atlatabiliyor.
Xerox PARC’ın üzerinde çalıştığı giyilebilir teknoloji ve mobil uygulama ile panik atak hastalarının krizin gerçekleşme anını bilerek krizi daha kolay şekilde atlatması ve gerekli önlemleri önceden alabilmesi sağlanacak. Xerox PARC bilim insanlarına göre, üzerinde çalıştıkları bu proje, panik atakların önceden tespit edilebilmesi için yapılacak diğer çalışmalara da ışık tutacak.
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Panik atak zihinsel olarak geliyorum demez bazen lap diye gelir ve en fazla 15-20 dakika süren nöbetler halinde tekerrür eder.
Nöbet geçene kadar ne yaparsanız yapın geçiremezsiniz. 3 yıldır denemediğim yöntem kalmadı. Çünkü panik atak zihinsel bir hatanın bedene etkisidir. Tıpkı bir bilgisayarın bir iş makinesini yönetmesi gibi, bilgisayar yanlış komut verirse o iş makinesi yıkar geçer.
Yatağa uzanmış tavandaki ampulü led ampul ile değiştirmeyi düşünüyorsunuz. Bir anda beyin "olum tehlikeli ve zor bir durumdasın" diye sahte alarm veriyor ve o anda atak başlıyor. Atak esnasında acil durumda vücut nasıl tepki veriyorsa aynısını veriyor. Örneğin yanınızda bomba patlayıp canınızdan çok sevdiğiniz birisini kaybetmiş vs vs gibi.
Şunlar olur.
Aşırı Adrenalin salgılanıyor.
Adrenalin nabzı arttırıyor, kalp atışları artıp kalp daha da güçlü atıyor, el ayak titriyor, hem terliyor hem üşüyorsunuz, borunun içinden bakar gibi görüş daralıyor, kulak çınlaması başlar ( yüksek tansiyon hastaları vonnlama diye tabir eder), adrenalin şekerin yükselmesine sebep olduğu için bol bol çişiniz gelir (15-30dk), susarsınız, ağzınız kurur, su içersiniz tekrar çişiniz gelir :)
Düşüp bayılacak gibi enerjisiz hissedersiniz.
Kalbe yakın olan sol tarafta uyuşma olur bu nedenle çoğu panik atak hastası felç geçirdiğini sanar, halbuki nabız artmış kaslar sinirleri sıkıştırmıştır. (Bütün kaslar normalden fazla kasıldığından karın ve kas ağrısı olur.)
Adrenalin ishal eder. İşte sınav günü gibi bazı günler ishal olmanızın sebebi budur. İshal olunca doğal olarak karın ağrısı çekersiniz.
Kalp güm güm diye attığından hep kalp krizi geçirdiğinizi sanırsınız fakat adrenalin bolken kalp duramaz, durmaz.
Evden yalnız çıkamazsınız, hastaneye giderseniz hemen iyileşir, geri dönünce bir daha aksiyon yaşarsınız. En çok akşamları geçirirsiniz. Nabzınız hep yüksektir. Mesela benim nabzım yatarken 90-100, hareket halinde 120+ :D
Boğazınızda bir şey var gibi nefesiniz tıkanır, zor nefes aldığınızı hissedersiniz.
Dışarıdan bakanlar sizin yaşadıklarınızı görmez, anlamaz hatta komik ve basit gelir. Sıkmayı ver canını derler.
Psikolojik etkileri daha da fazladır.
Eğer bir yerinizin rahatsız olduğuna inanırsanız, doktor bile sizi ikna edemez :D
Genellikle bol bol acil servise gidilip üşütmüşsünüz diye iğne yapar gönderirler.
Sürekli amansız hastalıklar bulur, sahiplenirsiniz.
Hep en kötü olasılığı düşünürsünüz. Örnek: Yol dümdüz ve güzel ama ya lastik patlar takla atarsam? gibi.
Dini inançlarınız artar, erersiniz.
Atak esnasında öleceğinizi sanırsınız, atak geçince bir daha ki sefer öleceğinizi sanırsınız :D Hayat sigortası yaptırmayı ihmal etmezsiniz :D 2 tane hayat sigortam var :D
Delirdiğinizi, veya delireceğinizi sanırsınız :D
Bu korkuların hepsi fasafisodur ama ya gerçekse diye düşünürsünüz.
YANİ ADRENALİN KÜT DİYE SALGILANIR VE VÜCUTTA BELLİ BİR SEVİYENİN ALTINA İNİNCEYE KADAR PANİK ATAK DEVAM EDER. Aaaa şunu yaptım bir anda vücudumdaki bütün adrenalin normal seviyesine indi diye bir şey yok. Salgılanan adrenalin vücuda yayılacak, yayılan adrenalin geri vücuttan zemizlenecek anca 15 dakika sürer bu.
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Önerilerim: Doktora gidin (Psikiyatri)https://www.mhrs.gov.tr/Vatandas/ , ilaçlarınızı ihmal etmeyin, Kafeinli içeceklerden uzak durun (kola, kahve, çay, enerji içeceği), nabzı sürekli yüksek tutan alışkanlıklardan uzak durun (sigara, CS-GO, ), düzenli uyuyun ( 22:00 - 07:00), alkolden uzak durun, şekerli gıdalardan uzak durun, sorunlarınızla yüzleşin (aaa bak bişey olmuyormuş), haber izlemeyin, ilaç prospektüslerinde yan etkiler bölümünü okumayın. Çalışın yorulun, kafanız kötü şeyler düşünmeye zaman bulamasın. Spor yapın (kas ağrısı çektiğinizde ağrıyı azaltmak için endrofin salgılanır ama endorfin aynı zamanda mutluluk verir).
Ben panik atağa o kadar alıştım ki bazen olsa da aksiyon yaşasam diyorum:D Mesela hiç kabız ilacı kullanmıyorum bir panik atak sonrası Lav-man gibi olursunuz.
Bazen o kadar doğaldır ki oturup süre tutarım :D Bazen yav bi geçte çocuğu okuldan alayım derim. Bazıları yorulduk 2 dakika oturalım sonra gezmeye devam edelim der, ben ise yav 2 dakika oturalım da paniğim geçsin devam edelim derim :D
Çiş gibi birşey yani :D
Çok uzun yazdım ama yarısını içime attım.
Neyse Allah düşmanımın başına vermesin, verdiyse de acil şifa versin.