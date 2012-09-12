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GoDaddy, servislerinde yaşanan kesinti ile ilgili açıklamada bulundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güvenlik
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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GoDaddy.com, dün yaşanan kesintinin resmi olarak çözülmesinin ardından kesintiyle ilgili olarak detaylı bir açıklamayı kamuoyuyla paylaştı.

GoDaddy'nin geçici CEO'su yaşanan kesintide  Anonymous dahil olmak üzere herhangi bir dış etkenin rol üstlenmediğini belirtirken, kesintinin servis reddi atağı sonucunda gelişmediğini de dile getirdi. Serviste yaşanan kesintinin gerçek sebebi olarak ise, yönlendirici veri tablolarında bozulmaya neden olan iç ağ olayları gösterildi. Ancak, konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden bir Anonymous üyesi tarafından açıklamada, GoDaddy'de yaşanan kesintinin servis reddi atağı olduğunu dile getirmişti. Ropörtaj taleplerini kabul eden Anonymus üyesi, GoDaddy'de yaşanan kesinti ile ilgili soruları Twitter üzerinden cevaplamaya devam ederken, kesintinin duyurulmasından kısa bir süre önce Anonymous üyesinin Twitter üzerinden saldırıyı duyurmuş olması ise, oldukça dikkat çekiyor.

GoDaddy, yaptığı açıklamada dış etkenlerin kesintiye etki etmediğini belirtmiş olsa da, Anonymous üyesinin açıklamaları bir süre daha tartışma konusu olacak gibi görünüyor.


http://www.theverge.com/2012/9/11/3315792/go-daddy-denies-anonymous-ddos-responsible-for-outage Yorum Yaz
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Glukhovsky 7 yıl en beğenilen
Donanımhaber günde 20 kere çöküyo bugüne kadar tek bir açıklama yapılmadı
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nurettinaz 7 yıl
Godaddy bence her bu duruma düşen ve düşecek olan sitelere örnek olacak bir davranış sergilemiştir ve bence takdirleri de kazanmıştır.
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Glukhovsky 7 yıl en beğenilen
Donanımhaber günde 20 kere çöküyo bugüne kadar tek bir açıklama yapılmadı
Yanıtla +6
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Pcbuilder 7 yıl
Apology4a %30 indirim kodu. özür manasında üyelere mail atmışlar. Yeni ürün satın alma ve yenilemede 1 hafta için geçerli.
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Bamya Avcisi 7 yıl
Adamlarin isi gucu yok ekmek paralarini tehlikeye mi atcaklar?
Servis reddiymis,hadi oradan.
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