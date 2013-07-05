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Giyilebilir teknolojilerde IBM etkisi: Google Glass ve akıllı saatlerin ataları

5 yıl
1,1b
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25
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Giyilebilir teknolojilerde IBM etkisi: Google Glass ve akıllı saatlerin ataları
Teknoloji dünyasındaki önemli kaynaklara göre Apple, giyilebilir teknolojiler alanında ciddi yatırımlar yapıyor, başta iWatch akıllı saat olmak üzere farklı ürünler ile karşımıza çıkmayı planlıyor. Google, Glass ile giyilebilir teknolojiler hususunda şu an için en somut ve popüler ürüne sahip iken Sony, Qualcomm ve Foxconn gibi dev firmalar da akıllı saat konseptinin önemini sık sık dile getiriyorlar. Son olarak yarıiletken devi Intel de geleceğin en önemli iş kollarından biri olarak giyilebilir teknolojileri işaret ederek, pazarın ve firmaların bu konudaki ilgi ve beklentilerine ışık tutmuştu.
Erken gelişim aşamasında olan giyilebilir teknolojiler, şu an için akıllı saat ve Google Glass yani akıllı gözlük gibi iki temel kulvar üzerinde şekilleniyor. Giyilebilir teknolojiler için ağırlıklı olarak Google ve Apple isimleri karşımıza çıkıyor olsa bile içerisinde bulunduğumuz milenyum çağında, bu konuyu alevlendiren ve bu yüzyılın ilk çalışmalarını yapan firmanın IBM olduğunu söyleyebiliriz. 2000’lerin daha ilk günlerinde, Thomas j. Watson Araştırma Merkezi’ndeki bir grup IBM mühendisi, gelişmiş özelliklere sahip giyilebilir bilgi-işlem teknolojileri için araştırmalara başlamıştı. Bu türdeki ürünler için kullanıcı arayüzü tasarımı, güç yönetimi, giriş birimleri, kablosuz iletişim, sensörler ve cihaz tasarımı gibi zorlu konularda önemli çalışmalar yapan ekip, Ağutos 2000’de San Jose’de düzenlenen Linux World etkinliğinde tüm katılımcıların ilgi odağı olan Linux tabanlı akıllı saat prototipi tanıtmıştı.
IBM Araştırma Merkezi’nin en önemli isimlerinden Chandra Narayanaswami tarafından yönetilen ekip akıllı saat prototipinde, Linux ve X11 grafik kütüphanesini çalıştırmayı başarmıştı. Hatta akıllı saatin o dönem için açıklanan temel teknik özellikleri şu şekilde idi;
-Linux İşletim Sistemi v2.2, X11 R Kütüphanesi
-BoyutlarWatch: 56 mm x 48 mm x 12.25 mm
-Anakart boyutu: 27.5 mm x 35.3 mm
-Ağırlık: 44 gms  
-Dokunmatik OLED ekran
-8MB Flash Bellek, 8MB DRAM bellek
-IrDA, Radyo Frekansı ile Kablosuz Bağlantı
-Şarj edilebilir Lityum-Polimer Pil

