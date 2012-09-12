GoDaddy, servislerinde yaşanan kesinti ile ilgili açıklamada bulundu

GoDaddy.com, dün yaşanan kesintinin resmi olarak çözülmesinin ardından kesintiyle ilgili olarak detaylı bir açıklamayı kamuoyuyla paylaştı.





GoDaddy'nin geçici CEO'su yaşanan kesintide Anonymous dahil olmak üzere herhangi bir dış etkenin rol üstlenmediğini belirtirken, kesintinin servis reddi atağı sonucunda gelişmediğini de dile getirdi. Serviste yaşanan kesintinin gerçek sebebi olarak ise, yönlendirici veri tablolarında bozulmaya neden olan iç ağ olayları gösterildi. Ancak, konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden bir Anonymous üyesi tarafından açıklamada, GoDaddy'de yaşanan kesintinin servis reddi atağı olduğunu dile getirmişti. Ropörtaj taleplerini kabul eden Anonymus üyesi, GoDaddy'de yaşanan kesinti ile ilgili soruları Twitter üzerinden cevaplamaya devam ederken, kesintinin duyurulmasından kısa bir süre önce Anonymous üyesinin Twitter üzerinden saldırıyı duyurmuş olması ise, oldukça dikkat çekiyor.





GoDaddy, yaptığı açıklamada dış etkenlerin kesintiye etki etmediğini belirtmiş olsa da, Anonymous üyesinin açıklamaları bir süre daha tartışma konusu olacak gibi görünüyor.





http://www.theverge.com/2012/9/11/3315792/go-daddy-denies-anonymous-ddos-responsible-for-outage