Giyilebilir teknolojilerde IBM etkisi: Google Glass ve akıllı saatlerin ataları

Teknoloji dünyasındaki önemli kaynaklara göre Apple, giyilebilir teknolojiler alanında ciddi yatırımlar yapıyor, başta iWatch akıllı saat olmak üzere farklı ürünler ile karşımıza çıkmayı planlıyor. Google, Glass ile giyilebilir teknolojiler hususunda şu an için en somut ve popüler ürüne sahip iken Sony, Qualcomm ve Foxconn gibi dev firmalar da akıllı saat konseptinin önemini sık sık dile getiriyorlar. Son olarak yarıiletken devi Intel de geleceğin en önemli iş kollarından biri olarak giyilebilir teknolojileri işaret ederek, pazarın ve firmaların bu konudaki ilgi ve beklentilerine ışık tutmuştu.

Erken gelişim aşamasında olan giyilebilir teknolojiler, şu an için akıllı saat ve Google Glass yani akıllı gözlük gibi iki temel kulvar üzerinde şekilleniyor. Giyilebilir teknolojiler için ağırlıklı olarak Google ve Apple isimleri karşımıza çıkıyor olsa bile içerisinde bulunduğumuz milenyum çağında, bu konuyu alevlendiren ve bu yüzyılın ilk çalışmalarını yapan firmanın IBM olduğunu söyleyebiliriz. 2000’lerin daha ilk günlerinde, Thomas j. Watson Araştırma Merkezi’ndeki bir grup IBM mühendisi, gelişmiş özelliklere sahip giyilebilir bilgi-işlem teknolojileri için araştırmalara başlamıştı. Bu türdeki ürünler için kullanıcı arayüzü tasarımı, güç yönetimi, giriş birimleri, kablosuz iletişim, sensörler ve cihaz tasarımı gibi zorlu konularda önemli çalışmalar yapan ekip, Ağutos 2000’de San Jose’de düzenlenen Linux World etkinliğinde tüm katılımcıların ilgi odağı olan Linux tabanlı akıllı saat prototipi tanıtmıştı.

IBM Araştırma Merkezi’nin en önemli isimlerinden Chandra Narayanaswami tarafından yönetilen ekip akıllı saat prototipinde, Linux ve X11 grafik kütüphanesini çalıştırmayı başarmıştı. Hatta akıllı saatin o dönem için açıklanan temel teknik özellikleri şu şekilde idi;

-Linux İşletim Sistemi v2.2, X11 R Kütüphanesi

-BoyutlarWatch: 56 mm x 48 mm x 12.25 mm

-Anakart boyutu: 27.5 mm x 35.3 mm

-Ağırlık: 44 gms

-Dokunmatik OLED ekran

-8MB Flash Bellek, 8MB DRAM bellek

-IrDA, Radyo Frekansı ile Kablosuz Bağlantı

-Şarj edilebilir Lityum-Polimer Pil





Akıllı saati tasarlarken IBM’in temel gayesi bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer kablosuz cihazlar ile haberleşebilen, gelen emailleri kendi ekranında gösterebilen, takvim-adres defteri-yapılacaklar listesi gibi özellikleri bünyesinde barındıran, ayrıca geleceğe dönük olarak yüksek çözünürlüklü ekran güncellemesiydi.

Özellikle son detay önemli zira IBM o dönemlerde, ileriye dönük yüksek çözünürlüklü ekran güncellemesini, trafik bilgileri, hava durumu, borsa ve spor sonuçlarının gösterilebilmesi için düşünüyordu. İşletim sistemi tarafında Linux’u seçmesini şöyle açıklıyordu IBM; “…kaynak kodları hazır ve çok iyi anlaşılmış bir uygulama programlama ortamı bulunuyor. Öğrenciler, araştırmacılar ve yazılım şirketleri bu sayede, yeni uygulamalar geliştirebilecek, yeni özellikler ekleyebilecekler…” Yıllar öncesinin bir araştırma çalışması olarak ticarileştirilmeyen bu ürün, sahip olduğu özellikler ve taşıdığı vizyon ile günümüzün akıllı saat çalışmalarına da referans teşkil ediyor denilebilir.

Söz konusu Google Glass olduğunda da, IBM’in yıllar önce bugüne temel teşkil edecek çalışmalar yaptığını görüyoruz. Yine IBM Araştırma çatısı altında ilk prototipi 1998 yılında gösterilen giyilebilir bilgisayar, Google Glass’ın atalarından biri olarak kabul edilebilir. Google Glass gibi kafaya takılan özel bir ekranın, görüşü etkilemeden monitör gibi kullanılabildiği konseptte, işlemi yapan ana bilgisayar ünitesinin ise bele bağlanması öngörülmüştü. Bugün teknolojinin sağladığı imkanlar çerçevesinde Google, Glass’ın çerçevesine gerekli donanımlar sığdırabiliyor ancak söz konusu 1998 yani tam 15 sene öncesi olduğu için IBM’in prototipinde PC kısmı cihaza bağlı ayrı bir ünite olarak geliştirilmişti. Bugün Google Glass’a baktığımızda ise gerekli olan işlemci, grafik birimi ve bellek gibi temel bileşenlerin, gözlük tasarımına entegre edilmiş durumda. Kendine has kontrolcüsü, USB arabirimi üzerinden klavye ve fare bağlantısı gibi detayları ile aynı zamanda tam fonksiyonel bir bilgisayar portresi çizen cihaz, pek çok IBM Araştırması’nda olduğu üzere ticarileşemedi.

Görülebileceği üzere 10 yıllar önce, günümüzün popüler konuları hakkında ar-ge faaliyetleri yapan IBM, bu açıdan sektörün ihtiyaç duyduğu vizyonu daha o dönemlerdeyken çizmiş oldu. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hızla yaygınlaşması beklenen giyilebilir teknolojiler konusunda IBM’in çalışmaları takdire şayan. Bakalım Google ve Apple gibi firmaların giyilebilir teknolojileri ülkemizde tam olarak ne zaman sunacağı bilinmese de geleceğin işi olarak gösterilen giyilebilir teknolojilerin her geçen gün daha fazla önem kazanması, daha fazla ilgi uyandırması bekleniyor.





IBM'in 13 Nisan 2001 tarihli internet sitesinden bir görüntü.