Akıllı saati tasarlarken IBM’in temel gayesi bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer kablosuz cihazlar ile haberleşebilen, gelen emailleri kendi ekranında gösterebilen, takvim-adres defteri-yapılacaklar listesi gibi özellikleri bünyesinde barındıran, ayrıca geleceğe dönük olarak yüksek çözünürlüklü ekran güncellemesiydi.
Özellikle son detay önemli zira IBM o dönemlerde, ileriye dönük yüksek çözünürlüklü ekran güncellemesini, trafik bilgileri, hava durumu, borsa ve spor sonuçlarının gösterilebilmesi için düşünüyordu. İşletim sistemi tarafında Linux’u seçmesini şöyle açıklıyordu IBM; “…kaynak kodları hazır ve çok iyi anlaşılmış bir uygulama programlama ortamı bulunuyor. Öğrenciler, araştırmacılar ve yazılım şirketleri bu sayede, yeni uygulamalar geliştirebilecek, yeni özellikler ekleyebilecekler…” Yıllar öncesinin bir araştırma çalışması olarak ticarileştirilmeyen bu ürün, sahip olduğu özellikler ve taşıdığı vizyon ile günümüzün akıllı saat çalışmalarına da referans teşkil ediyor denilebilir. 
Söz konusu Google Glass olduğunda da, IBM’in yıllar önce bugüne temel teşkil edecek çalışmalar yaptığını görüyoruz. Yine IBM Araştırma çatısı altında ilk prototipi 1998 yılında gösterilen giyilebilir bilgisayar, Google Glass’ın atalarından biri olarak kabul edilebilir. Google Glass gibi kafaya takılan özel bir ekranın, görüşü etkilemeden monitör gibi kullanılabildiği konseptte, işlemi yapan ana bilgisayar ünitesinin ise bele bağlanması öngörülmüştü. Bugün teknolojinin sağladığı imkanlar çerçevesinde Google, Glass’ın çerçevesine gerekli donanımlar sığdırabiliyor ancak söz konusu 1998 yani tam 15 sene öncesi olduğu için IBM’in prototipinde PC kısmı cihaza bağlı ayrı bir ünite olarak geliştirilmişti. Bugün Google Glass’a baktığımızda ise gerekli olan işlemci, grafik birimi ve bellek gibi temel bileşenlerin, gözlük tasarımına entegre edilmiş durumda. Kendine has kontrolcüsü, USB arabirimi üzerinden klavye ve fare bağlantısı gibi detayları ile aynı zamanda tam fonksiyonel bir bilgisayar portresi çizen cihaz, pek çok IBM Araştırması’nda olduğu üzere ticarileşemedi. 
Görülebileceği üzere 10 yıllar önce, günümüzün popüler konuları hakkında ar-ge faaliyetleri yapan IBM, bu açıdan sektörün ihtiyaç duyduğu vizyonu daha o dönemlerdeyken çizmiş oldu. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hızla yaygınlaşması beklenen giyilebilir teknolojiler konusunda IBM’in çalışmaları takdire şayan. Bakalım Google ve Apple gibi firmaların giyilebilir teknolojileri ülkemizde tam olarak ne zaman sunacağı bilinmese de geleceğin işi olarak gösterilen giyilebilir teknolojilerin her geçen gün daha fazla önem kazanması, daha fazla ilgi uyandırması bekleniyor. 

Giyilebilir teknolojilerde IBM etkisi: Google Glass ve akıllı saatlerin ataları
IBM'in 13 Nisan 2001 tarihli internet sitesinden bir görüntü. 

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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
Kelimelerin dikkatle secildigi guzel bir yazim olmus. Okurken keyif aldim, bilgilendim. Bu tur icerikler daha fazla bekleriz sizden.
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DH-Strain 5 yıl
O degil de artik hersey bi yere kadar geldi bu gelistirme isi daha nereye kadar gidicek cok merak ediyorum cunku eskiden insanlar araba bile olsa yada telefon yada bilgisayar cok bariz farkliliklar oldugu icin yeni cikan modele geciyorlardi simdi cogu yeni cikan seyde gozle gorulur bi fark dahi yok ya donanimsal oluyor orn. teknoseyirde izledigim s4 inceleme videosu vardi s3 ile yanyana koymuslardi cihazi karistirdilar ters bir sekilde masaya koydular sahsen ben ayirt edemedim .abi iste yeni modelde klima var yeni modelde airbag var camlar otomatik vs . gibi bicok gozle gorulur ozellik sebebiyle degistirilen otomobiller bugun bu 100 km de 5 litre yakiyormus onceki modeli 5.5 litre yakiyordu arti olarak 24 kg daha hafifletmisler onceki modelden diz mesafesi 2.5 cm daha uzunmus vs. kendi adima olsa ne olur olmasa ne olur sebeplerden araba degistiren insanlarida goruyorum tuketici toplumunu tam anlamiyla olusturdular bugun x firma 1 gb fazla ram takip bi yazilim guncelleyip piyasaya farkli bir model adi ile bir mobil cihaz surse 500 tl farkla inanilmaz derece satar .ancak bu giyilebilir teknolojiler yeni bi urun yeni bi pazar eminim ki ufacik bir fakla bile ust modele gecen ulkemizde bu cihazlar yayginlastikca otomobiller ve mobil cihazlari sollayacaktir .

O degil de artik hersey bi yere kadar geldi bu gelistirme isi daha nereye kadar gidicek cok merak ediyorum cunku eskiden insanlar araba bile olsa yada telefon ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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musaemirsen 5 yıl
Şİmdi bile takılır ha :)
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alibotan 5 yıl
@Fx57, emegine saglik cok guzel bir yazi olmus. Bu tur yazilari daha fazla gormek dilegiyle.
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FirstClass 5 yıl
IBM zamanında şirketi bölerek yönetme kararı almasaydı şu an hala tepedeydi. Louis Gerstner'la ilgili çok güzel bir kitap var eğer IBM tarihi hakkında daha detaylı bilgi isterseniz okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Şirketin iç işlerini çok güzel ve samimi bir biçimde anlatıyor.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
dün bir kanalda Massachusetts Üniversitesi öğretim görevlisi bir Türk bayan vardı. yapay zeka üzerine çalıştıklarını söyledi. 130 kişilik Türk Mühendisi ile 2 günlüğüne gelmişler. kısaca amerika gelişmeye devam ediyor. Herkes yabancı malları için gereksiz tartışmaya girerken yabancılar gelişiyor. elalem yapıyor biz bakıyoruz. sonuç gelişim ve değişime açık olan kazanıyor.
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Guest-F8946C419 5 yıl
Bir an kendimi konu dışı bölümünde hissettim.
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Guest-9D2914531 5 yıl
Giyilebilir teknolojilerde Bim etkisi yazıyor sandım korktum bir an
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Ciginix 5 yıl
emineua
Günün birinde, Lacostetan aldığınız T-Shirtün önündeki amblem sayesinde şehir kameraları onları üzerinizde gezinen bir timsah olarak animasyonlayacak. Bir nevi yürüyen billboardlar olacağız. Üzerinize böyle bir reklam aldığınız kıyafetin bedava olabileceğini düşünün, ne kadar etkileyici değil mi?

Bu kadar - yediğine göre hiç etkileyici değilmiş.
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İzole Bant 5 yıl
IBM efsanedir ya umarım piyasa tekrar girerler
Bu arada git gite jetgillere benziyoruz.Çok değil 5 sene önce oyun cracklemek hackerlıkmış gibi düşünülüyordu.10 sene önce internete girmek lüks bir şeydi.En büyük eğlence icq falandı
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Nokia Specialist 5 yıl
teknoloji eskiye göre çok hızlı gelişiyor
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sıradan insan 5 yıl
Acaba bizden sonraki nesil neler görecek Allah'tan başka kim bilebilir ki ?
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S60Doctor 5 yıl
ibm e bak sen ya helal olsun. Linux acik kaynakli oldugu icin insanlar kendi uygulamalarini gelistirebilecek demis 2000 lerde. Onemli olan fikri bulmak degil bir de gercege donusturmek.
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A.S.I. 5 yıl
IBM var ya tekrar piyasaya şöyle bir atılsa offf ne canlar yakar
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SuperSantorelli 5 yıl S60Doctor
s60_doctor

ibm e bak sen ya helal olsun. Linux acik kaynakli oldugu icin insanlar kendi uygulamalarini gelistirebilecek demis 2000 lerde. Onemli olan fikri bulmak degil bir de gercege donusturmek.

ibm'e bak helal olsun derken :) firma bu bilgisayar teknoloji camiasının ilk duayenlerinden :)
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
Kelimelerin dikkatle secildigi guzel bir yazim olmus. Okurken keyif aldim, bilgilendim. Bu tur icerikler daha fazla bekleriz sizden.
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benimadimkuntakinte 5 yıl
sen onun dokunmatik oled ekran olduğuna emin misin?
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emineua 5 yıl
Günün birinde, Lacoste'tan aldığınız T-Shirt'ün önündeki amblem sayesinde şehir kameraları onları üzerinizde gezinen bir timsah olarak animasyonlayacak.

Bir nevi yürüyen billboardlar olacağız. Üzerinize böyle bir reklam aldığınız kıyafetin bedava olabileceğini düşünün, ne kadar etkileyici değil mi?
4 Yanıt Yanıtla
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Armin van Buuren* 5 yıl emineua
emineua

Günün birinde, Lacoste'tan aldığınız T-Shirt'ün önündeki amblem sayesinde şehir kameraları onları üzerinizde gezinen bir timsah olarak animasyonlayacak.

Bir nevi yürüyen billboardlar olacağız. Üzerinize böyle bir reklam aldığınız kıyafetin bedava olabileceğini düşünün, ne kadar etkileyici değil mi?

Şehir kamerası mı


Günün birinde gözümüze ya da direk beynimize entegre olan çalışacak olan augmented reality (arttırılmış gerçeklik) sistemleri sayesinde herkesi üstünde giydiklerini etiket/fiyat olarak bile görebiliriz.

Şehir kamerası nedir
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Mithrandir 5 yıl emineua
emineua

Günün birinde, Lacoste'tan aldığınız T-Shirt'ün önündeki amblem sayesinde şehir kameraları onları üzerinizde gezinen bir timsah olarak animasyonlayacak.

Bir nevi yürüyen billboardlar olacağız. Üzerinize böyle bir reklam aldığınız kıyafetin bedava olabileceğini düşünün, ne kadar etkileyici değil mi?

bide düşünsene x-ray cihazları geliştiriliyo
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gmfaruk 5 yıl emineua
sen git buralardan bıkkınlık geldi artık
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